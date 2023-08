Les avocats de Hunter Biden disent que le gouvernement fédéral est revenu sur l’accord de plaidoyer

La juge du tribunal de district Maryellen Noreika, dans une ordonnance lundi, a demandé au procureur américain du Delaware, David Weiss, de répondre au dossier avant midi HE mardi.

Mais les avocats de Hunter Biden ont également déclaré dans un nouveau dossier devant la Cour fédérale du Delaware qu’un deuxième accord avec les procureurs qui lui permettrait d’échapper à une condamnation pour un crime lié aux armes à feu est « valide et contraignant ».

Vendredi, Weiss a été nommé avocat spécial pour l’affaire par le procureur général américain Merrick Garland juste après que les procureurs de Weiss ont déclaré dans un dossier devant un tribunal fédéral du Delaware que les pourparlers de plaidoyer avec l’avocat de Hunter Biden avaient échoué.

Le dossier indiquait également que le fils du président serait probablement jugé en Californie ou à Washington, DC, et qu’il pourrait être accusé d’autres crimes.

Chris Clark, l’avocat de Hunter Biden, a déclaré vendredi: « Nous sommes convaincus que lorsque toutes ces manœuvres seront terminées, mon client aura une résolution et poursuivra sa vie avec succès. »

Lors de l’audience du 26 juillet, Hunter Biden, qui fait l’objet d’une enquête depuis cinq ans, prévoyait de plaider coupable à deux chefs d’accusation de non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu sur des revenus annuels de plus de 1,5 million de dollars en 2017 et 2018.

Le bureau de Weiss avait proposé de recommander qu’il reçoive une peine de probation pour ces condamnations.

Séparément, les procureurs lui ont proposé un accord de diversion qui abandonnerait une accusation criminelle d’avoir une arme à feu tout en étant un consommateur de drogue s’il respectait certaines conditions pendant un certain temps.

Les accords se sont effondrés après que Noreika a remis en question leurs conditions lors de l’audience et si la jurisprudence fédérale autorisait les conditions fixées par les procureurs.

Un point de friction clé pour le juge était l’exigence qu’elle, et non le ministère américain de la Justice, soit celle qui décide si Hunter Biden viole l’accord sur les armes à feu sur une période de deux ans.

L’avocat de Hunter Biden lui a dit que cette exigence éviterait que l’accord ne devienne « plus politisé » à l’avenir, une référence claire à la possibilité que Donald Trump soit élu président en 2024, et ordonne au DOJ d’agir contre Hunter.

Après que Noreika a déclaré qu’elle donnerait plus de temps aux procureurs et aux avocats de la défense pour répondre à ses questions, Hunter Biden a plaidé non coupable des délits fiscaux.

Dans leur dossier du week-end, ses avocats ont écrit: « Bien que les avocats de l’accusé soient toujours prêts à répondre aux questions que Votre Honneur a posées lors de l’audience du 26 juillet, à la lumière de la décision des États-Unis vendredi de revenir sur l’accord précédemment convenu – sur accord de plaidoyer, nous convenons que ces questions sont sans objet à ce stade. »