Les avis restent divergents sur l’état de préparation de l’armée afghane au retrait des troupes américaines

Les États-Unis « ont fait ce que nous sommes allés faire » en Afghanistan : aucune force américaine n’a été perdue lors du retrait, et les États-Unis ont fourni et continueront de fournir à leurs partenaires afghans des outils pour réussir, a déclaré Biden jeudi, soulignant que le sort du pays, selon lui, était entre les mains de ses dirigeants, non prédéterminé.