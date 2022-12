Les avertissements sur le tireur d’un club gay soulèvent des questions sur une ancienne affaire

DENVER (AP) – Une femme californienne qui a averti un juge l’année dernière du danger que représentait le suspect dans la fusillade de la discothèque gay de Colorado Springs a déclaré vendredi que les décès auraient pu être évités si les accusations antérieures contre le suspect n’avaient pas été rejetées.

Jeanie Streltzoff – un parent du tireur présumé Anderson Lee Aldrich – a exhorté le juge du Colorado Robin Chittum dans une lettre en novembre dernier à incarcérer le suspect à la suite d’une confrontation en 2021 avec des équipes SWAT qui ont découvert un stock de plus de 100 livres (45 kilogrammes) de matériel explosif, armes à feu et munitions.

Aldrich aurait dû être en prison au moment de la fusillade et empêchée d’obtenir des armes, a-t-elle déclaré vendredi à l’Associated Press.

“Cinq personnes sont mortes”, a déclaré Streltzoff, étouffant le dernier mot. “Quelqu’un aurait dû faire quelque chose.”

Streltzoff a reproché à la grand-mère et à la mère d’Aldrich d’avoir esquivé les citations à comparaître qui les auraient forcées à témoigner dans l’affaire de l’alerte à la bombe. Mais des documents non scellés jeudi ont également soulevé des questions quant à savoir si les autorités étaient suffisamment agressives dans leur poursuite d’une condamnation ou auraient pu demander d’autres accusations lorsqu’il est devenu clair que la mère d’Aldrich, Laura Voepel, et les grands-parents Jonathan et Pamela Pullen ne témoigneraient pas.

L’affaire a déraillé parce que les procureurs n’ont pas pu signifier correctement des assignations à comparaître aux Pullens, qui avaient déménagé en Floride, et à Voepel, qui était toujours à Colorado Springs, et ont manqué de temps en vertu des règles de procès équitable, selon le procureur de district Michael Allen et le tribunal. documents.

Le professeur de droit de l’Université George Washington, Jonathan Turley, a déclaré qu’il avait trouvé les explications du procureur de district sur les raisons pour lesquelles il avait abandonné l’affaire “incomplètes” et qu’il était surpris qu’Allen n’ait pas modifié les accusations pour impliquer la menace envers la police et la communauté.

“C’était un crime potentiel qui n’affectait pas seulement les grands-parents”, a déclaré Turley. « C’était une impasse de trois heures. C’était perturbant. La police a été menacée.

Il est rare qu’une affaire pénale s’effondre en raison d’un défaut de délivrance d’assignations à comparaître à quelques victimes ou témoins, a déclaré Turley. Il a également noté que la police et les procureurs ont des capacités renforcées pour accéder à la propriété et servir les personnes dans les affaires pénales.

Aldrich, 22 ans, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms selon les avocats de la défense, a été initialement accusé d’enlèvement et d’autres crimes dans l’affaire de 2021.

Des documents judiciaires décrivent comment Aldrich a parlé à des grands-parents effrayés d’armes à feu et de matériel de fabrication de bombes dans leur sous-sol, a parlé de plans pour devenir le «prochain tueur de masse» et a juré de ne pas les laisser interférer avec les plans de «sortir dans un incendie». Aldrich a diffusé en direct sur Facebook une confrontation ultérieure avec les équipes SWAT au domicile de sa mère Laura Voepel.

L’ancien procureur de district adjoint Mark Waller, qui s’est présenté contre Allen lors des dernières élections, a déclaré que les procureurs auraient dû amender les accusations d’entrave à la justice, étant donné qu’Aldrich était jugé si dangereux qu’une équipe SWAT et une équipe de déminage ont dû être déployées et les maisons environnantes évacuées.

“Ils ont cette vidéo de (Aldrich) disant qu’il va tout faire sauter. Ils auraient pu facilement inculper … obstruction à la justice », a déclaré Waller. “Cela aurait pu empêcher tout cela de se produire.”

Un porte-parole du bureau du procureur de district, Howard Black, a déclaré que de “nombreuses” tentatives avaient été faites pour signifier des citations à comparaître dans l’affaire, mais n’a pas fourni plus de détails.

