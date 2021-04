Les aveux brutalement honnêtes de Rishi Kapoor tirés de l’autobiographie «Khullam Khulla: Rishi Kapoor Uncensored»! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur emblématique du cinéma indien Rishi Kapoor est décédé le 30 avril 2020 et a laissé derrière lui une génération en deuil de fans, d’amis et de membres de sa famille. Il est décédé à l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance de Mumbai et luttait contre la leucémie (cancer du sang) depuis deux ans. L’acteur par excellence en a été soigné à New York pendant un an.

Il laisse dans le deuil son épouse et actrice Neetu Kapoor, ses enfants Riddhima Kapoor Sahni et l’acteur Ranbir Kapoor. Outre son jeu naturel et sans faille, Rishi Kapoor était connu pendant des années pour son opinion brutalement honnête sur tout ce qui se passe sous le soleil – que ce soit ses collègues acteurs, le népotisme ou toute question politique brûlante – le maître acteur n’a jamais hésité à exprimer ses sentiments. Il atterrissait souvent dans des controverses en raison de ses déclarations, mais c’était Rishi Kapoor – l’homme qui défendait ses paroles et comment!

En 2017, son autobiographie intitulée ‘Khullam Khulla: Rishi Kapoor Uncensored’ a été dévoilé. Il travaille dans le cinéma depuis environ 50 ans et son illustre voyage a été raconté et décrit dans le livre, qui est écrit par Rishi et Meeny Iyer.

Extraits de son livre « Khullam Khulla: Rishi Kapoor Uncensored » qui prouvent qu’il était brutalement honnête:

À propos de l’épouse Neetu Kapoor: Rishi Kapoor pensait que Neetu Kapoor méritait une médaille pour rester avec lui. Il a écrit « Incroyablement, elle l’a fait sans me pousser à changer, et supporte patiemment mes caprices et mes humeurs. »

Shah Rukh Khan devrait remercier Rishi Kapoor: Yash Chopra voulait que Kapoor joue l’antagoniste obsessionnel de Darr mais l’acteur n’était pas d’humeur à jouer un méchant, d’autant plus qu’il avait fait Chandni pour la dernière fois avec le réalisateur. Le cinéaste lui propose alors le rôle de Sunny Deol. Cela aussi a été rejeté, car Kapoor pensait qu’il serait éclipsé par le méchant qui avait la part la plus charnue. Kapoor a suggéré le nom de sa co-star Deewana qu’il pensait être « intelligente et capable ».

Rishi Kapoor a écrit que Bachchan n’a jamais rendu hommage aux acteurs qui ont travaillé avec lui « pour le succès de ses films même s’ils jouaient des rôles secondaires, écrit-il en nommant Shashi Kapoor (Deewar), Vinod Khanna, Shatrughan Sinha, Dharmendra et le sien et Coolie).

Rishi Kapoor a écrit que les scénaristes-réalisateurs étaient partial envers Amitabh Bachchan. Sa relation avec Bachchan n’a pas commencé sur les meilleures notes. Ils ont à peine parlé sur les plateaux de Kabhi Kabhie. Ils se sont mis à l’aise avec la compagnie de l’autre pendant Amar Akbar Anthony.

Rishi Kapoor n’a pas apprécié l’arrogance du duo d’écrivains Salim-Javed. L’une des anecdotes les plus drôles du livre est celle où Kapoor et ses amis visitent l’appartement d’Akhtar au kiosque à musique pour le taquiner sur l’échec d’Imaan Dharam; ou quand un Akhtar ivre s’est vanté à Kapoor qu’il arrêterait d’écrire si leur prochain projet ne rapportait pas plus d’argent que Bobby. Rishi Kapoor n’a pas entièrement pardonné à Akhtar après que ce dernier ait déclaré dans une émission de télévision que Raj Kapoor devait être blâmé pour la mort prématurée du parolier Shailendra.

Rishi Kapoor représentait Raj Kapoor que l’actrice accusait de fabriquer une romance parce qu’il avait faim de publicité.

Gulzar était un voisin d’à côté mais Rishi Kapoor ne l’a jamais rencontré socialement. Ce n’est pas ça. Ce qui est encore pire, selon Kapoor, c’est que Gulzar n’a jamais « écrit une chanson, un dialogue ou une seule ligne » pour aucun de ses films.

Le rêve de Rajesh Khanna d’être dirigé par Raj Kapoor ne s’est jamais concrétisé, et Rishi Kapoor pense qu’il a peut-être influencé son père pour qu’il ne choisisse pas l’acteur populaire qui était l’un des prétendants au rôle qui a finalement été attribué à son oncle Shashi Kapoor.

Eh bien, il n’y aura jamais d’autre Rishi Kapoor!