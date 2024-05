Les avocats affirment qu’OpenAI pourrait avoir de réels problèmes avec Scarlett Johansson

OpenAI pourrait faire face à des conséquences juridiques pour avoir créé une voix ChatGPT qui ressemble beaucoup à Scarlett Johansson – que l’entreprise l’ait fait intentionnellement ou non. Et le fait que le PDG d’OpenAI ait fait référence à ces similitudes ? Cela ne fait qu’empirer les choses, disent les avocats en propriété intellectuelle Le bord.

« Elle peut prendre plusieurs mesures, mais la jurisprudence soutient sa position », déclare Purvi Patel Albers, associée au sein du cabinet d’avocats Haynes Boone, spécialisé dans les marques déposées et le droit d’auteur.

Après avoir présenté des mises à jour de ChatGPT la semaine dernière, OpenAI a suscité des commentaires et des gros titres soulignant que la voix de son assistant IA – nommé Sky – ressemblait beaucoup à Johansson, en particulier sa performance en tant qu’assistant IA dans le film. Son.

Les procès antérieurs pour ressemblance avec des célébrités « ont des implications claires pour les clones de voix de l’IA »

Albers dit que Johansson et d’autres célébrités peuvent invoquer les lois sur le droit à la publicité, qui protègent les caractéristiques d’identification d’une personne contre toute utilisation sans sa permission. « Si vous détournez le nom, l’image ou la voix d’une personne, vous risquez de violer son droit à la publicité », déclare Albers.

Des célébrités ont déjà gagné des procès contre des voix aux consonances similaires dans des publicités. En 1988, Bette Midler a poursuivi Ford pour avoir embauché l’un de ses chanteurs suppléants pour une publicité et lui avoir demandé de « ressembler autant que possible au disque de Bette Midler ». Midler avait refusé de participer à la publicité. Cette même année, Tom Waits a poursuivi Frito-Lay pour détournement de voix après que l’agence de publicité de la société ait demandé à quelqu’un d’imiter Waits pour une parodie de sa chanson dans une publicité Doritos. Les deux affaires, déposées devant les tribunaux californiens, ont été tranchées en faveur des célébrités. Les victoires de Midler et Waits « ont des implications claires pour les clones vocaux de l’IA », déclare Christian Mammen, associé chez Womble Bond Dickinson spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle.

Pour gagner dans ces cas-là, les célébrités doivent généralement prouver que leur voix ou d’autres éléments d’identification sont des marques non déposées et qu’en les imitant, les consommateurs pourraient les connecter au produit vendu, même s’ils n’y sont pas impliqués. Cela signifie identifier ce qui est « distinctif » dans sa voix – ce qui peut être plus facile pour une célébrité qui a joué un assistant IA dans un film oscarisé.

Ce qui rend les choses difficiles, c’est l’absence de lois fédérales sur le droit à la publicité. Au lieu de cela, les lois sont établies État par État, et tous les États n’en ont pas une en vigueur. Chaque État conçoit également différemment ses lois sur la ressemblance ; Par exemple, New York reconnaît chaque individu a le droit de contrôler l’utilisation commerciale des caractéristiques personnelles telles que son nom, sa photo, sa voix et même sa signature. Ce droit s’étend à une personne décédée, dont la succession doit donner son consentement préalable pour l’utilisation d’une réplique générée par ordinateur. La Californie, où se trouve le siège d’OpenAI, ne mentionne pas dans sa loi l’utilisation de répliques numériques telles que les voix générées par l’IA. Mais La Californie protège la voix d’une personne vivante d’être utilisé dans des activités commerciales sans consentement. Il stipule que l’utilisation de « l’identité » d’une personne, qu’il s’agisse d’une voix, d’un visage ou d’un nom, pourrait violer ces protections.

Même si OpenAI n’a pas mentionné Johansson, les consommateurs ont souligné les similitudes

« Le neuvième circuit a estimé qu’une célébrité avec une voix distinctive pouvait se retourner contre quelqu’un qui utilisait un imitateur de voix pour créer l’impression que la célébrité avait approuvé le produit ou parlait dans la publicité », dit Mammen.

Johansson n’a pas poursuivi OpenAI, mais elle a pris un avocat. Lundi, Johansson a déclaré qu’elle avait embauché un conseiller juridique pour rédiger des lettres à OpenAI demandant une explication sur la façon dont la voix de Sky avait été créée. Johansson a déclaré qu’OpenAI l’avait déjà contactée au sujet de l’assistant et qu’elle avait refusé la demande de l’entreprise.

OpenAI dit qu’il n’avait pas l’intention que la voix de Sky ressemble à celle de Johansson, mais cela ne protège pas nécessairement l’entreprise. Albers dit que même si OpenAI n’a pas explicitement mentionné Johansson, les consommateurs soulignaient déjà les similitudes. Le commentaire a commencé alors que la démonstration de ChatGPT-4o par OpenAI était en cours, et Saturday Night Live j’en ai même plaisanté.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a peut-être encore compliqué les choses. Altman a posté le mot « elle » sur X alors que l’événement de la société avait lieu la semaine dernière, faisant apparemment référence à la similitude de la démo avec ce qui était décrit dans le film. Albers dit que cela pourrait alimenter l’opinion du public selon laquelle la voix est censée imiter Johansson.

OpenAI a pour le moment retiré la voix de Sky, ce qui pourrait apaiser les inquiétudes de Johansson. Mais Albers dit qu’OpenAI pourrait attiser la colère de Johansson s’ils remettaient la voix de Sky et qu’elle ressemble toujours à celle de l’acteur.