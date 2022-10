Les avertissements nucléaires de Poutine, expliqués | Nouvelles de CTV

Le président Vladimir Poutine, qui dirige la plus grande puissance nucléaire du monde, a averti à plusieurs reprises l’Occident que toute attaque contre la Russie pourrait provoquer une réponse nucléaire.

Poutine utilisera-t-il des armes nucléaires, combien d’armes de ce type commande-t-il et comment les États-Unis et l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis pourraient-ils réagir ?

POUTINE VA-T-IL PASSER AU NUCLÉAIRE ?

Tout dépend de la façon dont Poutine perçoit la menace qui pèse sur l’État russe et son règne.

Poutine présente la guerre en Ukraine comme une bataille existentielle entre la Russie et l’Occident, qui, selon lui, veut détruire la Russie et prendre le contrôle de ses vastes ressources naturelles.

Poutine a averti l’Occident qu’il ne bluffait pas lorsqu’il a dit qu’il serait prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre la Russie. Certains analystes disent que Poutine bluffe mais Washington prend Poutine au sérieux.

En revendiquant 18 % de l’Ukraine comme faisant partie de la Russie, la marge de manœuvre des menaces nucléaires augmente car Poutine pourrait considérer toute attaque contre ces territoires comme une attaque contre la Russie elle-même.

La doctrine nucléaire de la Russie autorise une frappe nucléaire après “une agression contre la Fédération de Russie avec des armes conventionnelles lorsque l’existence même de l’État est menacée”.

De nombreux Russes vivent sur le territoire ukrainien que Poutine a proclamé comme russe, et briser le tabou nucléaire de l’après-Seconde Guerre mondiale ne changerait pas nécessairement la situation tactique sur le terrain.

“Il bluffe en ce moment”, a déclaré Yuri Fyodorov, un analyste militaire basé à Prague. “Mais ce qui se passera dans une semaine ou un mois est difficile à dire – quand il comprendra que la guerre est perdue.”

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine se dirigeait vers une attaque nucléaire, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré à CBS : “Nous devons prendre très au sérieux ce type de menaces compte tenu de tout ce qui est en jeu”.

Burns, cependant, a déclaré que les services de renseignement américains n’avaient aucune “preuve pratique” que Poutine se dirigeait vers l’utilisation imminente d’armes nucléaires tactiques.

QUELLES ARMES NUCLÉAIRES POURRAIENT ÊTRE UTILISÉES ?

Aucun responsable russe n’a appelé à une attaque nucléaire stratégique avec les armes conçues pour détruire des villes aux États-Unis, en Russie, en Europe et en Asie.

Ramzan Kadyrov, chef de la région russe de Tchétchénie, a déclaré que Moscou devrait envisager d’utiliser une arme nucléaire tactique à faible rendement en Ukraine.

Les armes nucléaires tactiques sont essentiellement des armes nucléaires utilisées sur le champ de bataille dans un but “tactique” et qui sont beaucoup moins puissantes que les grosses bombes qui seraient nécessaires pour détruire de grandes villes comme Moscou, Washington ou Londres.

Ces armes peuvent être larguées depuis des avions, tirées sur des missiles depuis le sol, des navires ou des sous-marins, ou déclenchées par des forces terrestres.

Bien que la Russie dispose de forces nucléaires spécialisées formées pour combattre dans un champ de bataille aussi apocalyptique, on ne sait pas comment son armée de troupes régulières, de mercenaires, de réservistes recrutés et de milices locales s’en sortirait.

QUE FERAIENT LES ETATS-UNIS ?

En tant que superpuissance mondiale dominante, les États-Unis décideraient en fait de la réponse à toute frappe nucléaire russe.

La Russie et les États-Unis contrôlent 90 % des ogives nucléaires mondiales. Leurs arsenaux ont été constitués pendant la guerre froide et l’Union soviétique a légué ses actifs nucléaires à la Russie moderne.

L’option du président américain Joe Biden inclurait une réponse non militaire, en répondant par une autre frappe nucléaire qui risquerait une escalade, et en répondant par une attaque conventionnelle qui pourrait impliquer Washington dans une guerre directe avec Moscou.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington avait averti Moscou de “conséquences catastrophiques” spécifiques s’il utilisait des armes nucléaires.

Le général à la retraite et ancien chef de la CIA, David Petraeus, a déclaré que si Moscou utilisait des armes nucléaires, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN détruiraient les troupes et l’équipement russes en Ukraine – et couleraient toute sa flotte de la mer Noire.

Poutine a rappelé à Washington que seuls les États-Unis avaient jusqu’à présent utilisé des armes nucléaires au combat – lors des attaques de 1945 contre les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki.

QUI A LE PLUS D’ARMES NUCLEAIRES ?

La Russie est la plus grande puissance nucléaire du monde en termes de nombre d’ogives nucléaires : elle possède 5 977 ogives tandis que les États-Unis en ont 5 428, selon la Fédération des scientifiques américains.

Ces chiffres incluent les ogives stockées et retirées, mais Moscou et Washington ont suffisamment de puissance de feu pour détruire le monde plusieurs fois.

La Russie a 1 458 ogives nucléaires stratégiques déployées – ou prêtes à tirer – et les États-Unis en ont 1 389 déployées, selon les dernières données déclarées publiquement. Ces ogives se trouvent sur des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles balistiques sur des sous-marins et des bombardiers stratégiques.

En ce qui concerne les armes nucléaires tactiques, la Russie en possède environ 10 fois plus que les États-Unis. Environ la moitié des 200 armes nucléaires tactiques américaines sont déployées dans des bases en Europe.

Les armes nucléaires tactiques américaines ont des rendements réglables de 0,3 à 170 kilotonnes (la bombe atomique larguée sur Hiroshima équivalait à environ 15 kilotonnes de dynamite).



