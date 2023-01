Les avocats de Kanye West utiliseront une astuce simple pour l’abandonner – médias — RT Games & Culture

Un cabinet d’avocats représentant Kanye ‘Ye’ West aurait envisagé d’annoncer la fin de sa relation avec le rappeur assiégé de manière très publique – en diffusant des publicités dans les médias pour le lui dire. Le déménagement, envisagé par Greenberg Traurig, a été signalé pour la première fois par le point de vente AllHipHop au cours du week-end.

L’entreprise a soutenu “une rupture de communication” avec West et n’a pas pu le joindre pour lui faire savoir que cela avait été fait pour représenter l’icône de la musique à la suite de ses propos antisémites, a rapporté le média, citant des documents juridiques qu’il a obtenus. Les avocats examinent maintenant “moyen alternatif” pour atteindre le rappeur, notamment en diffusant des annonces dans deux journaux basés à Los Angeles, ainsi qu’en publiant une ordonnance de retrait du tribunal.















“Étant donné le statut public de Ye, la publication de l’ordonnance de retrait attirera probablement une attention médiatique importante, ce qui entraînera une publication plus large et offrira une probabilité encore plus grande d’informer Ye de l’ordonnance”, les documents lus, tels que cités par le point de vente.

Greenberg Traurig a représenté West dans une bataille judiciaire concernant une affaire de violation du droit d’auteur, mais a choisi d’abandonner le rappeur après sa série d’interviews explosives à la fin de l’année dernière.

La frénésie d’interviews a culminé avec l’apparition de West dans l’émission Infowars, animée par le théoricien du complot Alex Jones, où le rappeur a déclaré qu’il “aime” Adolf Hitler et a généralement exhorté les gens à “Arrêtez de vous moquer des nazis” qui aurait prétendument “fait de bonnes choses aussi.”

Peu de temps avant sa performance mémorable d’Infowars, le rappeur assiégé a annoncé qu’il se présenterait à nouveau à la présidence américaine en 2024. Il s’est présenté aux élections en 2020, mais a concédé après avoir reçu seulement environ 50 000 voix.