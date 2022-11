Les avions de combat américains n’atteignent «généralement» pas les objectifs de performance – rapport

Seuls quatre des 49 types de modèles ont montré une préparation complète au cours de la dernière décennie, selon un organisme de surveillance du gouvernement

Seuls quatre des 49 types d’avions militaires américains rencontrés “objectifs capables de mission” dans la plupart des années entre 2011 et 2021, a révélé un rapport publié cette semaine par le Government Accountability Office. L’étude a révélé qu’un modèle du F-35 notoirement coûteux n’a pas atteint les objectifs chaque année jusqu’à présent.

Seul l’hélicoptère UH-1N Twin Huey de l’Air Force a obtenu un record parfait de préparation, atteignant les objectifs de la mission chaque année de 2011 à 2021, selon le rapport. L’EP-3E anti-sous-marin de la marine a satisfait aux critères pendant sept années sur dix, tandis que le bombardier B-2 de l’armée de l’air et l’avion espion RC-135S-W Cobra Ball ont répondu aux exigences pendant six de ces années. Le poste de commandement E6-B Mercury de la Marine a réussi la moitié du temps.

Cependant, le reste de la vaste flotte du Pentagone était en état de navigabilité moins de la moitié du temps – et 26 d’entre eux n’ont pas réussi le rassemblement pendant une seule année de la période de dix ans à l’étude. Le modèle du F-35 de l’Air Force, dont le développement a coûté plus de 1,6 billion de dollars, n’a satisfait aux critères de préparation que pendant deux des 10 années de fonctionnement, et son cousin du Corps des Marines n’a pas passé une seule année. Les chasseurs F-22 et F-16 de l’Air Force ont également échoué à chaque fois.

L’enquête a conclu que le taux moyen de préparation au vol a diminué au cours de la dernière décennie pour toutes les divisions de l’armée à l’exception de l’armée, ne laissant que deux des 49 types d’avions capables de mission à partir de 2021.

Les problèmes incluent des problèmes critiques de chaîne d’approvisionnement, un problème qui afflige l’économie américaine dans son ensemble mais pire pour l’armée, où les chaînes d’approvisionnement hautement spécialisées dépendent d’entreprises qui ont accaparé le marché pour une partie particulière. La maintenance imprévue et le manque de personnel qualifié pour l’effectuer figuraient également en bonne place sur la liste des problèmes qui maintiennent les avions au sol.

Même des développements apparemment positifs, comme une baisse des coûts d’exploitation et de support (O&S) de 2,9 milliards de dollars depuis 2011, ont caché des échecs plus profonds. Les avions coûtent moins cher à exploiter car ils passent plus de temps au sol, a constaté le GAO, et les coûts de maintenance en 2021 étaient de 1,2 milliard de dollars supérieurs à ceux d’une décennie plus tôt.