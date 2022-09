Les avocats et les militants de gauche se réjouissaient après que Liz Truss ait mis de côté son projet de déchirer la loi sur les droits de l’homme.

La nouvelle déclaration des droits destinée à consacrer la suprématie des juges britanniques sur la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg a été déclarée « morte dans l’eau ».

Les avocats de gauche se réjouissent alors que Liz Truss envisage de déchirer la loi sur les droits de l’homme Crédit : PA

La mise à l’écart remet en cause le projet phare du gouvernement d’envoyer des migrants de la Manche au Rwanda qui avait été bloqué par la CEDH Crédit : PA

Il devait être débattu par les députés pour la première fois lundi prochain, mais a été gelé par le nouveau Premier ministre après la première réunion de son nouveau cabinet.

Elle remet en cause le projet phare du gouvernement d’envoyer des migrants de la Manche au Rwanda qui avait été bloqué par la CEDH.

Le projet de loi visait à préciser que la Cour suprême du Royaume-Uni avait la suprématie juridique et que les décisions de la CEDH n’avaient pas toujours besoin d’être suivies au Royaume-Uni.

Il comprenait des mesures pour protéger la liberté d’expression et l’indépendance de la presse et permettre au Royaume-Uni d’expulser plus facilement les criminels étrangers.

Ses partisans affirment que retarder la loi, un engagement du manifeste conservateur de 2019, fera sombrer les réformes du système de libération conditionnelle et luttera contre l’extrémisme dans les prisons.

Les initiés du gouvernement, cependant, disent qu’il était mal rédigé et risquait d’être «déchiqueté» dans les Lords ou modifié au-delà de toute reconnaissance car sa portée était si large.

L’ancien assistant n ° 10, Rajiv Shah, a déclaré qu’il y avait des doutes quant à son efficacité.

Il a déclaré: “Il contient un certain nombre de dispositions qui ressemblent à de la viande rouge, mais en fait, c’est un steak végétalien.”

Des sources de No10 ont déclaré qu’une nouvelle loi serait présentée afin que les migrants puissent être envoyés au Rwanda.

Cependant, le retard signifie qu’il doit faire face à un calendrier serré pour s’inscrire au recueil des lois. Le reste du projet de loi semble condamné.

Une source a déclaré: “Il est mort dans l’eau et ne reviendra pas sous sa forme actuelle.”

La Première ministre Truss a déclaré en privé aux députés conservateurs qu’elle était “déterminée à légiférer afin que nous puissions passer outre la Cour européenne si nécessaire en matière d’immigration et d’asile” – mais que la législation actuelle devait être modifiée.

La descente s’est déroulée comme suit :

La PM Truss a été accusée d’avoir rompu une promesse qu’elle avait faite au Sun de nommer un ministre dédié aux anciens combattants,

SHE a confirmé que le projet de loi sur les préjudices en ligne serait remanié après un contrecoup sur la liberté d’expression et,

La NOUVELLE ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que le gouvernement manquait à la loi et à l’ordre.

Hier soir, l’ancien ministre des anciens combattants, Johnny Mercer, a accusé le Premier ministre d’avoir dit “un mensonge éhonté” aux 2,2 millions d’anciens militaires du pays.

Mme Truss a signé The Sun’s Veterans Pledge, qui promettait un ministre des anciens combattants dévoué, mais a demandé au ministre des Forces armées, James Heappey, de fusionner le travail dans son mémoire.

M. Mercer – limogé mardi – a déclaré que la combinaison des deux a annulé trois années de progrès qui ont vu les problèmes des anciens combattants séparés de la défense où ils ont été “mal servis pendant si longtemps”.

Il a accusé le Premier ministre de « rigoler pendant notre réunion pendant qu’elle le faisait ».

Sa femme, Felicity, a qualifié le Premier ministre d ‘«imbécile» pour avoir limogé son mari.

No10 a déclaré que la “restructuration du Cabinet” verrait les meilleures personnes en poste.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Je suis convaincu que le ministre reconnaît l’énorme importance de s’occuper du personnel de nos forces armées.”

Hier, Mme Truss a également confirmé que le projet de loi sur les préjudices en ligne ferait l’objet de «quelques ajustements» en raison des craintes qu’il n’affecte la liberté d’expression.

‘IMBÉCILE’

Les députés conservateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les dispositions interdisant les «contenus légaux mais préjudiciables» en ligne risquaient de conférer aux géants des médias sociaux de vastes pouvoirs de censure.

No10 a déclaré que toutes les politiques et lois sur lesquelles travaillait le gouvernement de Boris Johnson devaient être examinées par Mme Truss.

Son porte-parole a déclaré: “Un nouveau secrétaire d’État examinera toutes les politiques dans son domaine, y compris les projets de loi en cours devant le Parlement.”

Pendant ce temps, la ministre de l’Intérieur Braverman a déclaré que s’attaquer à la crise des migrants dans la Manche serait l’une de ses “obsessions”.

Elle a promis une “ligne plus ferme” pour vaincre les trafiquants d’êtres humains et a déclaré aux fonctionnaires : “Ce n’est pas seulement un engagement de manifeste – des gens meurent”.

Jurant de lutter contre le crime de rue, elle a admis: “Les gens ne se sentent pas en sécurité de nos jours.”

Les avocats et les militants, quant à eux, se sont délectés de la décision de rejeter la Déclaration des droits britannique.

Laura Trevelyan, d’Amnesty International, a déclaré : « La perspective d’affaiblir, voire de déchirer, la loi sur les droits de l’homme était véritablement troublante pour quiconque se soucie des droits et de la justice.

La Law Society a déclaré que la Déclaration des droits nécessitait “une refonte complète” et a déclaré que le projet était “un retour en arrière pour la justice britannique”.

L’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, Julian Smith, a déclaré que c’était “une bonne nouvelle pour les conservateurs qui étaient fortement en désaccord avec ce projet de loi erroné et régressif”.