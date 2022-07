Les avocats de Johnny Depp exhortent le juge à ne pas rejeter le verdict de l’affaire de diffamation sur la demande d’Amber Heard concernant l’identité erronée du juré

Le drame entourant le procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard refuse de mourir. Après que les avocats de Heard aient demandé de rejeter le verdict de l’affaire et d’ouvrir un nouveau procès sur l’identité erronée du juré, les avocats de Depp ont demandé instamment que le verdict soit confirmé malgré la possibilité que le mauvais juré se présente au procès.

“Sans surprise, Mme Heard ne cite aucune jurisprudence pour étayer son argument selon lequel le service du juré 15, s’il n’est pas la même personne que la Cour a désignée comme juré 15, a en quelque sorte compromis sa procédure régulière et justifierait le recours drastique consistant à” annuler le verdict et ordonnant un nouveau procès”. Mme Heard ne fait aucune preuve de parti pris et, par conséquent, ses arguments spéculatifs échouent”, ont écrit les avocats de Depp.

Selon un rapport de Variety, les avocats de Heard ont fait valoir que le verdict devrait être annulé et qu’un nouveau procès devrait être ordonné car l’un des sept jurés de l’affaire n’a jamais reçu de convocation. Mais dans un dossier lundi (heure normale du Pacifique), consulté par Variety, les avocats de Depp ont fait valoir que Heard n’avait pas démontré qu’elle avait subi un préjudice en raison de l’erreur et qu’elle avait renoncé à son droit de s’opposer en ne soulevant pas la question plus tôt.

Les avocats de Heard ont également cherché à annuler le verdict pour plusieurs autres raisons. Ils ont fait valoir que l’équipe de Depp avait présenté des arguments inappropriés au procès, cherchant à la tenir responsable des allégations initiales de violence domestique de 2016 que Depp avait renoncé à son droit de contester dans le règlement du divorce du couple.

Ils ont également fait valoir que les jurés n’auraient pas pu logiquement conclure que Depp avait subi un quelconque préjudice à cause de l’éditorial, qui est venu plus de deux ans plus tard, après que la réputation de Depp avait déjà été gravement atteinte.

Dans le dossier, les avocats de Depp ont souligné les preuves qu’ils avaient présentées montrant que Depp avait perdu un sixième film “Pirates des Caraïbes” à la suite de l’éditorial. Ils ont fait valoir que les preuves montraient que Depp avait en fait droit à bien plus de 10 millions de dollars.

Depp a reçu 10,35 millions de dollars après que le jury a conclu que Heard l’avait diffamé en faisant allusion à ses allégations de violence domestique dans un éditorial de décembre 2018 sur le mouvement #MeToo. Heard a également reçu 2 millions de dollars dans le cadre d’une demande reconventionnelle, dans laquelle elle alléguait que l’avocat de Depp l’avait diffamée en l’accusant, elle et ses amis, d’avoir créé un canular élaboré.

(Avec entrées IANS)