La neige et la glace devraient perturber les déplacements à travers le pays mardi, un jour après que de nombreux élèves ont appris que l’apprentissage à distance serait annulé au profit de la luge.

Des avertissements jaunes pour la neige couvrent une grande partie de l’Angleterre et de l’Écosse, ainsi que certaines parties de l’Irlande du Nord jusqu’à mercredi.

Le Met Office a émis un avertissement orange pour la neige dans des régions comme le Perthshire, le Stirlingshire et le Fife de 3h00 à 21h00 mardi, avec de fortes chutes de neige et des températures aussi basses que -15 ° C prévues pour certaines parties de l’Écosse.

Public Health England (PHE) a émis une alerte de temps froid pour l’ensemble du pays jusqu’à midi vendredi, affirmant que cela pourrait avoir « un impact sérieux sur la santé ».

Avertissement de « perturbations importantes » dans le centre de l’Ecosse, le Met Office a déclaré que « les vents d’est donneront l’impression qu’il fait bien en dessous de zéro mardi matin ».

Les conditions semblables à celles de l’Arctique, qui ont été surnommées la Bête de l’Est 2, sont le résultat de l’air froid qui traverse la Russie et l’Europe de l’Est.

À la suite de fortes chutes de neige, avec jusqu’à 20 cm ou plus de «possible» et les températures devraient chuter en dessous de 0 ° C, certains établissements ont décidé de donner aux étudiants un jour de congé indépendamment du lundi.

Alors que beaucoup offraient un apprentissage à domicile, y compris aux enfants de travailleurs clés, qui n’étaient pas en mesure de fréquenter des bâtiments scolaires fermés, 349 des 422 écoles de Norfolk n’ayant pas ouvert leurs portes, d’autres ont abandonné entièrement les cours virtuels.

Météo britannique, en images