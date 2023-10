Les avions de combat chinois font vibrer les avions américains dans de nouvelles vidéos dramatiques

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’armée chinoise a intensifié son comportement agressif contre les avions de surveillance américains dans le Pacifique, effectuant plus de 180 interceptions risquées au cours des deux dernières années, selon le Pentagone, soit déjà plus qu’au cours de la décennie précédente. Les pilotes de chasse de l’armée de l’air et de la marine chinoises ont plongé à moins de 15 pieds des avions américains, ont lancé des balles et ont même levé le majeur dans une démonstration effrontée d’intimidation depuis l’automne 2021, ont indiqué des responsables.

Si l’on inclut les rencontres aériennes rapprochées d’alliés et de partenaires, ce nombre s’élève à près de 300, ont-ils déclaré.

Mardi, le Pentagone a publié des vidéos et des photos jusqu’alors non publiques de plus d’une douzaine de manœuvres de ce type au-dessus des mers de Chine orientale et méridionale, examinées par le Washington Post, dans lesquelles des avions de combat chinois ont harcelé des avions de reconnaissance américains non armés patrouillant légalement dans l’espace aérien international.

En janvier, un RC-135 américain volait au-dessus de la mer de Chine méridionale lorsqu’un avion de combat chinois J-11, lançant deux missiles sur chaque aile, s’est rapidement rapproché d’environ 30 pieds et s’est attardé pendant plus de 15 minutes.

En mai de l’année dernière, un chasseur chinois s’est précipité vers un avion espion EP-3 de la Marine patrouillant dans la mer de Chine orientale et, selon le Pentagone, est passé sous le nez de l’avion, faisant perdre le contact visuel au pilote américain. Il s’est ensuite approché à nouveau latéralement à 15 pieds et, comme le montre une vidéo, a volé juste en dessous de l’avion américain.

En mai de l’année dernière, un avion de combat chinois s’est rapproché dangereusement d’un avion militaire américain au-dessus de la mer de Chine orientale. (Vidéo : Ministère de la Défense)

Lors d’un autre incident, un avion de combat chinois a survolé à plusieurs reprises au-dessus et au-dessous d’un avion de reconnaissance américain, en montrant ses armes, en juin 2022. Lorsque le pilote américain a pris contact par radio avec le chasseur chinois, ce dernier a répondu en anglais, selon le Pentagone, avec « F— off ».

« C’est du harcèlement pur et simple », a déclaré le lieutenant-général à la retraite David Deptula, ancien pilote de chasse qui a dirigé des opérations aériennes dans le Pacifique au milieu des années 2000. Il a dénoncé les approches rapprochées, qui pourraient conduire à une erreur de jugement et à une collision. « Cela n’est absolument pas nécessaire dans l’espace aérien international. »

Deptula a rappelé comment un avion de combat chinois est entré en collision avec un EP-3 de la Marine en avril 2001, tuant le pilote chinois et obligeant l’avion américain avec 24 membres d’équipage à effectuer un atterrissage d’urgence sur l’île de Hainan, entraînant un incident international. Les Américains ont été détenus et interrogés pendant 11 jours par les autorités chinoises avant d’être relâchés. Cet incident reste gravé dans la mémoire des aviateurs militaires américains, soulignant les conséquences tragiques qui peuvent résulter d’un comportement aérien agressif et non professionnel.

Des images récemment publiées montrent un avion de combat chinois volant dangereusement près d’un avion militaire américain et tirant des fusées éclairantes au-dessus de la mer de Chine orientale. (Vidéo : Ministère de la Défense)

L’augmentation marquée des rencontres à risque avec la Chine est troublante car elle compromet la capacité des États-Unis et d’autres pays à mener des patrouilles en toute sécurité dans l’espace aérien international, affirment de hauts responsables militaires et de la défense.

