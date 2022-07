Les avocats d’Angelina Jolie ont tenté d’assigner à comparaître Brad Pitt aux SAG Awards Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Brad Pitt, 58 ans, n’a pas assisté aux SAG Awards 2022, et c’était probablement une bonne chose qu’il ne l’ait pas fait. Un nouveau rapport de Page 6 affirme qu’à l’époque, Angelina JolieLes avocats de s’efforçaient de lui signifier une citation à comparaître dans le cadre des poursuites en cours contre leur vignoble français, ils ont donc positionné des serveurs de processus lors de grands événements hollywoodiens comme les SAG Awards. Une source proche de Brad l’a confirmé à HollywoodLa Vie et nous a en outre dit: “Quiconque essaierait délibérément de servir quelqu’un lors d’un événement aussi médiatisé que celui-ci vous dit tout ce que vous devez savoir sur ses intentions négatives.”

Les serveurs avaient apparemment du mal à essayer de remettre le Club de combat star les journaux, et ils espéraient qu’il se présenterait aux SAG Awards depuis qu’il a remporté la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle dans Il était une fois à Hollywood en 2020. Malheureusement pour eux, Brad n’a pas assisté à l’événement, et selon le rapport, ils auraient réessayé aux Oscars, mais les avocats de Brad ont mis fin à la poursuite avant le début des Oscars.

Lorsqu’une personne reçoit une assignation à comparaître, elle a l’obligation légale de répondre à un tribunal, et les avocats d’Angelina voulaient que Brad remette les dossiers et la correspondance liés à la cave Château Miraval, Page 6 revendications supplémentaires.

Brad et Angelina, qui partagent six enfants ensemble, se sont séparés en septembre 2016 (deux ans après s’être mariés au château), et ils sont maintenant enfermés dans une bataille pour la propriété de l’entreprise. L’actrice de 47 ans a vendu ses parts à une filiale de l’énorme société d’alcools Stoli, mais il affirme qu’elle n’avait pas le droit de vendre ses parts sans lui offrir le droit de refus. Donc, actuellement, ils se battent pour savoir si elle peut demander les documents qu’elle a demandés. Un juge a récemment décidé que Brad et ses partenaires commerciaux devaient remettre les papiers, mais il est possible qu’il fasse appel.

HollywoodLa Vie contacté les représentants de Brad et d’Angelina, mais nous n’avons pas reçu de réponses immédiates.