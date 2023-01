Les aveux «stupides» de l’armée du prince Harry mettent les athlètes des Jeux Invictus en danger d’attaque terroriste, avertissent des experts militaires

Le PRINCE Harry a exposé les athlètes des Jeux Invictus au risque d’une attaque terroriste en se vantant de ses 25 meurtres de talibans, selon les experts.

Le duc de Sussex a été accusé d’avoir causé un cauchemar de sécurité avant l’événement pour les soldats blessés.

Le prince Harry a mis en péril la sécurité aux Jeux Invictus, selon les experts Crédit : Getty

Harry, 38 ans, a admis dans ses mémoires Spare que tuer 25 combattants talibans en Afghanistan était comme retirer des “pièces d’échecs” du plateau.

L’ancien pilote Apache, qui a effectué deux tournées dans le pays, a affirmé qu’il ne considérait pas l’ennemi comme des personnes et qu’il ne ressentait ni fierté ni honte à l’égard de son bilan.

Mais les vétérans ont averti que les commentaires de Harry pourraient mettre en danger les Jeux Invictus, dont il est le patron.

L’amiral Lord West, ancien chef de la marine, a déclaré au Sunday Mirror: «Les Jeux Invictus lui sont très liés et j’aurais donc pensé que le niveau de menace y serait certainement plus élevé.

“Il y aura de sérieux problèmes de sécurité à cause de ce qu’il a dit. Des mesures devront être mises en place pour protéger les vétérans.

“Et il y aura des gens qui, avec la moitié de leur chance, voudront faire quelque chose.”

Lord West a qualifié les remarques de Harry de “très stupides”.

Il a ajouté: “Les talibans le liront en pensant que ce prince nous appelle tous des pièces d’échecs et est très heureux de nous tuer.

“Et il y aura beaucoup de gens, j’en suis sûr, dans l’État islamique et d’autres organisations terroristes, qui penseront que c’est quelque chose qui doit être vengé.”

Les Jeux doivent avoir lieu en septembre à Düsseldorf, en Allemagne.

L’ancien chef de la protection royale Dai Davies a suggéré que l’événement pourrait être ciblé par un terroriste qui est maintenant en mesure d’atteindre Harry.

Alors que Stefan Bisanz, qui a conseillé le ministère fédéral allemand de la Défense, a comparé le Royal à Salman Rushdie, qui a fait l’objet d’une fatwa pour le roman Les Versets sataniques.

Il a ajouté: “Je dirais que, sur la base de ce qu’il vient de faire, la menace pour la sécurité du prince Harry est maintenant presque aussi grande que pour Salman Rushdie.

“Il s’est même potentiellement placé en tête de leur liste de résultats.”

Cela vient après que des initiés aient précédemment déclaré que les aveux de Harry avaient considérablement accru les problèmes de sécurité pour toute la famille royale.

Dans ses mémoires, Harry a déclaré avoir abattu des militants talibans alors qu’il pilotait des hélicoptères Apache dans le sud de la province de Helmand en 2012.

Il a revu des films de ses meurtres depuis la caméra montée sur le nez de la canonnière lorsqu’il est retourné à la base de Camp Bastion.

Harry a dit que la technologie signifiait : « Je pourrais toujours dire avec précision combien de combattants ennemis j’avais tués ».

Il écrit : « Alors mon numéro : 25. Ce n’est pas un numéro qui m’a donné satisfaction. Mais ce n’était pas non plus un chiffre qui me faisait honte.

« Dans la chaleur et le brouillard du combat, je ne pensais pas à ces 25 personnes. J’avais été formé pour les « autre-iser ». »

Les talibans ont riposté en qualifiant Harry de “perdant” et ont exigé qu’il soit traduit devant un “tribunal international” pour ses “crimes”.

Harry est le parrain de l’événement, qui a lieu en septembre Crédit : Getty – Contributeur