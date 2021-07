Les avocats de Ghislaine Maxwell exigent que les accusations de trafic sexuel soient ABANDONNÉES à la suite de la libération de Bill Cosby

Les avocats de GHISLAINE Maxwell ont exigé que les accusations de trafic sexuel auxquelles elle fait face soient abandonnées après la libération de Bill Cosby.

La mondaine de 59 ans encourt actuellement une peine de 80 ans après avoir été accusée d’avoir recruté des adolescentes de 1994 à 2004 pour que le pédophile Jeffrey Epstein les abuse sexuellement.

Ghislaine Maxwell est accusée de trafic de filles pour Jeffrey Epstein Crédit : Getty – Inconnu

Bill Cosby est sorti de prison Crédit : Reuters

Dans une décision choquante, la Cour suprême de Pennsylvanie a libéré mercredi Cosby, 83 ans, de prison après avoir purgé trois ans sur une peine de dix ans.

Le tribunal a déclaré qu’un accord du procureur de 2005 de ne pas l’inculper d’avoir drogué et agressé Andrea Constand signifiait que l’acteur et comédien n’aurait pas dû être inculpé une décennie plus tard.

Maintenant, les avocats de Maxwell ont déclaré que l’affaire était similaire à celle de Cosby, car ils prétendaient qu’elle avait été protégée en vertu de l’accord de non-poursuite d’Epstein de 2007.

Ils ont exposé leur cas dans une lettre adressée au juge de district américain Alison Nathan à Manhattan.

« Comme à Cosby, le gouvernement essaie de revenir sur son accord et de poursuivre Mme Maxwell plus de 25 ans plus tard pour les mêmes infractions pour lesquelles elle a obtenu l’immunité.

« Ceci n’est pas conforme aux principes d’équité fondamentale. »

Les procureurs ont frappé Maxwell de nouvelles accusations relatives au trafic sexuel d’une fille de 14 ans en avril, ce qui signifie qu’elle risque maintenant de mourir en prison pour avoir été condamnée pour tous les chefs d’accusation auxquels elle est confrontée.

Elle a plaidé non coupable et a vigoureusement nié les allégations portées contre elle.

La mondaine photographiée lors d’une comparution antérieure devant le tribunal Crédit : Reuters

Les procureurs exposant les charges retenues contre elle Crédit : EPA

Epstein a conclu son accord avec les procureurs fédéraux de Floride en échange d’un plaidoyer de culpabilité à des accusations de prostitution de l’État.

Nathan a statué en avril que l’accord ne liait pas les procureurs de Manhattan et a également rejeté l’affirmation de Maxwell selon laquelle il couvrait les co-conspirateurs accusés comme elle.

Cela vient au milieu des affirmations selon lesquelles la libération de Cosby pourrait avoir un impact plus large sur le mouvement #MeTooo.

La décision de 2005 de ne pas inculper Cosby a ouvert la voie à son témoignage dans un procès civil de Constand, qui s’est soldé par un règlement de 3,36 millions de dollars.

Les procureurs de Pennsylvanie ont ensuite utilisé le témoignage incriminant de Cosby pour monter une nouvelle affaire pénale.

Maxwell risque une peine de 80 ans de prison Crédit : Getty

Le tribunal de Pennsylvanie a déclaré qu’ils ne pouvaient pas et a libéré Cosby après avoir purgé plus de deux ans d’une peine possible de 10 ans.

Plus tôt, l’un des avocats de Maxwell, David Markus, a fait valoir dans un article d’opinion dans le Daily News de New York que la libération de Cosby justifiait la fin des poursuites contre Maxwell.

Il a déclaré qu’il était injuste que les procureurs utilisent le témoignage de Maxwell en 2016 dans le cadre d’un procès civil contre elle par l’accusatrice d’Epstein Virginia Giuffre pour construire leur dossier,

Il a insisté sur le fait qu’un jury devrait rejeter les « accusations fragiles et périmées » auxquelles Maxwell est confronté.

Cosby a été le premier grand nom à faire face à des accusations au début du mouvement #MeToo.

Le délinquant sexuel condamné Harvey Weinstein fait partie des autres personnalités éminentes à qui des allégations ont été portées contre eux.

Les avocats de Weinstein ont déclaré qu’il devrait également faire annuler sa condamnation sur une base similaire.

L’avocat Arthur Aidala a déclaré à DailyMail.com que les procès de Cosby et de Weinstein étaient similaires, car les accusateurs non liés aux accusations portées contre eux ont été autorisés à témoigner.

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison à New York en février 2020. Il fait également face à des accusations en Californie.