Le 7 juillet, Mme Griner a plaidé coupable aux accusations, affirmant qu’elle avait involontairement transporté une substance interdite en Russie parce qu’elle avait fait ses valises à la hâte. Les autorités russes ont signalé qu’aucun échange éventuel ne peut avoir lieu avant le verdict d’un tribunal.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils faisaient tout leur possible pour ramener Mme Griner chez elle, arguant qu’elle avait été détenue à tort. La semaine dernière, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que de telles déclarations étaient « politiques, biaisées et illégitimes ».

“Si une citoyenne américaine a été arrêtée pour trafic de drogue et qu’elle ne le nie pas elle-même, cela devrait correspondre à la législation russe, et non aux lois adoptées à San Francisco”, a déclaré Mme Zakharova.