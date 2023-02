Les avions de chasse antiques de la Corée du Nord tiennent toujours les États-Unis et la Corée du Sud sur leurs gardes

Kim Jong Un dans un avion de l’armée de l’air et anti-aérienne de l’armée populaire coréenne sur une photo publiée par les médias d’État en octobre 2014. (Reuters/KCNA)

La Corée du Nord a une force aérienne relativement importante, mais ses avions de combat ont tous des décennies.

Même avec une flotte vieillissante, Pyongyang a réussi à attirer l’attention de la Corée du Sud et des États-Unis.

À l’avenir, la Corée du Nord développera probablement des drones qui lui permettront de menacer ses voisins.

Le programme de missiles de la Corée du Nord avait une année record en 2022mais Pyongyang utilise également sa force aérienne vieillissante pour garder ses voisins sur leurs gardes.

Le 6 octobre, 12 avions nord-coréens ont été détectés pratiquant des attaques air-sol près de la DMZ, incitant la Corée du Sud à brouiller 30 de ses combattants. Deux jours plus tard, la Corée du Nord a mené une perceuse aérienne massive aurait impliquant jusqu’à 150 avions.

Le 4 novembre, 80 combattants sud-coréens ont été brouillés après que 180 avions nord-coréens ont été détectés sur le radar sud-coréen.

Enfin, le 26 décembre, cinq drones ont passé cinq heures voler dans l’espace aérien sud-coréen avant de revenir indemne en Corée du Nord, avec l’un des drones pénétrant brièvement une zone d’exclusion aérienne au-dessus du bureau du président sud-coréen Yoon Suk-yeol à Séoul.

L’activité et l’ampleur sont inhabituelles étant donné que l’armée de l’air nord-coréenne est largement considérée comme la branche la plus faible de l’armée nord-coréenne.

Une force âgée

Un F-86 Sabre de l’US Air Force de l’époque de la guerre de Corée, à gauche, poursuivi par un MiG-15 portant des marques nord-coréennes lors d’un spectacle aérien au Michigan en juillet 2000. (Reuters/HO/USAF/MSgt. CLH)

Historiquement, la force aérienne et anti-aérienne de l’armée populaire coréenne, ou KPAAF, était importante et relativement forte.

Elle fut l’une des premières à introduire des avions à réaction dans son inventaire grâce au soutien de ses mécènes soviétiques et chinois, et elle envoya même des aviateurs à l’étranger combattre dans le Viêt Nam et Yom Kippour guerres.

Depuis la fin de la guerre froide, cependant, les capacités du KPAAF se sont érodées alors même qu’il a maintenu un nombre relativement important d’avions.

La Corée du Nord a pu assembler des avions et des hélicoptères à partir de kits fournis par l’Union soviétique et la Chine dans les années 1980 et 1990, mais Moscou et Pékin ont considérablement réduit leur soutien après 1991.

Les troupes sud-coréennes gardent un MiG-19 utilisé par un pilote nord-coréen pour faire défection vers la Corée du Sud en mai 1996. (Choo Youn-Kong/AFP via Getty Images)

Au cours des dernières décennies, les sanctions imposées en réponse à la poursuite des armes nucléaires par la Corée du Nord l’ont empêchée d’acquérir de nouveaux avions, des pièces de rechange et du carburéacteur, et l’ont également empêchée de développer une industrie aérospatiale nationale de pointe. Pyongyang ne peut désormais que construire avions légers monomoteurs à hélices.

Ces limitations, combinées à la priorisation par Pyongyang de ses forces nucléaires, de missiles et terrestres, ont forcé le KPAAF à cannibaliser les pièces et l’équipement de ses avions vieillissants, à faire pivoter ses avions actifs dans et hors de stockage pour prolonger leur durée de vie, et se tourner vers le marché noir.

Corée du Nord tenté pour acheter illégalement des MiG-21 et des pièces de rechange à la Mongolie en 2011 et a pu obtenir certains des 40 MiG-21 commandés à une faction de fonctionnaires kazakhs en 1999 avant que le gouvernement n’y arrête les livraisons.

En 2013, un navire nord-coréen porter des armesdont deux MiG-21, dissimulés dans une cargaison de sucre en provenance de Cuba, ont été saisis alors qu’ils tentaient de transiter par le canal de Panama.

Composition et problèmes

Un MiG-21 au Wonsan Friendship Air Festival en Corée du Nord en septembre 2016. (Ed Jones/AFP via Getty Images)

La seule chose dont le KPAAF peut vraiment se vanter maintenant, c’est sa taille.

C’est la deuxième plus grande branche de l’armée nord-coréenne, avec environ 110 000 personnes. La force est divisée en quatre divisions aériennes, chacune responsable d’une région spécifique du pays.

On pense également qu’il possède plus de 900 avions de combat, selon à la US Defense Intelligence Agency, bien que d’autres estimations soient aussi basses que 500 avions de combat. Cependant, la plupart des avions KPAAF sont extrêmement obsolètes.

