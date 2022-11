Les avocats de la société Trump tentent de rejeter la faute sur Weisselberg

Allen H. Weisselberg, directeur financier de longue date de l’entreprise familiale de Donald J. Trump, a terminé vendredi son témoignage contre son employeur d’un demi-siècle, clôturant la semaine la plus mouvementée du procès pour fraude fiscale de l’organisation Trump à ce jour.

M. Weisselberg, qui a conclu un accord avec les procureurs de Manhattan pour plaider coupable d’évasion fiscale, a été interrogé par les avocats de la société, qui visaient à persuader les jurés que M. Weisselberg avait agi dans son propre intérêt. Ils ont également cherché à semer le doute sur le témoignage de M. Weisselberg, notant qu’il avait conclu un accord de plaidoyer avec l’accusation.

Le témoignage de vendredi a suivi deux jours au cours desquels M. Weisselberg a détaillé les mécanismes d’un régime d’indemnisation officieux qui lui a apporté, ainsi qu’à d’autres employés, des luxes non imposés comme des appartements, des voitures et des frais de scolarité. Les avocats de la défense ont continué d’essayer de saper les poursuites en suggérant que M. Weisselberg n’avait agi que pour lui-même et à l’insu de l’entreprise ou de la famille Trump – et pour répandre le blâme.