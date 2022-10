Les aviateurs ad hoc ukrainiens utilisent des drones grand public pour espionner la ligne de front russe | Nouvelles du monde

La ville de Bakhmut a fait l’objet d’attaques continues au cours des quatre dernières semaines, mais les Ukrainiens trouvent de nouvelles façons de la défendre.

Nous avons rencontré un petit groupe d’hommes offrant une perspective vitale sur ce combat et ils le font avec des drones compacts et prêts à l’emploi.

Ils ont rassemblé leur équipement dans l’ombre d’un quartier meurtri – une tâche qu’ils ont entreprise avec une certaine rapidité. S’il est repéré, le les Russes peut avoir appelé à une frappe d’artillerie.

Poutine face à une “défaite inévitable” dans le sud de l’Ukraine – dernières mises à jour sur la guerre

“Nous sommes assez proches de la ligne de front, à environ 1 à 1,5 km, mais il y a toujours des endroits où nous cacher, où nous ne serons pas visibles”, a déclaré un pilote et ancien ingénieur du nom de Dan.

“Il y a une vue directe du ciel au-dessus du champ de bataille ici. Nous avons besoin d’une connexion directe au drone.”

Il y a un air de bricolage dans cette équipe aérienne qui s’attaque à ses objectifs de manière non conventionnelle.

Pour Dan, cela incluait d’apprendre à voler.

Il a acquis la compétence en suivant un cours en ligne, puis a dit à son commandant d’unité que cela pourrait être utile.

Les drones eux-mêmes ont été donnés par des volontaires ukrainiens et il y a un donateur particulier qui a couvert leur abonnement Internet.

Dan dit que sa petite amie a payé pour leur service Internet par satellite, offert par la société Starlink d’Elon Musk.

En comparaison, l’approche russe de la guerre est beaucoup plus hiérarchique.

“Je pense que la principale différence est que nous sommes plus flexibles, (il y a) plus une (structure) horizontale, surtout quand nous venons de la vie civile. Notre commandant ne peut pas dire qu’il est plus intelligent que nous. Nous connaissons les réponses à certaines questions », dit Dan.

Un soldat a couru au milieu de la route et a posé le drone et nous l’avons vu monter dans le ciel.

D’une position sous un grand bouquet d’arbres, l’ancien ingénieur l’a fait voler jusqu’à la ligne de front. C’est une affaire délicate, car les deux parties tentent de les faire tomber avec des systèmes de brouillage électroniques.

“Nous avons déjà perdu deux drones”

“Nous ne survolons pas leurs positions, car il y a une énorme chance de perdre le drone, à cause de (leurs) obstacles de radiofréquence. C’est arrivé ce mois-ci, nous avons déjà perdu deux drones.”

Dan et son équipe ont passé environ 20 minutes à scanner l’autre côté – les images ont été diffusées en direct à son commandant dans une autre partie de la ville.

Ils ont cherché des preuves d’une avancée de l’infanterie russe et s’ils en avaient repéré une, les coordonnées auraient été disponibles immédiatement. Mais Dan nous a dit que la situation était exceptionnellement calme.

“Nous venons de voir le tableau général, rien ne vient.”

Pourtant, il ne fait guère de doute que ces aviateurs ad hoc apportent une contribution significative à Ukrainel’effort de guerre.

“Vous savez (notre) commandant n’a pas accès à un satellite, nous lui fournissons donc les informations. Vous ne pouvez pas compter sur l’aide de quelqu’un d’autre. Lorsque vous demandez à une autre unité, elle peut être trop occupée.”

Les Ukrainiens trouvent de nouvelles façons de combattre un puissant agresseur et leur ingéniosité sans chichis sera étudiée pendant des années à venir.

