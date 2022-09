C’était une fête de retraite que Grahame Wilson n’oubliera jamais.

Le pilote pompier de longue date de la Colombie-Britannique a quitté l’aéroport de Penticton mardi soir, le 13 septembre, dans un avion-citerne Convair pour la dernière fois après 39 ans de service.

Sa retraite semblait inévitable une semaine plus tôt, le 6 septembre. Le décor était planté pour un envoi en bonne et due forme, car Wilson dirigerait le départ des Tankers 44, 49 et 55 de l’aéroport régional de Penticton après avoir soutenu le BC Wildfire Service (BCWS) dans un Convair pendant des décennies. .

Mais comme le dit Wilson, ce n’est jamais aussi simple.

Le feu de forêt de Heather Lake, qui s’étend désormais sur 10 000 hectares, a retardé l’envoi. Les équipages ont soutenu BCWS dans la lutte contre l’incendie, aidant à arrêter les flammes avant qu’elles ne deviennent incontrôlables.

Enfin, cependant, le 13 septembre, Wilson aurait l’occasion de dire un dernier adieu aux avions-citernes et à l’Okanagan.

Black Press Media s’attendait à ce que le pilote de longue date quitte Penticton et se rende à Abbotsford vers 17 heures. 1 priorité, mais à la place, une réflexion après coup encore une fois.

Après avoir été sur ce qu’ils appellent “l’alerte rouge” pendant environ 10 minutes, l’équipe de Wilson a reçu le feu vert du BCWS pour finalement partir et dire au revoir à une communauté dans laquelle il a servi pendant des décennies.

“C’est au jour le jour et minute par minute”, a déclaré l’homme de 67 ans. “J’aime mon travail et je parle de prendre ma retraite depuis que j’ai 60 ans. Mais l’année dernière, j’ai eu une révélation que puisque les Convair prendraient leur retraite en 2022, je les suivrais.”

À partir de la prochaine saison des incendies en 2023, les avions-citernes De Havilland Dash 8 Q400 seront stationnés à l’aéroport de Penticton. WestJet et Jazz utilisent actuellement l’avion pour les vols vers Calgary et retour.

Une fois que Wilson a su qu’il était temps de quitter Penticton une dernière fois mardi soir et de dire adieu à une carrière qui a duré plus de la moitié de sa vie, il n’a pas pu s’empêcher de réfléchir à toutes les années qu’il a passées à soutenir l’un des services les plus cruciaux de la province.

“C’est émouvant dans le bon sens et dans le sens triste”, a déclaré Wilson. “Il y a un énorme public pour cela dans l’Okanagan et les gens m’ont dit à quel point ce serait triste de voir les avions partir, mais le Q400 arrive l’année prochaine et il va 100 mph plus vite et quelque chose que la région connaît déjà, donc c’est quelque chose à attendre avec impatience.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

feux de forêt en Colombie-BritanniqueActualitésOkanaganPentictonvidéo