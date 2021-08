UNE FEMME accusant la star du baseball Trevor Bauer d’agression sexuelle a encouragé la publication d’une image non expurgée qui, selon elle, montre les blessures horribles qu’elle a subies aux mains du lanceur.

L’avocat de la victime présumée, Bryan Freedman, a demandé à TMZ Sports de publier la photo, qui a ensuite été obtenue par The Sun et semble montrer la femme aux deux yeux noirs et au visage et aux lèvres gonflés.

La femme accusant la star du baseball Trevor Bauer d’agression sexuelle a demandé la publication d’une image non expurgée de ses blessures présumées. Crédit : Document à distribuer

Bauer, un lanceur des LA Dodgers, a contesté les accusations, affirmant que toutes les rencontres étaient consensuelles Crédit : Getty

Bauer, un lanceur des LA Dodgers, a été accusé d’avoir agressé sexuellement la femme, mais a agressivement contesté ces accusations, affirmant que toutes les rencontres étaient consensuelles.

Jeudi, Freedman a déclaré que de telles blessures ne pouvaient pas être causées par une relation sexuelle consensuelle et que la victime présumée et sa famille avaient demandé la publication de la photo.

Il a déclaré: « Regardez cette photo. Personne – absolument personne – ne peut consentir à cela, logiquement ou légalement. L’équipe de Trevor Bauer continue d’essayer d’abuser d’une victime d’agression. Ils doivent arrêter. Maintenant. «

Bauer a été mis en congé par la Major League Baseball le 2 juillet, après que la femme a reçu une ordonnance d’interdiction temporaire contre le lanceur et que ses allégations d’agression sont devenues publiques.

En réponse à l’image publiée, les avocats de Bauer, Shawn Holley et Jon Fetterolf, ont déclaré à TMZ: « Contrairement à M. Freedman et à l’équipe juridique de la femme, nous ne sommes pas intéressés à essayer une pétition d’ordonnance d’interdiction par le biais des médias. Messages pertinents et précédemment omis de la femme a été jointe comme pièce à conviction à une requête de routine visant à radier un soi-disant expert que le requérant a proposé de témoigner sur la question du consentement. »

L’équipe juridique de la star du baseball a également accusé Freedman d’avoir violé une ordonnance du tribunal en publiant une photo « le tribunal avait précédemment décidé de rester privé. Ils ont depuis retiré cette photo et en ont diffusé une qui est incompatible avec d’autres preuves photographiques de l’affaire ».

La femme aurait reconnu dans des documents judiciaires qu’elle avait consenti à avoir des relations sexuelles avec Bauer – mais elle accuse ensuite la femme de 30 ans d’avoir dépassé sa zone de confort.

Selon les journaux, la femme a déclaré que Bauer l’avait étranglée inconsciente puis l’avait maltraitée une nuit de mai.

Elle affirme également que, lors d’une rencontre précédente en avril, Bauer l’a sodomisée sans son consentement, selon des documents judiciaires.

Plus tôt cette semaine, les avocats de Bauer ont cherché à contrer les allégations contre leur client en publiant des messages texte qu’ils disent que la femme a échangés avec Bauer et d’autres.

Les textes, déposés publiquement devant la Cour supérieure de Los Angeles, s’opposent à l’ordonnance restrictive contre Bauer.

Selon TMZ, Bauer et ses représentants ont obtenu des SMS entre son accusateur et sa cousine, ce qui, selon Bauer, montre que la femme a admis qu’au moins une nuit d’actes sexuels brutaux de Bauer était consensuelle.

Bauer et ses représentants affirment que l’échange de texte a eu lieu le 16 mai – le matin après la deuxième de leurs deux rencontres sexuelles.

« Comment ça va mec », aurait demandé le cousin dans un texto.

« Mec. Pas bien », a-t-on affirmé, a répondu la femme.

Lorsqu’on a demandé à la femme ce qui s’était passé, l’équipe de Bauer affirme qu’elle a montré à sa cousine une photo de son visage meurtri et enflé, déclarant: « Il se sentait si mal. Je n’avais littéralement aucune idée que ça allait être si grave ! merde !?!? »

Selon l’équipe de Bauer, le cousin a répondu: « D’accord, je pensais qu’il était devenu violent. Tant que c’était consensuel, je n’ai pas à le tuer. »

La femme, selon l’équipe de Bauer, a ensuite déclaré: « C’était consensuel, mais je ne m’attendais pas à avoir deux yeux au beurre noir!? Comme s’il était allé trop loin, ne pensez-vous pas lol. »

L’avocat de la victime, Freedman, a déclaré au LA Times : « L’équipe de défense de M. Bauer déforme délibérément le ton des messages texte échangés avec une victime d’agression dans les heures qui suivent son agression pour essayer de minimiser l’impact à long terme sur son bien-être physique et mental. être à ce jour.

« [She] n’a pas consenti à recevoir des coups de poing au visage, à la tête, aux fesses ou à plusieurs reprises dans le vagin.

L’avocat de la victime présumée affirme que les blessures qu’elle a subies ne pouvaient pas faire partie d’une rencontre consensuelle Crédit : Conseil judiciaire de Californie

La femme affirme que Bauer est allé bien au-delà de sa zone de confort Crédit : Document à distribuer

Plus tôt cette semaine, les représentants de Bauer ont envoyé des SMS entre la victime présumée, Bauer et d’autres