La peine légère de Powell était le reflet d’un accord de coopération apparent qu’elle avait conclu avec les procureurs. Un autre proche allié de Trump, Kenneth Chesebro, a conclu vendredi un accord de plaidoyer similaire qui lui permettra d’éviter la prison. (Brunvand et d’autres avocats des accusés du 6 janvier se sont entretenus avec POLITICO avant que la nouvelle du plaidoyer de Chesebro ne soit révélée.)

Powell et Chesebro ont tous deux fait des déclarations aux procureurs et ont promis de témoigner pour le gouvernement dans l’affaire de racket dans le comté de Fulton, en Géorgie, où les procureurs ont accusé Trump et 18 autres personnes de complot visant à renverser les élections de 2020. On ne sait pas si Powell ou Chesebro témoigneront contre Trump lui-même, mais ils figuraient parmi ses plus proches conseillers au cours des dernières semaines frénétiques de sa présidence alors que ses efforts pour renverser les élections devenaient de plus en plus désespérés. Leur témoignage pourrait offrir des témoignages de première main qui donneraient aux jurés un aperçu sans précédent de l’état d’esprit de Trump.

La procureure de district Fani Willis a initialement inculpé Powell de sept crimes, dont racket et complot en vue de commettre une fraude électorale, pour son implication dans une tentative d’accès illégal à du matériel de vote dans le comté de Coffee en Géorgie. Powell a d’abord nié les accusations et s’est battue pour qu’elles soient rejetées, mais son accord de plaidoyer comprend une entrée à de nombreux faits allégués par les procureurs. En fin de compte, elle a plaidé coupable à six chefs d’accusation de délit, qui seront effacés de son casier judiciaire en vertu de la politique géorgienne des « primo-délinquants » tant qu’elle ne commettra pas d’autres crimes dans un avenir proche.

L’avocat de Powell, Brian Rafferty, et un porte-parole de Willis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les avocats de plusieurs accusés du 6 janvier ont déclaré à POLITICO qu’il semblait incongru que des fantassins soient confrontés à de lourdes sanctions – allant souvent jusqu’à une peine de prison – alors que Powell, un architecte de l’effort visant à renverser les élections, a été autorisé à négocier un accord de plaidoyer pour délit.

« C’est malade et scandaleux », a déclaré Carmen Hernandez, une avocate de la défense dont les anciens clients incluent Philadelphia Proud Boy Zachary Rehl. « Il y a des accusés J6 sans antécédents qui ont purgé une peine de prison. … C’est obscène étant donné qu’elle était une éminente avocate et qu’elle était l’une des principales et des plus bruyantes des ‘élections volées’.»

Rehl, qui a été condamné à 15 ans de prison après qu’un jury l’a reconnu coupable de complot séditieux en mai, a cité Powell – et sa promesse fracassante de « libérer le Kraken » alors qu’elle cherchait à annuler les résultats des élections devant le tribunal – dans ses échanges sur les réseaux sociaux avec d’autres Proud Boys.

Norm Pattis, qui représente le Florida Proud Boy Joseph Biggs et le diffuseur d’InfoWars Owen Shroyer dans les affaires pénales du 6 janvier, a déclaré qu’il n’était tout simplement pas normal de voir Powell recevoir une punition légère.

« MS. Powell a dû offrir beaucoup à la Géorgie pour cet accord. En attendant, les accusés ordinaires du J6, qui l’ont écoutée, sont condamnés à des peines sévères », a déclaré Pattis. « Rien de tout cela ne favorise le respect de la loi. »

Biggs, l’un des coaccusés de Rehl, a été condamné le mois dernier à 17 ans de prison pour complot séditieux et autres crimes. Shroyer, qui a plaidé coupable d’un seul délit, a été récemment condamné à 60 jours de prison.

D’autres avocats de la défense du 6 janvier ont cependant déclaré qu’il n’était pas surprenant que la coopération de Powell soit une baleine blanche pour les procureurs. Sa coopération pourrait remodeler le calcul de nombreux autres coaccusés de Trump, doter les procureurs de nouvelles preuves explosives et même influencer l’enquête en cours de l’avocat spécial Jack Smith dans laquelle Powell a été identifié comme un co-conspirateur non encore inculpé.

Powell, disent-ils, a simplement quelque chose à offrir que la plupart des accusés du 6 janvier n’ont pas.

«Ils voulaient vraiment, vraiment sa coopération. Elle sera un témoin extrêmement utile », a déclaré Gene Rossi, qui représente William Isaacs, un accusé le 6 janvier qui a rejoint les membres des Oath Keepers au Capitole. « Si j’étais procureur de l’État, je ne pourrais pas rêver d’un meilleur collaborateur pour témoigner contre le président Trump et les autres que l’avocat qui allait être le conseiller spécial pour l’enquête « Arrêtez le vol ». »

Rossi a noté que l’accord de Powell envoie également un signal aux autres coaccusés de Trump : « si vous arrivez tôt, vous obtiendrez un accord avantageux. Si vous attendez la fin, vous vous ferez marteler.

Scott Weinberg, qui a également représenté un membre des Oath Keepers lors d’un procès le 6 janvier, a déclaré qu’il n’était « guère surpris » par le résultat.

« Avec ces nombreuses poursuites et mises en accusation, qui impliquent d’énormes ressources tant pénales que civiles, il semble que le gouvernement donnerait une contravention à Charles Manson s’il voulait obtenir une condamnation contre Trump », a-t-il déclaré.

Weinberg et Rossi ont tous deux fait référence à l’accord de coopération conclu par Sammy « le taureau » Gravano avec le gouvernement pour témoigner contre le gangster John Gotti, même après avoir avoué son rôle dans 19 meurtres.

« Je ne compare pas Trump à Gotti », a déclaré Weinberg, « mais si le gouvernement vous veut, il vous aura. »