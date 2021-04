Les avocats représentant l’homme de Minneapolis tué, George Floyd, ont fait valoir que sa tolérance élevée au fentanyl signifiait qu’il aurait survécu aux médicaments trouvés dans son système, si l’ancien officier Derek Chauvin ne s’était pas agenouillé sur son cou.

La note des avocats rejoint un ensemble croissant de preuves dans l’affaire de meurtre contre Chauvin et a été soumise à la suite du témoignage de jeudi de la petite amie de Floyd, Courteney Ross. Elle a décrit le trafiquant de drogue du couple, Maurice Hall, comme le passager de la voiture avec Floyd lorsqu’il a été appréhendé par la police.

NOUVELLES ALERTE: @AttorneyCrump et @TonyRomanucci émettre une déclaration sur le témoignage de Courtney Ross concernant la tolérance au fentanyl de George Floyd. pic.twitter.com/qrbs2D3dAp – Ben Crump Law, PLLC (@BenCrumpLaw) 1 avril 2021

Ross a reconnu qu’elle et Floyd avaient «des substances contrôlées achetées régulièrement»De Hall. Les deux étaient des toxicomanes aux opioïdes récidivants et occasionnels souffrant de douleur chronique qui se tournaient régulièrement vers le marché noir lorsqu’ils ne pouvaient pas obtenir leurs médicaments sur ordonnance, a-t-elle expliqué.

RUPTURE: la petite amie de George Floyd vient d’identifier l’homme avec qui il se trouvait dans la voiture comme son trafiquant de drogue pic.twitter.com/kDya7TqE1k – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 1 avril 2021

Crump a semblé repousser les efforts de l’avocat de Chauvin Eric Nelson pour affirmer que Floyd, un toxicomane au fentanyl, est mort d’une overdose du puissant opioïde. L’agent de sécurité âgé de 46 ans a péri avec plusieurs médicaments dans son système, dont de la méthamphétamine, en plus du fentanyl. Dans sa déclaration de jeudi, Crump a souligné que malgré la consommation massive de drogue de son client, Floyd était «marcher, parler, rire et respirer très bien avant que Derek Chauvin ne tienne son genou contre le cou de George, bloquant sa capacité à respirer et éteignant sa vie aux yeux de tous.«

Cependant, la vidéo de l’une des caméras corporelles des officiers (et non de Chauvin) dépeint la situation un peu différemment, montrant Floyd protestant à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer plusieurs minutes avant que Chauvin ne le cloue au sol avec son genou pendant huit minutes et 46 secondes atroces.

Geneviève Hansen, une pompière hors service sur les lieux de la mort de George Floyd, devient émue lors de son témoignage au procès de Derek Chauvin. Hansen dit qu’elle aurait donné des compressions thoraciques Floyd, mais "les agents ne m’ont pas laissé entrer sur les lieux." pic.twitter.com/c8S4Ha7KAq – NBCBLK (@NBCBLK) 30 mars 2021

Le jury a entendu plusieurs autres témoins cette semaine, après le début du procès de Chauvin lundi. La pompière Geneviève Hansen, témoin oculaire des événements fatidiques du Memorial Day 2020, est devenue émue en décrivant sa frustration de se voir interdire de fournir l’assistance médicale qu’elle voulait donner à Floyd, expliquant qu’il lui était interdit d’aider lorsque les officiers « ne m’a pas laissé entrer dans la scène. »

Un autre témoin, Charles McMillian, est tombé en panne à la barre des témoins, expliquant qu’il – un étranger étant « curieux« – avait dit à Floyd de monter dans la voiture de police parce qu’il »ne pouvait pas gagner»Contre les flics de toute autre manière. Le joueur de 61 ans avait vu Floyd lutter pour avoir de l’air et de la mousse à la bouche, et a déclaré qu’il pensait que l’homme frappé avait les meilleures chances de survie s’il venait juste de « coopérer[d]»Avec les flics. McMillan a ajouté que quelques jours plus tard, il est tombé sur Chauvin dans la rue et était incapable de tenir sa langue, dénigrant l’ex-officier comme un «asticot» parce que «ce que j’ai regardé était faux« Et il avait ressenti »sans espoir » intervenir.

Le combattant du MMA Donald Williams, un autre témoin, a déclaré qu’il « appelé la police sur la police»Parce qu’il ne pensait pas que les flics sur les lieux avaient à l’esprit les meilleurs intérêts de Floyd. « Nous n’avions pas de connexion», A déclaré Williams au tribunal. « Je leur ai parlé, mais pas sur le lien d’une relation homme-être. »

Le témoin du procès Chauvin, le combattant du MMA Donald Williams, a déclaré: « J’ai appelé la police à la police » quand il a vu George Floyd tuer, « parce que je crois avoir été témoin d’un meurtre. » pic.twitter.com/yqsLHjyuNv – Le recomptage (@therecount) 30 mars 2021

Je crois avoir été témoin d’un meurtre.

La mort de Floyd a été jugée le résultat d’un arrêt cardiaque, laissant des possibilités ouvertes quant à la cause immédiate de sa disparition. Les avocats de Chauvin ont blâmé ses problèmes de santé sous-jacents et la drogue, tandis que Crump et d’autres personnes se disputant au nom de Floyd ont insisté sur le fait que le mort se promènerait toujours s’il n’avait pas eu l’altercation avec la police.

Aussi sur rt.com Le procès Derek Chauvin devrait être un référendum sur la formation de la police, mais plutôt axé sur la race

Floyd a été arrêté par les agents après avoir tenté de passer un faux billet de 20 $ dans un dépanneur à Minneapolis; le caissier adolescent du magasin a témoigné mardi, décrivant comment il avait tenté de convaincre Floyd de récupérer la facture bidon, mais sans succès. Il a exprimé des remords que son manager ait impliqué la police après avoir vu Floyd au sol avec Chauvin au-dessus de lui.

Chauvin fait face à des accusations de meurtre au deuxième et au troisième degré ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La mort de Floyd a déclenché un été de manifestations et d’émeutes qui se poursuivent dans certaines régions des États-Unis.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!