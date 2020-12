Les avocats de Johnny Depp disent qu’il « n’a pas bénéficié d’un procès équitable » lorsqu’il a perdu son procès en diffamation contre The Sun.

L’équipe juridique de l’acteur de Pirates des Caraïbes a déclaré à la Cour d’appel que la décision accablante de la Haute Cour selon laquelle il avait agressé son ex-femme Amber Heard et l’avait fait craindre pour sa vie était « tout à fait erronée ».

Depp, 57 ans, a poursuivi l’éditeur de The Sun pour diffamation après qu’une colonne de 2018 de son rédacteur en chef Dan Wootton l’a qualifié de «batteur de femme».

Il a intenté une action en justice contre News Group Newspapers (NGN) au sujet de la colonne, qui faisait référence à des « preuves accablantes » qu’il avait attaqué Mme Heard, 34 ans, au cours de leur relation.

En novembre, le juge Nicol a rejeté la demande de Depp, estimant que NGN avait prouvé que ce qui figurait dans l’article était «substantiellement conforme» à la norme civile.







Mais, dans des documents déposés auprès de la Cour d’appel, les avocats de Depp affirment que la décision du juge Nicol est « manifestement dangereuse » et disent qu’ils demanderont au tribunal « d’annuler le jugement et d’ordonner un nouveau procès ».

Son équipe juridique affirme que le juge Nicol « n’a pas procédé à une analyse ou à une analyse adéquate du récit changeant de Mme Heard, malgré l’importance de la cohérence dans l’examen du témoignage d’un témoin ».

Dans des observations écrites à la Cour d’appel, l’avocat de Depp, David Sherborne, a déclaré que le juge Nicol « avait conclu que l’appelante était coupable de graves agressions physiques sans tenir compte ni même reconnaître que Mme Heard avait été mensongère dans son témoignage, sans tester son récit par rapport à la preuve documentaire et la déposition d’autres témoins, et sans tirer aucune conclusion selon laquelle il n’a pas cru ces témoins « .

M. Sherborne a ajouté: « Son acceptation non critique de son récit des événements est manifestement dangereuse. »







L’avocat a également fait valoir: «La conclusion qui découle d’une appréciation globale de l’arrêt est que (le juge Nicol) a décidé de rechercher la« victime »mais n’a pas fourni l’analyse nécessaire pour expliquer ou justifier cette conclusion.

«De plus, il a exclu les preuves pertinentes de son examen, ignoré ou rejeté comme des questions non pertinentes qui compromettaient considérablement Mme Heard, a fait des conclusions non étayées par les preuves et n’a pas évalué si ses allégations pouvaient résister à un examen approprié.

« La juge n’a pas correctement évalué sa crédibilité en se référant à des preuves documentaires, des photographies, des enregistrements ou autre. »

M. Sherborne a conclu: « Il s’agissait d’un jugement très public, rendu par un juge unique, faisant des conclusions dévastatrices d’infractions pénales extrêmement graves ayant été commises, et où cela a eu des implications plus larges pour le grand public, en particulier les victimes, ou ceux qui accusé de violence conjugale présumée.







« Il est important que dans de telles circonstances, et en particulier lorsque les défauts de ce jugement sont si nombreux et si fondamentaux qu’ils justifient un examen approprié, il y ait un processus d’appel efficace. »

Dans son jugement, le juge Nicol a conclu que 12 des 14 incidents allégués de violence domestique invoqués par NGN s’étaient produits.

Le juge a conclu que Depp avait agressé Heard à une douzaine d’occasions et l’avait mise dans «la peur pour sa vie» à trois reprises, dont une que l’actrice avait qualifiée de «prise d’otage de trois jours» en Australie en mars 2015.

Le juge Nicol a découvert que Heard craignait également pour sa vie lors d’incidents survenus sur le Eastern and Oriental Express en Asie du Sud-Est en août 2015 et à nouveau à Los Angeles en décembre de la même année.







Le juge a déclaré « qu’un thème récurrent dans le témoignage de M. Depp était que Mme Heard avait construit un canular et qu’elle avait fait cela comme une » police d’assurance « », et que Heard était un « chercheur d’or ».

Mais il a ajouté: « Je n’accepte pas cette caractérisation de Mme Heard. »

Depp a annoncé quelques jours à peine après la décision que Warner Brothers lui avait demandé de démissionner de son rôle dans la franchise dérivée de Harry Potter Fantastic Beasts, le rôle même qui a incité M. Wootton à demander comment JK Rowling pouvait être « vraiment heureux » Depp était jeté dans le film.

Dans cette déclaration, il a déclaré: « Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. »

Depp est actuellement impliquée dans une bataille de diffamation distincte aux États-Unis, après avoir poursuivi personnellement Heard pour un article d’opinion du Washington Post de 2018 dans lequel elle prétendait être victime de violence domestique.