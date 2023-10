Une compilation d’aveux enregistrés sur vidéo par des militants du Hamas et publiée cette semaine par des responsables israéliens suit en grande partie le même schéma. Tous les hommes sont assis et menottés alors qu’ils racontent – ​​calmement et de manière neutre – comment ils ont contribué à l’attaque terroriste du 7 octobre en Israël qui a tué plus de 1 000 civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Les interviews, chacune filmée individuellement et compilée dans un sombre clip de 12 minutes, ont été publiées par le Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël. Ils faisaient partie d’une série de documents publiés cette semaine par les responsables israéliens et qui semblaient destinés à rappeler au monde la sauvagerie des attaques terroristes.

L’un de leurs autres objectifs apparents, selon les experts, était de montrer la cruauté et le cynisme des dirigeants du Hamas et de réfuter l’affirmation du groupe selon laquelle il ne cible pas intentionnellement les civils. La publication de ces aveux semble également être une tentative visant à montrer aux Palestiniens que les commandants du Hamas ont manipulé leurs membres puis les ont abandonnés.

L’un des militants interviewés dans les vidéos a déclaré que les dirigeants du Hamas lui avaient promis une prime en espèces pour chaque otage qu’il ramènerait à Gaza. « Quiconque kidnappe un otage et l’emmène à Gaza reçoit une allocation… un appartement et 10 000 dollars », a déclaré l’homme, qui a ajouté que le Hamas avait promis de le payer en monnaie américaine.

NBC News n’a pas eu accès aux vidéos inédites des entretiens avec les responsables israéliens et n’a pas pu vérifier de manière indépendante les récits ou les affirmations des six hommes. Les responsables israéliens ont déclaré que les hommes n’avaient pas été contraints de parler ni maltraités.

Le militant qui a décrit le paiement en espèces des otages a également déclaré que son commandant lui avait reproché d’avoir tiré sur une femme déjà morte. “[He said] « Pourquoi avez-vous tiré ? Vous gaspillez vos balles », a-t-il déclaré.

Tsahal a publié une caméra corporelle du Hamas le 7 octobre. FDI

Certains des militants semblaient être des combattants de bas niveau tandis que deux autres ont déclaré qu’ils étaient des chefs de groupe. Deux d’entre eux ont exprimé leur colère contre les dirigeants du Hamas qui, selon eux, les avaient envoyés en Israël et les avaient abandonnés.

NBC News a partagé la vidéo avec des experts expérimentés dans les interviews de terroristes. Ils ont déclaré que les descriptions concrètes des hommes exécutant des civils ne les avaient pas surpris.

« J’ai mené des interrogatoires sur cible et hors cible en Irak et en Afghanistan, lorsque nous faisions partie des forces d’opérations spéciales », a déclaré Rob D’Amico, qui a travaillé sur la lutte contre le terrorisme au FBI et est maintenant directeur chez Sierra One Consulting. “Cela m’a rappelé comment les gens pouvaient parler de tuer d’autres personnes avec autant de calme.”

D’Amico a noté qu’il ne semblait pas que les hommes aient été formés pour éluder les questions lors d’un interrogatoire. “Ce n’est pas comme si vous parliez à un agent présumé du KGB russe qui a suivi de nombreuses formations sur la façon d’être interrogé et de ne pas divulguer d’informations jusqu’à ce que cela soit absolument nécessaire, et ce n’est plus bon”, D’Amico dit.

L’ancienne agente du FBI, Stephanie Douglas, a déclaré que les hommes admettaient des actes qui avaient manifestement eu lieu, dont certains ont été filmés par les caméras corporelles du Hamas.

« Ils ont reconnu avoir tué des civils, allumé des incendies et pris des otages. C’est donc quelque chose qui est déjà très, très évident », a déclaré Douglas, qui est maintenant président de la pratique de sécurité nationale chez Guidepost Solutions.

Selon Douglas, le Shin Bet voudrait connaître les noms et les emplacements des commandants ainsi que la manière dont ils communiquent avec les autres pour comprendre la structure de commandement.

“Je suis sûr qu’il y a beaucoup d’autres questions qui ne sont pas capturées sur cette bande et qui leur sont posées.”

Vers la fin de la compilation, on demande aux hommes si tuer des femmes et des enfants est autorisé dans l’Islam. Ils ont tous répondu non. Les interrogateurs ont également demandé si leurs actions s’apparentaient à celles du groupe terroriste État islamique. Tous les hommes ont répondu oui.

Douglas a déclaré que la vidéo visait également à envoyer un message aux membres du Hamas à Gaza. « Ils font ça pour le mettre en vidéo. Je pense que l’EI et le Hamas dans leur ensemble, en assimilant ces deux organisations, sont une bonne chose à retenir pour Israël », a déclaré Douglas, ajoutant que d’autres membres du Hamas sont probablement inclus dans le public cible.

“[Israel wants] qu’ils sachent ce qui se passe. Ce sont tous vos copains qui ne sont pas revenus à Gaza », a-t-elle déclaré. “Et ils ont été abandonnés.”