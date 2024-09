Les avocats de Biden et Google se disputent sur la réalité des affaires

Google et le ministère américain de la Justice se sont livrés lundi à une vive dispute sur la réalité des affaires devant un tribunal fédéral – un va-et-vient qui a touché au cœur des plus grands défis auxquels l’administration Biden est confrontée alors qu’elle tente de maîtriser les segments en évolution rapide de l’industrie technologique.

Alors que le procès s’ouvrait dans le bureau de l’administration deuxième attaque majeure contre le géant de la technologieles avocats des deux parties ont rapidement commencé à se chamailler pour savoir qui avait l’interprétation la plus précise des « réalités commerciales » du marché de la publicité en ligne. près de 300 milliards de dollars entreprise qui finance le flux d’informations sur Internet au moyen d’enchères en temps réel mesurées en millisecondes.

« L’Internet d’aujourd’hui n’existerait pas sans les revenus de la publicité display », a déclaré Julia Tarver Wood, avocate du ministère de la Justice. Google utilise la « stratégie monopolistique » standard, a-t-elle déclaré, en contrôlant la concurrence, les clients et les règles. « C’est pile je gagne, face tu perds. »

L’avocate de Google, Karen Dunn, a tourné en dérision l’argument de l’administration, le qualifiant de relique de l’époque des BlackBerry et des cartes Blockbuster.

« L’affaire du ministère de la Justice est comme une capsule temporelle », a-t-elle rétorqué, en faisant référence aux téléphones portables et aux magasins de location de vidéos désormais obsolètes. « Toute interférence à l’heure actuelle est préjudiciable » à l’innovation, a déclaré Dunn. Le marché actuel de la publicité en ligne « évolue rapidement » – il évolue si vite qu’il est impossible de prétendre qu’une entreprise a réussi à obtenir un contrôle monopolistique à long terme.

Le procès, qui a débuté lundi devant un tribunal fédéral d’Alexandria, en Virginie, est la dernière affaire en date opposant l’administration Biden au secteur technologique, et intervient alors qu’un juge a récemment statué que Google est un monopole illégal dans la recherche en ligne dans un procès distinct.

Dans le procès en cours, Google est accusé de contrôler les rouages ​​qui financent une grande partie du Web : les publicités qui s’affichent lorsque les internautes consultent une page Web. Google est propriétaire des logiciels utilisés par les sites Web et les annonceurs, notamment du produit de type bourse où ces publicités sont vendues aux enchères à la milliseconde près.

Le ministère de la Justice soutient que les différentes technologies publicitaires utilisées par les éditeurs et les annonceurs Web doivent être examinées isolément, Google contrôlant jusqu’à 91 % du marché, selon la manière dont vous définissez la technologie spécifique et la portée géographique.

Google rétorque que l’ensemble du marché de la technologie publicitaire devrait être évalué dans son ensemble, ce qui lui donnerait le contrôle d’environ 25 % du marché. Des entreprises comme Amazon, Microsoft, TikTok et Meta ainsi que des dizaines d’acteurs moins connus se disputent une part du marché.

L’argument porte sur les défis de plus haut niveau auxquels la Maison Blanche est confrontée alors qu’elle met en œuvre sa politique antitrust emblématique dans le domaine de la haute technologie. Les géants de la technologie sont les entreprises les plus riches du monde, et les hommes de main de Biden affirment qu’ils jouissent d’un nouveau type de pouvoir de monopole exigeant de nouveaux contrôles. Mais les entreprises technologiques affirment qu’elles évoluent dans un secteur si compétitif et si rapide qu’il est presque impossible de prouver qu’une entreprise détient un pouvoir excessif.

Le procès devrait durer de quatre à six semaines et verra défiler une multitude de témoins, dont des dirigeants d’éditeurs de presse en ligne comme News Corp. et Gannett, des spécialistes du marketing et des économistes.

Tim Wolfe, qui dirige les publicités numériques pour Gannett, a témoigné de la façon dont son entreprise est redevable à Google, bien qu’il ait admis lors du contre-interrogatoire qu’elle travaille avec un grand nombre de fournisseurs de technologie publicitaire.

Le procès offre également un aperçu du petit monde des puissants de Washington. Dunn dirige également la préparation de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris, qui affrontera mardi le candidat républicain Donald Trump lors d’un débat. Après avoir prononcé la déclaration d’ouverture de Google, Dunn a été excusé par le juge et a quitté le tribunal.