« Depuis l’automne 2021, nous avons constaté une forte augmentation des actions qui ont rapproché leurs avions beaucoup plus » des avions américains, y compris lors d’opérations « à plus haut risque » comme le ravitaillement en vol, a déclaré l’amiral. John C. Aquilino, diplômé de l’école de combat avancée « Top Gun » de la Marine et aujourd’hui commandant de toutes les forces militaires américaines dans l’Indo-Pacifique.

Alliés et partenaires subissent une agression similaire, a-t-il déclaré. L’année dernière, un chasseur chinois J-16 a coupé le nez d’un avion de patrouille australien P-8 et a libéré une balle de paille qui a été ingérée par le moteur à réaction du P-8.

« Ces actions sont tout simplement inacceptables », a déclaré Aquilino. « Et ils ne sont pas conformes au droit international. »

Dans une déclaration faisant indirectement référence aux États-Unis, le porte-parole de l’ambassade chinoise, Liu Pengyu, a déclaré : «[A] certains pays non régionaux ont cherché à semer le trouble et à inciter à la confrontation en mer de Chine méridionale et à mettre en péril la paix et la stabilité régionales. La Chine s’y est toujours opposée. Il a déclaré que la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est cherchaient à élaborer un « code de conduite en mer de Chine méridionale » et que « les pays extérieurs à la région devaient respecter [those] efforts. »

Un avion de combat chinois a survolé la mer de Chine méridionale devant le nez d’un avion militaire américain, provoquant le survol de l’avion américain dans des turbulences de sillage. (Vidéo : Ministère de la Défense)

Selon les analystes et les responsables, le comportement plus audacieux de la Chine est une tentative apparente de faire reculer l’armée américaine dans une région que Pékin cherche à dominer. Cela s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large visant à contrer ce que la Chine considère comme une expansion malvenue sous l’administration Biden de la coordination militaire et sécuritaire par Washington et ses alliés dans la région.

Au cours des deux dernières années, Washington a élevé au rang de leader Partenariat de sécurité « quad » avec l’Australie, le Japon et l’Inde, largement considéré comme un contrepoids à Pékin. Elle a également renforcé son alliance avec le Japon – qui achète des missiles de croisière américains Tomahawk et développe sa propre capacité de contre-attaque – et a amené la Corée du Sud dans une relation de sécurité trilatérale entre les trois pays. L’administration Biden a élargi l’accès aux bases militaires aux Philippines, dont plusieurs dans le nord, près de Taïwan, et a conclu un accord avec l’Australie et la Grande-Bretagne pour fournir à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire.

Secoués par la Chine, les États-Unis et leurs alliés renforcent leurs défenses dans le Pacifique

« Ce que vous voyez avec toutes ces activités est un jeu de poulet en série », a déclaré Stacie Pettyjohn, directrice du programme de défense au Center for a New American Security. « Il s’agit d’une pure intimidation de la part de la Chine. Ils tentent d’augmenter les risques et les coûts liés à la conduite d’opérations sur des territoires situés à proximité de ce qu’ils considèrent comme leur zone d’influence.»

Aquilino a déclaré : « Juste pour que ce soit clair. … La pression que nous constatons vient uniquement du [People’s Republic of China]. Leur objectif est… de forcer les États-Unis à quitter la région. Et cela n’arrivera tout simplement pas.

La diffusion d’images et de vidéos intervient alors que le Pentagone s’apprête à dévoiler son rapport annuel sur la puissance militaire de la Chine. L’année dernière a mis en évidence une « forte augmentation » des comportements dangereux et non professionnels de la part de l’armée chinoise dans la région Indo-Pacifique. Cette année, nous soulignerons à quel point cela est dramatique L’espace aérien international a connu une augmentation au cours des deux dernières années – un pic, selon le Pentagone, qui met en danger la stabilité régionale.

L’armée chinoise est bien plus puissante aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a dix ou vingt ans. Et bien que la campagne de modernisation de ses forces armées ait commencé dans les années 1990, elle s’est accélérée au cours de la dernière décennie, coïncidant avec l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping et l’intensification des actions agressives et coercitives dans la région.