Environ une semaine avant que l’affaire ne soit classée, un avocat de Pamela Pullen a demandé au tribunal d’annuler ou de rejeter une assignation à comparaître qui avait été laissée dans sa boîte aux lettres. On ne sait pas quand cette citation à comparaître lui a été laissée. Black a déclaré que ce n’était “qu’une tentative parmi tant d’autres” d’assigner à comparaître Pullen.

Il a rejeté l’idée que les procureurs auraient pu porter plainte pour les dommages causés aux voisins lors de l’alerte à la bombe, notant que les évacuations se produisent souvent. Les procureurs ont déposé des accusations sur la base des preuves dont ils disposaient et de ce qu’ils pensaient éthiquement pouvoir prouver devant le tribunal, a déclaré Black.

L’avocat de Pullen dans l’affaire de l’alerte à la bombe, Aaron Gaddis, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique sollicitant des commentaires. Les appels téléphoniques à Pamela et Jonathan Pullen n’ont pas été retournés.

Jonathan Pullen est le frère de Streltzoff et le beau-grand-père d’Aldrich. Streltzoff a déclaré qu’il était une “âme douce” qui avait vécu dans la peur de son petit-fils pendant des années.

Dans la lettre que Streltzoff et son frère aîné, Robert Pullen, ont écrite au tribunal en novembre 2021, ils ont détaillé plusieurs cas d’Aldrich menaçant leur frère, qui, selon eux, “vivait dans une prison virtuelle”.

Aldrich a percé des trous dans les murs de la maison des grands-parents du Colorado et a brisé des fenêtres, et les grands-parents « ont dû dormir dans leur chambre avec la porte verrouillée » et une chauve-souris près du lit, ont-ils écrit. Ils ont également déclaré que Pamela Pullen avait donné à Aldrich 30 000 $, utilisés pour acheter une imprimante 3D pour fabriquer des pièces d’armes à feu.

Streltzoff a déclaré qu’Aldrich avait été traité avec des “gants pour enfants” par leur grand-mère “peu importe ce qu’ils faisaient”.

Pendant l’adolescence d’Aldrich à San Antonio, la lettre indiquait qu’Aldrich avait attaqué Jonathan Pullen et l’avait envoyé aux urgences avec des blessures non divulguées. Jonathan Pullen a ensuite menti à la police par peur d’Aldrich, selon la lettre, qui indiquait également que le suspect ne pouvait pas s’entendre avec ses camarades de classe dans sa jeunesse et avait donc été scolarisé à la maison.

Streltzoff a déclaré vendredi depuis la porte de sa maison du sud de la Californie que la lettre minimisait en fait à quel point Aldrich était menaçant. Elle a dit qu’ils avaient “terrorisé mon jeune frère pendant des années”.

Elle n’a pas vu Jonathan Pullen depuis 2010 et a perdu le contact avec lui depuis l’alerte à la bombe. Il n’a pas répondu à ses récents appels et SMS et son autre frère ne lui a pas parlé.

“Personne ne sait où ils se trouvent maintenant”, a déclaré Streltzoff.

Aldrich a tenté de récupérer les armes saisies par les autorités après la menace de 2021, mais elles n’ont pas été restituées, selon Allen. Mais peu de temps après l’abandon des charges, Aldrich s’est vanté d’avoir récupéré des armes à feu et a montré à l’ancien colocataire Xavier Kraus deux fusils, un gilet pare-balles et des cartouches incendiaires, a déclaré Kraus à AP.

Aldrich a été officiellement inculpé mardi de 305 chefs d’accusation, dont des crimes haineux et des meurtres, lors de la fusillade du 19 novembre au Club Q, un sanctuaire pour la communauté LGBTQ à Colorado Springs, principalement conservateur.

Les enquêteurs disent qu’Aldrich est entré juste avant minuit avec un fusil semi-automatique de style AR-15 et a commencé à tirer lors de la célébration de l’anniversaire d’une drag queen. Les patrons ont arrêté le meurtre en jetant le suspect au sol et en battant Aldrich pour le soumettre, ont déclaré des témoins.

Melley a rapporté de Los Angeles et Condon de New York. Matthew Brown a contribué de Billings, Mont.

Brian Melley, Colleen Slevin et Bernard Condon, Associated Press