Environ 400 sont croyait être MiG-15. On pense que 350 autres sont des MiG-17, -19 et -21. Ces quatre modèles ont été introduits par les Soviétiques dans les années 1950 et sont entrés en service avec le KPAAF à peu près à la même époque.

Le KPAAF exploite également environ 80 Bombardiers Il-28 et 200 Avions de transport An-2, qui ont tous deux volé pour la première fois dans les années 1940. la Corée du Nord, An-2s, qui sont des biplans à hélice monomoteur, sont principalement utilisés larguer des forces spécialesmais on les a également vus attaquer des cibles factices avec des roquettes.

Un avion Antonov An-2 à Toula, en Russie, en juillet 2017. (Mikhail JaparidzeTASS via Getty Images)

Les avions les plus modernes de la KPAAF – les chasseurs MiG-29, les intercepteurs MiG-23 et les avions d’attaque Su-25 chargés principalement de défendre Pyongyang – ont été acquis à la fin des années 1980.

En raison du manque de carburéacteur et de pièces de rechange, le nombre d’avions effectivement en service actif est susceptible d’être beaucoup plus petit. On estime que seuls environ 18 des 35 MiG-29 d’origine sont utilisables, par exemple.

La navigabilité ne se traduit pas non plus automatiquement par l’aptitude au combat. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la qualité présumée des pilotes de la KPAAF, qui, selon la DIA, sont limités à voler seulement 12 à 25 heures par an. En comparaison, les pilotes américains et britanniques effectuent environ 180 à 240 heures de vol par an.

“D’une manière générale, le KPAAF n’aura pas la capacité de déployer l’intégralité de son inventaire dans un scénario de guerre”, a déclaré à Insider Ankit Panda, chercheur principal de Stanton dans le programme de politique nucléaire du Carnegie Endowment for International Peace..

Avenir

Un spectateur avec un MiG-29 au Wonsan Friendship Air Festival en septembre 2016. (Ed Jones/AFP via Getty Images)

Le KPAAF n’est cependant pas dépourvu d’atouts.

La Corée du Nord est parfaitement consciente du rôle de l’armée de l’air supérieure et de l’important arsenal de missiles de la Corée du Sud wvieux jouer dans une guerreet a investi dans un réseau intégré de défense aérienne tout en poursuivant des efforts de modernisation limités.

En 2017, le KPAAF a introduit le KN-06 système de missile sol-air, qui serait similaire au S-300 russe. En 2020, il dévoilé un nouveau système de missile sol-air à moyenne portée similaire en apparence au Tor russe. En septembre 2021, la Corée du Nord a testé un nouvelle longue portée missile sol-air système considéré comme similaire au S-400 russe.

Le KPAAF exploite également une quantité massive d’artillerie anti-aérienne, la zone autour de Pyongyang ayant “l’une des concentrations les plus denses d’AAA au monde”, selon la DIA.

En termes de modernisation des avions, l’avenir de la Corée du Nord est probablement les drones. Il a été poursuivre le développement et l’acquisition de drones depuis le début des années 1990 et a à propos 500 drones de 20 types, selon un législateur sud-coréen.

Un drone nord-coréen à l’aéroport Gimpo de Séoul lors d’un reportage télévisé en décembre 2022. (Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

En 2021, Kim Jong Un promis développer de nouveaux drones de reconnaissance capables de voler jusqu’à 500 km. Des images satellite récentes ont révélé une possible nouveau modèle avancé en développement. Pyongyang surveille probablement les performances des drones et des munitions de fabrication iranienne qui Russie utilise en Ukraine et peut acquérir quelques pour lui-même.

“Les drones sont le grand objectif de modernisation en ce moment”, a déclaré Panda. “Je pense que les Nord-Coréens, comme d’autres armées aux ressources limitées, considèrent les drones comme un important multiplicateur de force asymétrique et, dans le cas des drones de reconnaissance, un catalyseur pour des opérations de frappe plus efficaces pour leurs forces de missiles.”

Considérant à quel point l’armée de l’air nord-coréenne est en retard sur celle de Corée du Sud et les Etats Unis, les drones sont probablement le seul véritable moyen pour le KPAAF de continuer à constituer une menace. Le vol de drones nord-coréens vers la Corée du Sud en décembre – le premier vol de ce type dans cinq ans – a montré à quoi pourrait ressembler cette menace. (L’armée sud-coréenne n’a abattu aucun des drones, ce qui a incité les chefs militaires s’excuser publiquement.)

“De toutes les préoccupations émanant des forces conventionnelles et nucléaires de la Corée du Nord, les avions avec équipage du KPAAF sont assez mineurs”, a déclaré Panda. “Cela dit, les drones sont une préoccupation croissante pour la Corée du Sud et nécessiteront de nouveaux types d’investissements dans les systèmes de défense aérienne à courte portée.”