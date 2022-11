Les avocats affirment que la mort d’une femme de Mokena en 2017 est un suicide et non un meurtre – Shaw Local

JOLIET – Les avocats de l’homme accusé d’avoir tué une femme Mokena de 24 ans pensent qu’ils peuvent prouver qu’elle s’est suicidée, selon de récents documents judiciaires.

Neil Patel, avocat de Jeremy Boshears, 32 ans, de Coal City, a déclaré dans une requête en justice du 18 mars qu’il existe un “argument de bonne foi” selon lequel Kaitlyn Kearns “s’est suicidée en pointant une arme sur sa tête”, contrairement à un acte d’accusation qui a accusé Boshears de l’avoir tuée.

Patel cherche à utiliser un expert pour voir si la scène du crime pourrait être reconstituée pour soutenir cette défense, ainsi que les dossiers médicaux des antécédents présumés de Kearns en matière de problèmes de santé mentale aigus.

“Les dossiers seraient hautement disculpatoires et étayeraient la conclusion que la victime s’est suicidée”, a expliqué Patel.

Boshears a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Kearns, qui a été portée disparue le 14 novembre et retrouvée plus tard morte d’une blessure par balle à l’arrière de sa Jeep Grand Cherokee de 1996. Le véhicule a été laissé à l’intérieur d’une grange à poteaux dans le canton d’Aroma Park, dans le comté de Kankakee.

Kearns aurait été tué au club-house du Outlaws Motorcycle Club, situé en bas de la rue du Woody’s Bar, 1008 E. Washington St., Joliet, où Kearns travaillait comme barman, ont annoncé les autorités.

Le chef adjoint Dan Jungles du bureau du shérif du comté de Will a rejeté l’idée que Kearns s’est suicidée.

«Nous nous basons sur ce que nous pouvons prouver et grâce à notre enquête, nous avons pu prouver qu’elle a été assassinée et qu’il n’y a pas eu de suicide ici. C’est certain », a déclaré Jungles.

Il s’est demandé comment la mort de Kearns pouvait être un suicide si son corps était jeté dans un autre comté et pourquoi la scène du crime était dissimulée.

“Cela n’a pas de sens pour moi que quelqu’un puisse proposer cette théorie”, a-t-il déclaré.

La requête de Patel affirme que Boshears a été enregistré disant à sa femme quelques heures après son arrestation que Kearns s’est suicidée. Ses actions après son suicide apparent “peuvent découler de la peur que personne ne croie ce qui s’est réellement passé”, indique la motion.

Jeudi, Patel a refusé de commenter car ses requêtes sont en attente. Une audience à leur sujet est prévue lundi.

“Nous explorons toutes les options en ce moment”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole du procureur de l’État du comté de Will, Charles B. Pelkie, a déclaré que les procureurs allaient de l’avant avec une affaire de meurtre au premier degré et qu’il ne serait pas approprié de commenter une affaire pendant qu’elle est en instance.

La requête de Patel allègue que le père de Kearns a dit aux autorités qu’elle avait des “antécédents de dépression et d’anxiété” et qu’elle prenait des médicaments. Elle aurait également abusé de l’alcool et aurait pu utiliser du Vicodin, un analgésique opioïde.

Son rapport de toxicologie a apparemment montré qu’elle avait de l’alcool et des substances contrôlées telles que Xanax, un médicament antidépresseur et de la cocaïne, dans son système.

Jungles a déclaré que Kearns avait de l’alcool et des stupéfiants dans son système, mais il n’avait pas de détails sur le type de stupéfiants. Il a déclaré que les informations concernant ses antécédents de santé mentale de la part de son père n’avaient jamais été communiquées au bureau du shérif.