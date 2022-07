“Les avions commencent à bourdonner autour du maïs” – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance. Le rapport suivant couvre la période du 11 juillet au 17 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Hall, Serena : Quelle différence une seule semaine peut faire. Nous avons reçu 2,4 pouces de pluie dont nous avions bien besoin pour la semaine de rapport à la suite d’une belle tempête vendredi. Les chantiers commencent à verdir et les cultures réagissent bien. Le maïs met des glands, mais maintenant nous avons un temps chaud pour la pollinisation.

Les activités de la région comprenaient la clôture de la récolte de blé, les applications aériennes de fongicide et les activités de la foire. J’espère que tout le monde a apprécié un remaniement de la limonade à la foire et restez cool cette semaine si vous le pouvez.

Ken Beck, Mendota : Eh bien, nous sourions dans le coin nord-ouest du comté. Nous avons ramassé entre 2 et 3 pouces de pluie, une pluie très bienvenue. Les choses se présentent plutôt bien. L’application de fongicide commence sur les haricots et les avions commencent à bourdonner pour le maïs.

David Myer, Marseille: Nous avons été bénis et très reconnaissants pour 1,3 pouce la semaine précédente car nous vivions juste sur le bord et nous débrouillions à peine chaque jour. Le maïs est au stade de la panicule ou juste après, les besoins en eau sont donc les plus importants pendant cette période de reproduction. Le soja a l’air bien mais semble légèrement plus court que les années précédentes, mais ce sont les gousses et les graines de haricot et non le feuillage qui font des boisseaux. La paille de blé est mise en balles et compte tenu des conditions sèches, je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de planter des haricots après mon blé cette année et c’est une semaine plus tard également. Les marchés des céréales sont principalement dans un schéma plus bas, essayant de décider qui a reçu de la pluie et surveillant les prévisions pour plus de chances possibles.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, j’ai reçu 0,7 pouces de pluie. Les cultures de maïs et de soja continuent de mûrir et semblent plutôt bonnes. Des avions ont appliqué des fongicides dans certains des champs de maïs de ma région et très bientôt, il y aura également des applications de fongicides dans les champs de soja. La semaine dernière, certains champs de soja ont été aspergés d’herbicide. Cela aurait probablement dû être fait plus tôt, mais avec l’abondance d’humidité dans ma région, il a été difficile de l’appliquer à certains champs. Les bords de route sont tondus et bientôt nous allons nous préparer pour la récolte.

Nous avons vu plusieurs faons et la croissance des bois sur certains mâles locaux semble plutôt bonne. La saison de tir à l’arc sera là avant que nous le sachions. J’ai entendu des coyotes hurler aussi, je suppose qu’on ne les a pas tous eus l’année dernière.

Bonne semaine et soyez prudents.

Ken Bernard, Grand Ridge : Pour cette semaine, nous avons reçu un demi-pouce de pluie. Encore une bonne douche. Les premiers champs de maïs sont pulvérisés avec du fongicide cette semaine, et le reste des champs suivra dans les 7 à 10 prochains jours. Les haricots commencent enfin à pousser et ont meilleure apparence, mais il y a des zones dans le champ où ils sont un peu jaunes à cause de l’eau qui s’accumule dans le champ. Mais la plupart de cela a disparu maintenant. Le foin de la 2e récolte est maintenant coupé et une partie a déjà été mise en balles. Il est difficile de faire sécher les choses avec une humidité élevée. Pour la plupart, ici, nous avons de très belles cultures. Nous avons beaucoup de raisons d’être reconnaissants dans ce domaine. Restez cool et passez une semaine en toute sécurité.

Geoffrey Janssen, Rutland : Il y a plus d’applications aériennes de fongicides, à la fois par avion et par hélicoptère. Les récoltes semblent très bonnes à ce stade. Les pluies récentes et la chaleur font pousser les cultures rapidement. Aucun ravageur à signaler pour le moment. J’ai reçu 1,1 pouce de pluie depuis le dernier rapport. La tonte de l’herbe est le travail principal ces derniers temps dans la cour de la ferme et les fossés de tonte.

Précipitations (en pouces):

Salle David 2.4

Ken Beck 2.5

David Myer 1.3

Bill Gris 0.7

Ken Bernard 0.5

Geoffrey Janssen 1.1