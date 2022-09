Les avez-vous bien compris ?

La langue anglaise peut être délicate; les prononciations et les lettres ne s’alignent pas toujours, il y a des voyelles supplémentaires pour apparemment sans rime ni raison, et des orthographes embêtantes que vous ne semblez jamais réussir. En 2020, la Knowledge Academy a utilisé Ahrefs pour découvrir les mots les plus souvent mal orthographiés sur Google vers le mois de juin, a rapporté Techwalla. Avant de vous montrer la liste des mots, voici un rapide sondage que vous pouvez effectuer pour voir comment vous vous en sortiriez parmi les guerriers de l’orthographe.

Nous sommes en 2022 et nous reconnaissons la nécessité de ne pas être classistes sur les prouesses grammaticales et le degré de privilège requis pour y parvenir. Donc, si vous n’avez pas obtenu la plupart de ces orthographes correctes, plus de pouvoir pour vous.

La liste des mots avec le nombre de fois qu’ils ont été mal orthographiés ressemble à ceci : Séparé (92 000), Zucchini (60 400), Questionnaire (46 000), Pomme de terre (38 000), Diarrhée (20 100), Certainement (18 800), Embarras (15 000 ), Conscience (14 600), Inutile (11 960), Bureaucratie (5 750), Manœuvre (1 900).

Sur Reddit, les gens ont discuté de la façon dont les orthographes embêtantes peuvent devenir, en particulier celles avec ces doubles consonnes et voyelles. Outre ceux de la liste, ils ont également ajouté certains éléments qu’ils ont du mal à maîtriser. Les choses se compliquent lorsque l’anglais n’est pas votre langue maternelle, mais que vous êtes toujours en train de googler des choses en anglais. Lorsque vous connaissez plus d’une langue, elles sont parfois liées à des connexions croisées.

“En tant que personne qui a l’anglais comme langue seconde, je peux m’identifier profondément au numéro 9. (In)nécessaires et simultanés sont des mots que je ne peux pas écrire correctement même après la 10 millionième fois”, a commenté un utilisateur de Reddit. D’après certains des commentaires, il semble que même les anglophones natifs n’aient pas le meilleur temps avec l’orthographe et la grammaire. “En tant que locuteur natif, à ce stade, je m’appuie à peu près sur la correction automatique pour corriger la lettre sur laquelle je suis légèrement décalé avec plusieurs d’entre eux”, a lu l’un des commentaires. Pour couronner le tout, il y a toute la question des différents mots d’emprunt et de leur évolution, sans compter que les Américains et les Britanniques épellent un tas de mots différemment.

