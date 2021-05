«Nos avions de combat frappent actuellement des cibles terroristes à Gaza», l’IDF tweeté vers 2 heures du matin lundi, au milieu des informations faisant état d’avions de combat israéliens ciblant des dizaines d’endroits dans toute la bande de Gaza.

#Israël 🇮🇱 l’armée a déclaré que ses avions de guerre mènent des frappes « généralisées » à travers le #Gaza Strip 🇵🇸, a affirmé cibler des «sites terroristes», mais n’a donné AUCUN autre détail#Palestinien des sources ont déclaré qu’il y avait eu plus de 66 frappes en 30 minutes et que les bombardements étaient particulièrement intenses pic.twitter.com/beSCvFEGZb – Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) 16 mai 2021

Il y a également eu des rapports faisant état de multiples interceptions de roquettes du Hamas sur Israël dimanche soir, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite que la nuit précédente.

💥 Une fusée de Gaza interceptée par le dôme de fer d’Israël il y a peu pic.twitter.com/o4irZJ2nVj – Ezra Taylor (@nezrataylor) 16 mai 2021

Bien qu’il n’y ait pas eu de rapports immédiats de nouvelles victimes, le nombre de morts à Gaza a atteint 192, dont 58 enfants et 34 femmes, avec plus de 1 200 blessés dimanche. En Israël, 10 personnes ont été tuées, dont deux enfants, et plus de 500 autres auraient été blessées après une semaine d’échanges de tirs nocturnes, la plupart par des éclats d’obus ou alors qu’elles se précipitaient pour se mettre à l’abri dans des abris anti-bombes.

La dernière escalade du conflit israélo-palestinien fait suite à des jours de troubles à Jérusalem, provoqués par les plans d’Israël d’expulser de force plusieurs familles palestiniennes dans un quartier occupé de Jérusalem-Est. Le plan a déclenché des manifestations de masse, qui ont suscité une réaction brutale. La police israélienne a même pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa dans les derniers jours du mois sacré musulman du Ramadan, suscitant des accusations selon lesquelles elle avait délibérément sévi contre les fidèles. En représailles, le Hamas a lancé la première volée de roquettes sur Israël lundi dernier, déclenchant une opération militaire israélienne à grande échelle.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis à plusieurs reprises que la campagne de frappes aériennes contre le Hamas durerait «Aussi longtemps que nécessaire pour restaurer le calme et la tranquillité des citoyens israéliens.» L’armée israélienne affirme que le Hamas a lancé plus de 3 000 missiles sur Israël, sans discernement, alors qu’il détruisait des centaines de cibles terroristes et neutralisait des dizaines de hauts responsables lors de frappes ponctuelles.

Des avions de combat de Tsahal ont attaqué le bureau de la sécurité intérieure du ministère du terrorisme du Hamas, qui sert d’infrastructure militaire, dans le nord de la bande de Gaza, alors que le Hamas continue de bombarder le sud d’Israël avec des roquettes toute la nuit. pic.twitter.com/dYYUDRR9q9 – Adam Milstein (@AdamMilstein) 16 mai 2021

Prétendant faire de son mieux pour minimiser les dommages collatéraux parmi les civils, Israël a rejeté toute critique de frapper Gaza de manière disproportionnée. Tel Aviv a fait valoir que toute disparité perçue dans le nombre de victimes entre les deux parties prouvait seulement que l’armée israélienne et son système de défense antimissile Iron Dome fonctionnent à un niveau «Niveau incroyable», alors que le Hamas a raté ses propres roquettes et a commis «Doubles crimes de guerre» en ciblant les civils israéliens tout en utilisant les Palestiniens comme «Boucliers humains».

Le Hamas cache délibérément des cibles militaires dans des bâtiments résidentiels et des zones civiles. Lorsque nous planifions un objectif, nous consacrons des ressources pour minimiser les dommages civils. Ces mesures dépendent de la faisabilité, des ressources disponibles, du temps et des informations disponibles. pic.twitter.com/BBPVNNTUvI – Forces de défense israéliennes (@IDF) 17 mai 2021

Sans fin à la violence en vue après sept jours de combats, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que le « Absolument épouvantable » les hostilités en Israël et à Gaza pourraient plonger toute la région dans un «Crise incontrôlable.» L’Organisation des Nations Unies est «Engageant activement toutes les parties en faveur d’un cessez-le-feu immédiat», dit-il, exhortant les deux côtés « Pour permettre aux efforts de médiation de s’intensifier et de réussir. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!