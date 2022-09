Les avertissements nucléaires de Poutine : vérité ou bluff ?

LONDRES –

Le dernier avertissement du président Vladimir Poutine selon lequel il est prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre la Russie au milieu de la guerre en Ukraine a rendu une question troublante beaucoup plus urgente : l’ancien espion du KGB bluffe-t-il ?

Poutine a averti qu’il ne s’agissait pas de bluff, et les politiciens, diplomates et experts en armes nucléaires occidentaux sont divisés. Certains disent qu’il pourrait utiliser une ou plusieurs armes nucléaires tactiques plus petites pour tenter d’éviter la défaite militaire, protéger sa présidence, effrayer l’Occident ou intimider Kyiv jusqu’à la capitulation.

L’avertissement de Poutine, qui a été suivi d’une menace plus précise d’utiliser une arme nucléaire en Ukraine de la part d’un allié, pourrait signifier que le Kremlin envisage une escalade après que la Russie a annexé quatre régions ukrainiennes qu’elle n’occupe que partiellement.

Le parlement russe devrait déclarer les régions faisant partie de la Russie le 4 octobre. Une fois que cela se produira, la voie serait libre, du point de vue de Moscou, pour une éventuelle frappe défensive si elle estimait que le territoire était sérieusement menacé.

Briser le tabou nucléaire serait cependant un signe de désespoir, donc que Poutine passe ou non au nucléaire peut dépendre en fin de compte de la façon dont il se sent acculé dans un conflit qui, jusqu’à présent, a humilié plutôt que vaincu une ancienne superpuissance.

Poutine contrôle le plus grand arsenal nucléaire du monde, y compris une nouvelle génération d’armes hypersoniques et dix fois plus d’armes nucléaires tactiques que l’Occident, et les États-Unis et l’alliance militaire de l’OTAN le prennent au sérieux.

“Si le choix pour la Russie est de mener une guerre perdante, et de perdre mal et que Poutine tombe, ou une sorte de démonstration nucléaire, je ne parierais pas qu’ils n’iraient pas à la démonstration nucléaire”, a déclaré Tony Brenton, ancien ambassadeur britannique. en Russie, a déclaré à Reuters en août, avant que Poutine n’intensifie ses avertissements.

Dans ses derniers commentaires, Poutine a explicitement averti l’Occident que la Russie utiliserait tous les moyens disponibles pour défendre le territoire russe et a accusé l’Occident de discuter d’une éventuelle attaque nucléaire contre la Russie.

“Ce n’est pas un bluff. Et ceux qui essaient de nous faire chanter avec des armes nucléaires devraient savoir que la girouette peut se tourner et pointer vers eux”, a-t-il déclaré.

Une telle rhétorique brutale du Kremlin est très différente des signaux nucléaires beaucoup plus nuancés préférés par les dirigeants soviétiques décédés après que Nikita Khrouchtchev ait amené le monde au bord de la guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba en 1962.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche aux chaînes de télévision américaines que l’administration du président Joe Biden prenait les commentaires de Poutine “mortellement au sérieux” et avait averti Moscou de “conséquences catastrophiques” spécifiques si elle utilisait des armes nucléaires.

Washington n’a pas précisé sa réponse probable, mais l’utilisation d’un dispositif nucléaire pourrait déclencher une escalade nucléaire, c’est pourquoi la plupart des experts pensent qu’une attaque conventionnelle massive contre les ressources militaires russes serait plus probable.

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine se dirigeait vers une attaque nucléaire, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré mardi à CBS : “Nous devons prendre très au sérieux ce genre de menaces compte tenu de tout ce qui est en jeu”.

Burns, cependant, a déclaré que les services de renseignement américains n’avaient aucune preuve pratique que Poutine se dirigeait vers l’utilisation imminente d’armes nucléaires tactiques.

PASSER AU NUCLÉAIRE

Si Poutine ordonnait une frappe nucléaire à l’intérieur de l’Ukraine, ce serait la première utilisation d’armes nucléaires au combat depuis que les États-Unis ont déclenché les attentats à la bombe atomique sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki en août 1945.

Des armes à plus courte portée et à faible rendement lancées par mer, air ou terre pourraient théoriquement être utilisées contre des cibles militaires ukrainiennes, bien que leur efficacité dans un tel scénario soit un sujet de débat parmi les experts militaires.

