Les avocats de Ja Morant citent la légitime défense dans un procès contre le basket-ball

L’avenir d’un procès accusant la star de Memphis Grizzlies Ja Morant d’avoir agressé un adolescent lors d’un match de basket-ball dépend de la question de savoir si Morant sera autorisé à dire qu’il agissait en état de légitime défense et peut bénéficier de l’immunité en vertu de la loi du Tennessee.

Un juge a statué mercredi que les avocats de Morant pouvaient poursuivre pour l’instant leur argument selon lequel Morant agissait en état de légitime défense lorsqu’il avait frappé Joshua Holloway lors d’un match au domicile du joueur All-Star dans la région de Memphis en juillet 2022.

Les avocats de Morant ont reconnu qu’il avait frappé Holloway une fois après que Holloway ait lancé un ballon de basket sur Morant et que le ballon ait touché Morant au menton. Dans une requête du 26 juillet, les avocats du joueur ont déclaré qu’il devrait être à l’abri de toute responsabilité en vertu de la loi de l’État « Tenez bon », qui permet aux personnes qui se sentent menacées chez elles d’agir avec force dans certaines situations.

La juge de la Cour de circuit, Carol Chumney, a déclaré que la prochaine étape serait d’entendre des avocats dans l’affaire, y compris ceux représentant le procureur général du Tennessee, pour savoir si la loi peut être appliquée à l’affaire en vertu de la Constitution de l’État.

L’accusateur de Morant avait 17 ans lorsque la plainte a été déposée. Il accuse Morant et son ami Davonte Pack d’agression, de mise en danger imprudente, d’abus ou de négligence et d’infliction de détresse émotionnelle. Une plainte modifiée a identifié le plaignant comme étant Holloway, qui a maintenant 18 ans.

Moran a déposé une contre-poursuite accusant Holloway de diffamation, coups et blessures et voies de fait.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée contre Morant.

Le procès a conduit à des arguments juridiques compliqués, y compris un désaccord sur la question de savoir si la loi de l’État « Tenez bon » peut être utilisée pour soutenir Morant.

Lors d’une audience lundi, l’avocate de Holloway, Rebecca Adelman, a soutenu que Morant avait renoncé à sa demande d’immunité et que la demande de légitime défense en vertu de la loi de l’État ne pouvait pas être une raison de rejeter l’affaire civile, en partie parce qu’il n’y avait pas d’enquête criminelle en cours contre Morant. .

Adelman a déclaré que les arguments de légitime défense et d’immunité sont arrivés trop tard dans le processus. Elle l’a appelé un « Je vous salue Marie de Je vous salue Marie ».

Will Perry, l’avocat de Morant, a fait valoir qu’il existe des moyens d’appliquer la loi « tenez bon » dans les affaires civiles et que Morant a droit à l’immunité. Il a déclaré que la requête était opportune car le procès n’est pas prévu avant 2024.

Mercredi, devant le tribunal, Adelman a déclaré aux journalistes qu’elle était déçue de la décision du juge d’autoriser la poursuite de la demande d’immunité, mais elle était ravie que le tribunal autorise les arguments sur la contestation constitutionnelle de l’application de la loi dans l’affaire.

« Ce sont … des problèmes très importants pour tout le monde », a déclaré Adelman.

Chumney, le juge, a suspendu l’affaire, ce qui signifie que les dépositions, les citations à comparaître, l’échange de preuves et d’autres étapes du procès sont en attente. Elle a organisé une audience le 12 octobre sur la question.

La NBA a suspendu Morant pour 25 matchs au début de la saison à venir après qu’une deuxième vidéo de lui faisant clignoter une arme de poing a été publiée en ligne. La vidéo de Morant montrant une arme à feu alors qu’il était assis sur le siège passager d’une voiture a été publiée après avoir fini de purger une peine huit matchs de suspension en mars pour une vidéo dans laquelle il a flashé une arme de poing dans un club de strip-tease de la région de Denver.

Morant s’est excusé pour les deux vidéos.

Lundi – un an après le match de ramassage chez Morant à Eads – les autorités émis un mandat d’arrêt sur une accusation d’agression pour délit contre Pack en rapport avec la bagarre.

