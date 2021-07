Les avocats d’Angelina Jolie et de Brad Pitt s’affrontent à propos d’un juge privé de vidage des offres

Le divorce longtemps retardé d’Angelina Jolie et Brad Pitt est entré dans une nouvelle phase de complications vendredi lorsque leurs équipes juridiques de renom se sont présentées devant une cour d’appel de Californie pour discuter de la tentative de Jolie de se débarrasser de leur juge privé et de recommencer leurs près de cinq ans. bataille pour la garde d’un an.

Il n’y a pas eu de décision immédiate du panel de trois juges après plus d’une heure de va-et-vient entre les puissants avocats Robert Olson pour Jolie et Ted Boutrous pour Pitt.

L’avocat de Jolie a déclaré que le juge John Ouderkirk, le juge qui a épousé Jolie et Pitt en 2014, qui a été choisi par les deux stars pour présider en tant que juge privé rémunéré lors de leur divorce en 2016, devrait maintenant être révoqué parce qu’il n’a pas réussi à divulguer pleinement en temps opportun. liens vers l’un des avocats de Pitt.

« Si vous voulez jouer le rôle d’un juge privé rémunéré, vous devez respecter les règles et les règles sont très claires, elles exigent une transparence totale », a déclaré Olson. « Des questions qui auraient dû être divulguées n’ont pas été divulguées… Si les règles n’ont aucune conséquence, elles sont vides. »

L’avocat de Pitt a fait valoir que Jolie s’engageait dans une tactique de blocage parce qu’elle n’aimait pas les décisions antérieures d’Ouderkirk dans l’affaire, notamment l’octroi de la garde conjointe temporaire de leurs enfants à Pitt.

Si Ouderkirk est renvoyé, ses décisions antérieures dans l’affaire pourraient être annulées, un nouveau juge serait nommé et l’affaire serait encore ralentie, permettant ainsi à plus des six enfants du couple d’atteindre l’âge adulte (le fils Maddox a 19 ans), à à quel point ils peuvent faire leurs propres choix concernant une relation avec leur père.

Leurs autres enfants sont Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans.

« C’est le genre de jeu que les tribunaux condamnent », a déclaré Boutrous, un avocat du Premier amendement qui a récemment persuadé un juge de New York d’autoriser la publication d’un livre sur l’ancien président Donald Trump écrit par sa nièce malgré ses objections. .

Boutrous a insisté sur le fait que Jolie, « une personne sophistiquée avec des avocats sophistiqués », était au courant depuis le début des questions nécessitant une divulgation par Ouderkirk, mais n’a soulevé aucune objection jusqu’à ce qu’elle commence à perdre devant son tribunal.

« Ces enfants vieillissent, certains sont déjà adultes, d’autres atteignent l’âge adulte, et permettre cette tactique dilatoire est extrêmement injuste et extrêmement injuste » pour eux et pour Pitt, a déclaré Boutrous.

Les avocats et les juges se sont engagés dans des arguments juridiques denses sur les précédents et les décisions antérieures sur des affaires similaires, et se sont parfois demandé si la Californie devrait même autoriser les juges privés à être indemnisés.

Jolie a demandé le licenciement d’Ouderkirk en août 2020, alléguant qu’il n’était pas impartial en raison de liens professionnels entre lui et les avocats de Pitt. Elle a perdu cette offre en Cour supérieure en novembre. L’audience de vendredi devait entendre son appel de cette décision.

Normalement, une décision de la cour d’appel pourrait être attendue dans environ un mois. À la fin de l’audience, Olson a plaidé pour que la décision du tribunal soit prisePublique.

Les affaires de divorce en Californie, en particulier les affaires de célébrités et celles menées sous l’égide d’un juge privé, se déroulent souvent à huis clos et ne sont pas accessibles en ligne, même avant que la pandémie de COVID-19 ne ferme les palais de justice. Une grande partie du divorce Jolie/Pitt a été fermée au public.

La procédure d’appel devant la Cour d’appel du deuxième district de Los Angeles concernait le juge, pas le divorce, elle a donc été diffusée en direct.

Christopher Melcher, un avocat en droit de la famille de Los Angeles non impliqué dans l’affaire Jolie/Pitt, qui a suivi toute la procédure, a déclaré à USA TODAY que la récusation d’un juge réussit rarement.

« C’est considéré comme une mesure de dernier recours », a-t-il déclaré. « Remettre en question l’intégrité d’un juge est une accusation grave, qui comporte le risque d’aliéner la personne qui décidera de la garde et d’autres questions. Angelina a dû décider que c’était un risque qui valait la peine d’être pris. »

Il dit qu’il est significatif que Jolie ait accepté à plusieurs reprises la reconduction d’Ouderkirk chaque fois que sa mission touchait à sa fin, et ce n’est qu’après l’avoir critiquée devant le tribunal qu’elle a crié au scandale.

Olson a déclaré vendredi que Jolie avait approuvé la dernière reconduction du juge sans être pleinement au courant de la divulgation par Ouderkirk de ses derniers liens commerciaux avec l’équipe juridique de Pitt. Olson a également demandé une suspension afin qu’Ouderkirk ne rende pas de décision définitive sur la garde des enfants avant que le panel d’appel ne rende sa propre décision.

Le mémoire de l’avocat de Jolie dans l’affaire déclarait que même si elle perdait en appel, elle continuerait à lutter contre Pitt et l’ordonnance de garde.

Le mémoire déposé par les avocats de Jolie avant l’audience de vendredi affirmait « une erreur juridique préjudiciable » de la part d’Ouderkirk, notamment le refus du juge d’entendre le témoignage des plus jeunes enfants sur leur point de vue sur la garde. L’équipe de Jolie a également fait valoir que l’actrice s’était vu refuser « un procès équitable » parce que le juge avait exclu à tort l’audition de « preuves pertinentes pour la santé, la sécurité et le bien-être des enfants ».