Les avocats affirment que d’autres victimes pourraient poursuivre le département du shérif du Mississippi pour brutalité

JACKSON, Miss. — Les avocats de deux hommes noirs qui étaient torturé par les forces de l’ordre du Mississippi Ils ont déclaré lundi qu’ils s’attendaient à intenter d’autres poursuites au nom d’autres personnes qui affirment avoir été brutalisées par des agents du même département du shérif.

Le ministère de la Justice a déclaré jeudi qu’il était l’ouverture d’une enquête sur les droits civiques au département du shérif du comté de Rankin. L’annonce est intervenue quelques mois après que cinq anciens adjoints du comté de Rankin et un ancien policier de Richland aient été condamné pour des accusations criminelles fédérales dans l’attaque raciste qui a inclus des coups, l’utilisation répétée de pistolets paralysants et des agressions avec un jouet sexuel avant qu’une victime ne soit abattue d’une balle dans la bouche.

Les avocats Malik Shabazz et Trent Walker a poursuivi le département du shérif du comté de Rankin L’année dernière, le tribunal a porté plainte au nom des deux victimes, Michael Corey Jenkins et Eddie Terrell Parker. Le procès est toujours en cours et réclame 400 millions de dollars.

« Nous restons convaincus que le département du shérif du comté de Rankin a été, au cours de la dernière décennie ou plus, l’un des départements du shérif les plus mal gérés du pays, et c’est pourquoi le ministère de la Justice va de l’avant et de nouvelles révélations sont à venir », a déclaré Shabazz lors d’une conférence de presse lundi. « D’autres poursuites judiciaires sont à venir. La lutte pour la justice continue. »

Shabazz et Walker ont demandé au shérif Bryan Bailey de démissionner, tout comme certains résidents locaux.

Les deux avocats ont déclaré lundi que les superviseurs du comté devraient censurer Bailey. Ils ont également déclaré qu’ils pensaient que les brutalités au sein du département avaient commencé avant que Bailey ne devienne shérif en 2012. Et ils ont déclaré que la couverture d’assurance du comté de Rankin, de 2,5 millions de dollars par an, était bien inférieure à ce que le comté devrait payer aux victimes de brutalités.

« Il faut que le département du shérif, Bailey et le comté reconnaissent que le fait de permettre à ces officiers et à ce département de faire preuve de brutalité pendant aussi longtemps a eu un impact négatif sur les citoyens du comté », a déclaré Walker.

Le ministère de la Justice enquêtera pour savoir si le département du shérif du comté de Rankin s’est livré à une pratique ou à un usage excessif de la force et à des interpellations, fouilles et arrestations illégales, et s’il a eu recours à des pratiques policières discriminatoires sur le plan racial, a déclaré la semaine dernière la procureure générale adjointe Kristen Clarke.

Le département du shérif a déclaré qu’il coopérerait pleinement avec l’enquête fédérale et qu’il avait accru la transparence en afficher ses politiques et procédures en ligne.

Les cinq anciens adjoints et l’ancien policier a plaidé coupable En 2023, les six policiers ont été accusés d’avoir pénétré par effraction dans une maison sans mandat et d’avoir agressé Jenkins et Parker pendant des heures. Certains d’entre eux faisaient partie d’un groupe si prêt à utiliser une force excessive qu’ils se sont surnommés Goon Squad. Tous les six ont été condamnés en mars à des peines de 10 à 40 ans de prison.

Les accusations ont suivi une enquête de l’Associated Press en mars 2023, qui a lié certains officiers à au moins quatre affrontements violents depuis 2019 qui ont fait deux morts parmi les hommes noirs.

Le ministère de la Justice a reçu des informations sur d’autres incidents troublants, notamment des agents faisant un usage abusif de pistolets paralysants, entrant illégalement dans des maisons, utilisant des « insultes raciales choquantes » et employant des « tactiques dangereuses et cruelles pour agresser des personnes placées sous leur garde », a déclaré Clarke.

Les attaques contre Jenkins et Parker ont commencé le 24 janvier 2023, par un appel raciste à la violence extrajudiciaire, selon les procureurs fédéraux. Une personne blanche a téléphoné au député Brett McAlpin et s’est plainte que deux hommes noirs séjournaient avec une femme blanche dans une maison de Braxton.

Une fois à l’intérieur de la maison, les policiers ont menotté Jenkins et Parker et ont versé du lait, de l’alcool et du sirop de chocolat sur leurs visages tout en les raillant avec des insultes racistes. Ils les ont forcés à se déshabiller et à prendre une douche ensemble pour dissimuler le désordre. Ils se sont moqués des victimes avec des insultes racistes et les ont agressées avec des objets sexuels.

Outre McAlpin, les autres condamnés étaient les anciens adjoints Christian Dedmon, Hunter Elward, Jeffrey Middleton et Daniel Opdyke et l’ancien policier de Richland Joshua Hartfield.

Les habitants ont vu dans les détails macabres de l’affaire des échos de l’histoire du Mississippi atrocités racistes Les abus de pouvoir ont été commis par des personnes en position d’autorité. La différence cette fois-ci est que ceux qui ont abusé de leur pouvoir ont payé un prix élevé pour leurs crimes, ont déclaré les avocats des victimes.

___

Michael Goldberg, journaliste de l’Associated Press, a contribué à cet article.