Une autre option, disent-ils, serait que Poutine fasse exploser une telle arme au-dessus d’une zone éloignée et inhabitée ou d’un plan d’eau, comme la mer Noire, comme une démonstration d’intention effrayante.

Les retombées radioactives d’une petite arme tactique russe pourraient être limitées à environ un kilomètre (un demi-mile), mais l’impact psychologique et géopolitique se ferait sentir dans le monde entier.

“Poutine joue à un jeu de poulet à gros enjeux”, a déclaré Richard K. Betts, professeur d’études sur la guerre et la paix à l’Université de Columbia. “Si je devais parier de l’argent, je parierais probablement 3 contre 2 qu’il ne deviendrait pas nucléaire même s’il se sent désespéré, mais ce ne sont pas de bonnes chances.”

SUIVI

Dans un signe que Washington surveille de près l’arsenal nucléaire russe, les données de suivi des vols samedi ont montré que les États-Unis avaient déployé au moins deux avions espions Cobra Ball RS-135, utilisés pour suivre l’activité des missiles balistiques, près de la frontière russe.

Lawrence Freedman, professeur émérite d’études sur la guerre au King’s College de Londres, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Moscou se préparait à une telle frappe nucléaire pour le moment et que Washington saurait “assez rapidement” si c’était le cas.

Il a dit que ce serait une erreur de se contenter des avertissements nucléaires de Poutine, mais qu’il ne pensait pas que cela aurait du sens pour Poutine de passer au nucléaire pour défendre un territoire nouvellement annexé.

“Déclencher une guerre nucléaire pour briser ce tabou qui dure depuis août 1945 pour de si petits gains alors que les Ukrainiens ont dit qu’ils n’arrêteraient pas de se battre de toute façon, et même si la bataille s’arrêtait, il trouverait ces territoires impossibles à pacifier, serait semble être une chose très étrange à faire », a déclaré Freedman.

Compte tenu de la nature irrationnelle de l’utilisation d’une arme nucléaire dans les circonstances, prendre la menace au sérieux impliquait de supposer qu’il s’agirait d’un acte émotionnel de désespoir de la part de Poutine dans une situation où il se sentait menacé, a-t-il ajouté.

Betts de l’Université de Columbia a déclaré: “Vous pouvez voir les pressions qu’il subit et les justifications dans son esprit sur la façon dont l’utilisation d’une petite arme nucléaire pourrait fonctionner à ses fins pour inverser la situation, effrayer l’Occident et le faire sortir du liez qu’il est dedans.”

“LUTTE EXISTENTIELLE”

Poutine dit que la Russie se bat maintenant pour son existence en Ukraine après des années d’humiliation aux mains d’un Occident arrogant qui veut détruire l’ancienne superpuissance.

“Dans sa politique anti-russe agressive, l’Occident a franchi toutes les limites”, a déclaré Poutine dans son avertissement du 21 septembre.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a tué des dizaines de milliers de personnes, alimenté l’inflation mondiale et déclenché la pire confrontation avec l’Occident depuis le plus fort de la guerre froide.

Sept mois plus tard, les forces de Poutine font face à une contre-offensive féroce des forces ukrainiennes armées et entraînées par les pays occidentaux. Mieux ça va pour l’Ukraine sur le champ de bataille, plus il y a de chances que Poutine devienne nucléaire, a déclaré Betts.

La doctrine nucléaire de la Russie autorise une frappe nucléaire après “une agression contre la Fédération de Russie avec des armes conventionnelles lorsque l’existence même de l’État est menacée”.

Les faucons du Kremlin disent que l’Occident essaie de renverser Poutine, qui détient le pouvoir en Russie depuis 1999.

Le président américain Joe Biden a déclaré en mars que Poutine “ne peut pas rester au pouvoir” dans des commentaires qui, selon la Maison Blanche, visaient à préparer les démocraties du monde à un conflit prolongé sur l’Ukraine, et non à soutenir un changement de régime en Russie.

Et en mai, Biden a déclaré qu’il essayait de déterminer quoi faire face au fait que Poutine ne semblait pas avoir d’issue à la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait précédemment rejeté les avertissements russes, mais a déclaré dimanche à CBS que Poutine pouvait désormais être sérieux.

“Écoutez, peut-être qu’hier, c’était du bluff. Maintenant, ça pourrait être une réalité.”



(Édité par Philippa Fletcher)