Les avertissements sur l’état de la centrale ukrainienne de Zaporizhzhia doivent être pris au sérieux, selon un expert nucléaire

Comme ça arrive5:26Les avertissements sur l’état de la centrale ukrainienne de Zaporizhzhia doivent être pris au sérieux, selon un expert nucléaire

La communauté internationale devrait prendre au sérieux les avertissements concernant l’état physique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, a déclaré un ancien responsable de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Jeudi, une équipe de 14 responsables de l’AIEA a visité la centrale nucléaire, la plus grande d’Europe, après des mois de négociations. L’usine est détenue par les forces armées russes depuis sa capture en mars. Il est exploité par des ingénieurs ukrainiens.

“L’activité et les opérations militaires augmentent dans cette partie du pays. Et cela m’inquiète beaucoup”, a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, lors d’une conférence de presse à Vienne vendredi après la visite de l’usine.

L’équipe elle-même a été ralentie pour atteindre le site en raison des bombardements.

Deux fonctionnaires de l’AIEA resteront sur le site pour surveiller la situation et fournir des mises à jour à l’agence.

“Nous devons prendre son [Grossi’s] avertissements très au sérieux », a déclaré Tariq Rauf, l’ancien chef de la vérification et de la politique de sécurité à l’AIEA, dans une interview avec Comme ça arrive l’hôte invité Katie Simpson.

Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette conférence de presse, en termes de sûreté et de sécurité ?

Je pense que nous étions un peu rassurés, même s’il s’est dit préoccupé par la poursuite des combats à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il a également dit que bien que … le personnel ukrainien subisse une pression psychologique considérable, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de professionnels et qu’ils font bien leur travail.

Il était également préoccupé par le fait que tous les systèmes de sécurité du réacteur n’étaient pas opérationnels, mais qu’ils étaient suffisamment opérationnels pour nous donner un certain niveau de confort, pour ainsi dire.

Les véhicules des Nations Unies transportant des membres de la mission d’inspection de l’AIEA quittent la ville de Zaporizhzhia le 1er septembre. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Il y aura des inspecteurs qui seront désormais basés en permanence dans cette centrale nucléaire. Décrivez dans quel type d’environnement vous pensez qu’ils travailleront.

Le directeur général a déclaré qu’il y aurait deux membres du personnel de l’AIEA ayant une présence continue. Et je pense qu’il s’agira principalement d’experts en sûreté et sécurité dans la salle de contrôle, que l’équipe de l’AIEA a visitée.

Ils n’ont vu aucun soldat, a-t-il dit. Mais néanmoins, l’atmosphère était tendue puisque l’usine elle-même et toute la région qui s’y trouve sont sous occupation militaire russe. Ainsi, ces deux membres du personnel de l’AIEA seront en communication 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec le siège de l’AIEA, et s’ils rencontrent des problèmes ou des difficultés, ils alerteront immédiatement l’AIEA ici à Vienne.

Êtes-vous inquiet pour leur sécurité ? Sont-ils vraiment prêts à opérer dans une zone de guerre ?

Certaines personnes ont décrit ces deux pauvres membres du personnel comme des sortes d’otages ou de boucliers humains, et à un égard, cela pourrait être le cas. Cela signifie que peut-être que les deux parties, ou quelle que soit la partie qui attaque l’usine, vont maintenant cesser de le faire ou du moins réduire l’intensité de leurs opérations.

Mais je pense qu’il est important que les deux membres du personnel de l’AIEA puissent fournir une évaluation technique indépendante de ce qui se passe dans les deux réacteurs en fonctionnement. Quatre des six réacteurs ne fonctionnent pas, mais ils ont encore du combustible nucléaire sur place. Cela provoquerait un accident radiologique s’il était touché.

M. Grossi a suggéré que l’une de ses grandes préoccupations était les pannes de courant, pouvez-vous expliquer pourquoi c’est une si grande préoccupation en ce moment ?

Oui. Ainsi, chaque centrale nucléaire doit avoir [an] alimentation électrique externe pour faire fonctionner le système de refroidissement – l’eau qui maintient le réacteur au frais et aussi le combustible nucléaire au frais. En cas de coupure de courant, même si le réacteur s’arrête, il y a beaucoup de chaleur résiduelle dans les matières nucléaires provenant de la réaction de fission.

Et donc les réacteurs ont un système de refroidissement de secours et puis aussi un secours au secours, et de même deux secours à l’alimentation électrique. Il a donc mentionné que sur les quatre principales lignes électriques entrant dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, une seule est opérationnelle. Mais il y a aussi une ligne électrique de secours à partir d’un barrage et il y a aussi des générateurs diesel sur place. Donc pour le moment, la situation énergétique est correcte. Mais néanmoins, avec une seule ligne électrique principale, nous avons toujours un risque.

Des véhicules de l’ONU transportant des membres de la mission d’inspection de l’AIEA roulent sur une route à l’extérieur de la ville de Zaporizhzhia, après leur visite à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

L’Ukraine accuse les Russes d’interférer avec le travail de l’AIEA… à quel point l’AIEA doit-elle s’inquiéter de maintenir le sentiment d’être un acteur impartial ?

Le directeur général n’a formulé aucune plainte. Et je pense que la partie ukrainienne devrait avant tout remercier l’équipe de l’AIEA d’avoir risqué sa vie pour effectuer cette mission, plutôt que de la critiquer.

Le directeur général a déclaré qu’il fera rapport au Conseil de sécurité de l’ONU mardi et que nous pourrons ensuite obtenir un rapport complet sur ce qu’il a vu et sur les obstacles ou difficultés, le cas échéant, auxquels il a été confronté lors de sa visite.

Qu’allez-vous espérer apprendre dans les prochains jours et semaines à venir ?

Nous espérons que l’intensité des combats s’arrêtera au moins. Il y a aussi des demandes de l’Ukraine, qui, je pense, sont très raisonnables pour que le site du réacteur soit démilitarisé et finalement remis sous contrôle ukrainien.

Si cela ne se produisait pas, au moins les hostilités militaires sur le site et ses environs devraient cesser immédiatement ou dès que possible.

Pensez-vous qu’il y a une chance réaliste que cela se produise?

Je ne pense pas, malheureusement.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Entrevue réalisée par Kevin Robertson. Ce Q&A a été édité et condensé.