Sous l’administration Biden, l’armée chinoise a repoussé toutes les tentatives des hauts responsables du Pentagone d’engager un dialogue. Dans le passé, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a pu faire part de ses inquiétudes concernant son comportement opérationnel à son homologue de l’époque, le général Wei Fenghe. Au début de cette année, cette coopération avait pris fin, ont indiqué des responsables.

Lorsqu’un avion de combat américain a abattu en février un ballon espion chinois qui cherchait apparemment à surveiller des bases militaires sur la zone continentale des États-Unis, Wei a refusé de répondre à un appel d’Austin. Le successeur de Wei, le général Li Shangfu, qui ferait l’objet d’une enquête pour corruption et n’a pas été vu en public depuis fin août, a décliné toutes les invitations à rencontrer Austin, ont indiqué des responsables.

Un ballon chinois fait partie d’un vaste programme de surveillance aérienne, selon les États-Unis

Les avions de surveillance de l’US Navy et de l’Air Force volant dans l’espace aérien international ont légalement le droit de patrouiller, tout comme les avions chinois, notent les experts. Mais ils doivent le faire en toute sécurité.

Les États-Unis et la Chine ont signé un protocole d’accord en 2014 énonçant les règles de comportement sécuritaire lors des rencontres aériennes et maritimes ; il a été mis à jour en 2015. Le comportement des pilotes chinois dans les vidéos viole l’accord, qui stipule clairement que les avions militaires doivent assurer une « séparation sûre » et éviter les « manœuvres imprudentes » ainsi que « les actions qui empiètent sur la capacité de l’autre partie ». avions militaires pour manœuvrer en toute sécurité. Les rejets d’objets comme les paillettes entrent dans cette dernière catégorie, affirment les responsables militaires.

« À plusieurs niveaux, nous assistons à des opérations plus agressives de la part de l’APL, reflétant leur capacité militaire accrue, une plus grande confiance dans la conduite des opérations et une politique étrangère plus belliqueuse de Xi Jinping », a déclaré Thomas Shugart, analyste militaire indépendant et ancien analyste du Bureau d’évaluation du Net du Pentagone, utilisant l’abréviation de China’s People’s Liberation Army.

La Chine, note-t-il, a avancé une « revendication large » selon laquelle elle a le droit de réglementer l’activité militaire et économique dans une zone économique exclusive de 200 milles marins au-delà de ses mers territoriales qui comprend l’espace aérien. Cette affirmation n’est pas reconnue par les États-Unis, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, l’armée chinoise a envoyé plus de 100 avions de combat et neuf navires dans le détroit de Taiwan en une seule journée, marquant la plus grande incursion de ce type en trois ans alors que Pékin intensifie ses menaces contre Taiwan, une démocratie insulaire que la Chine revendique comme la sienne. Quarante avions ont traversé la « ligne médiane », une frontière maritime non officielle entre Taiwan et la Chine qui avait contribué à maintenir la stabilité pendant des années dans ce détroit de 110 milles de large.

Pékin a de plus en plus ignoré la ligne médiane, envoyant des sorties plus près de Taiwan, en utilisant des tactiques de « zone grise » – sans actes de guerre – destinées à épuiser et à intimider la petite armée de Taiwan.

Le rythme accéléré des interceptions dangereuses de la Chine est « très préoccupant », a déclaré Jacqueline Deal, chercheuse principale au Foreign Policy Research Institute, « car ils tentent probablement d’entraîner les États-Unis et Taiwan » à des opérations agressives et de rendre plus difficile la discerner « quand un exercice se transforme en un premier acte de guerre ».

Quel que soit le comportement de l’APL, le secrétaire adjoint à la Défense pour la sécurité indo-pacifique, Ely Ratner, a déclaré dans une déclaration au Post : « nous allons continuer à voler, naviguer et opérer partout où le droit international le permet ».