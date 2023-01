Les avocats de Biden ont trouvé des documents classifiés dans son ancien bureau

Finalement, le ministère de la Justice a obtenu une assignation à comparaître devant le grand jury pour les documents avec des marques de classification restant en possession de M. Trump, et un avocat de M. Trump en a remis plusieurs autres et a dit au ministère qu’il n’en restait plus. Mais une recherche effectuée en août par le FBI a trouvé 103 autres documents classés comme classés, ainsi que des milliers d’autres documents officiels.

L’affidavit du mandat de perquisition soumis par le ministère de la Justice suggérait que M. Trump faisait l’objet d’une enquête pour obstruction, ainsi que d’éventuelles violations de la loi sur l’espionnage, qui criminalise la rétention délibérée de documents de sécurité nationale et le défaut de “les remettre sur demande” à un gouvernement. fonctionnaire habilité à en prendre la garde.

Pourtant, quelles que soient les questions juridiques, en tant que question de réalité politique, la découverte rendra l’optique du ministère de la Justice potentiellement accusant M. Trump de sa gestion des documents plus difficile. Le procureur général Merrick B. Garland a confié cette enquête, ainsi qu’une enquête sur les efforts de M. Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 et l’attaque du 6 janvier contre le Congrès, à Jack Smith, en tant que conseiller spécial.

M. Lausch, l’un des deux avocats américains retenus par l’administration Trump, examine le dossier depuis début novembre, selon une personne proche du dossier.

La direction du département a décidé de faire le choix inhabituel d’attribuer l’affaire en dehors des juridictions concernées parce que M. Lausch était une personne nommée par les républicains et que son travail serait probablement considéré comme impartial, a déclaré la personne.

M. Lausch a été maintenu en fonction à la demande des deux sénateurs démocrates de l’Illinois, Richard J. Durbin et Tammy Duckworth, car il enquêtait sur Michael J. Madigan, l’ancien président de la Chambre des représentants de l’Illinois, lors de la transition présidentielle en 2021. En mars, un grand jury fédéral a inculpé M. Madigan, un démocrate, de 22 chefs d’accusation de racket et de corruption.

Un porte-parole du département n’a fait aucun commentaire à ce sujet et n’a pas voulu dire si la division de la sécurité nationale, qui a dirigé l’enquête sur la rétention de documents par M. Trump dans sa résidence et son complexe de Floride, était également impliquée.

Avec M. Lausch enquêtant sur le traitement par M. Biden d’informations classifiées, et David Weiss, l’avocat américain du Delaware, enquêtant sur le fils du président, Hunter Biden, les deux avocats américains de Trump qui sont restés au département enquêtent maintenant sur la famille Biden.

Katie Benner reportage contribué.