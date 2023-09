Les avocats affirment que les sociétés de télévision par câble et de téléphone sont également responsables des incendies à Maui

HONOLULU (AP) — Après une visite dans un entrepôt où Hawaiian Electric Company abrite des poteaux électriques et des équipements électriques qui pourraient être essentiels à l’enquête sur les incendies dévastateurs du mois dernier à Maui, les avocats des résidents de Lahaina et des propriétaires d’entreprises ont déclaré mardi au tribunal que le câble Les compagnies de télévision et de téléphone partagent la responsabilité de la catastrophe car elles auraient surchargé et déstabilisé certains pôles.

Les avocats ont déclaré que les câbles étaient attachés d’une manière qui mettait trop de tension sur les poteaux, les faisant pencher et se briser sous les vents le 8 août lorsque les flammes ont brûlé une grande partie de Lahaina, tuant au moins 115 personnes et détruisant plus de 2 000 personnes. structures.

LippSmith LLP a déposé une proposition de recours collectif contre le service public d’électricité d’Hawaï et le comté de Maui devant le tribunal de l’État d’Hawaï. L’avocat Graham LippSmith demande maintenant au tribunal d’ajouter plusieurs sociétés de télécommunications et propriétaires fonciers publics et privés à la poursuite initiale.

« Dans une catastrophe de cette ampleur, il faut un certain temps pour que toutes les parties potentiellement responsables soient identifiées et traduites en justice. Notre enquête jusqu’à présent montre une constellation de nombreux échecs graves qui, ensemble, ont conduit à cette horrible tragédie », a déclaré MaryBeth LippSmith, co-fondatrice de la société basée à Hawaï et en Californie, dans une interview mardi.

Pacific Gas & Electric en Californie a déposé son bilan en 2019 en raison d’une succession d’incendies de forêt dévastateurs déclenchés par son réseau électrique longtemps négligé dans le nord de la Californie.

Mais LippSmith a rejeté la suggestion selon laquelle la société rechercherait des défendeurs supplémentaires au cas où Hawaiian Electric déclarerait faillite. Il s’agit plutôt d’essayer de s’attaquer à la racine de multiples échecs afin d’éviter ce genre de tragédie à l’avenir, a-t-elle déclaré. Le procès demande des dommages-intérêts et une injonction, y compris une ordonnance du tribunal pour forcer les défendeurs à faire face au risque d’incendie.

Lorsque l’équipe de LippSmith a visité l’entrepôt, en compagnie de responsables du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ils ont déclaré avoir vu un poteau qui s’était cassé à la base et était tombé au sol, endommageant les bras croisés d’un poteau voisin. Comme des sections de poteaux avaient été coupées, apparemment avec une tronçonneuse, ils ne pouvaient pas dire si un ou plusieurs poteaux s’étaient cassés, et ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés à s’approcher suffisamment pour identifier les numéros des poteaux.

Les câbles ont également été retirés des poteaux et Hawaiian Electric n’a apporté que son propre équipement à l’entrepôt, ont-ils indiqué. L’exposition stérile n’a que peu de rapport avec l’équipement après l’incendie, c’est pourquoi les avocats et leurs enquêteurs en matière d’incendie ont visionné des photos des poteaux avant l’incendie. Ils ont déclaré que ceux-ci ne montraient aucun relâchement dans les lignes de télévision par câble et de téléphone qui couraient entre les poteaux, à mi-hauteur. Cette tension excessive et la répartition inégale du poids ont fait pencher les bâtons vers le bas, affirment-ils.

Charter Communications, propriétaire du fournisseur de télévision par câble Spectrum, a refusé de commenter.

La plainte modifiée proposée tient toujours les services publics d’électricité responsables des incendies de forêt. Il les accuse de ne pas avoir coupé l’électricité de manière préventive malgré des vents exceptionnellement forts et des conditions sèches, de ne pas avoir remplacé les vieux poteaux en bois trop faibles pour résister à des vents de 105 milles par heure, comme l’exige une norme nationale de 2002, et de recharger brièvement les lignes le 8 août. certaines parties de Lahaina et bloquant les voies d’évacuation pendant que les équipages entretenaient les lignes abattues.

La plainte vise également à tenir les autres parties responsables. Il indique que lorsque de vieux poteaux électriques en bois sont tombés, ils ont atterri sur une végétation hautement inflammable qui n’avait pas été entretenue par les propriétaires fonciers privés et publics et tous deux ont « allumé l’incendie et alimenté sa propagation cataclysmique ». Il indique que le comté devrait avoir une végétation correctement entretenue, réduire de manière agressive les plantes non indigènes et faire retentir des sirènes pour avertir les gens de l’approche d’un incendie.

Hawaiian Electric a reconnu la semaine dernière que ses lignes électriques avaient déclenché un incendie dans la matinée du 8 août, mais a reproché aux pompiers du comté d’avoir déclaré l’incendie maîtrisé et ensuite quitté les lieux, pour ensuite faire éclater un deuxième incendie de forêt à proximité et devenir le plus meurtrier du pays. Les États-Unis depuis plus d’un siècle.

Hawaiian Electric est un service public à but lucratif, détenu par des investisseurs et coté en bourse, qui dessert 95 % des clients électriques d’Hawaï. Il fait face à une série de nouvelles poursuites visant à le tenir pour responsable.

En réponse à une demande de commentaires, un porte-parole du service public a déclaré mardi que la société ne commentait pas les litiges en cours. Le ministère des Terres et des Ressources naturelles d’Hawaï, désigné comme défendeur, a déclaré la même chose.

« Nous attendons les conseils de notre conseiller juridique avant de répondre », a déclaré un porte-parole du comté de Maui lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Le comté de Maui accuse le service public de ne pas avoir coupé l’électricité. John Fiske, avocat dans un cabinet californien qui représente le comté, a déclaré que la responsabilité ultime incombe à Hawaiian Electric d’entretenir correctement son équipement et de s’assurer que les lignes ne sont pas sous tension lorsqu’elles sont en panne ou pourraient l’être.

McDermott a rapporté de Providence, Rhode Island.

Jennifer Mcdermott, Jennifer Sinco Kelleher et Audrey Mcavoy, Associated Press