Les avertissements météorologiques couvrent une grande partie de la Colombie-Britannique alors que le froid glacial s’installe et que la neige approche

Environnement Canada a émis des avertissements météorologiques pour la majeure partie de la Colombie-Britannique alors que les conditions météorologiques hivernales resserrent leur emprise sur la province lundi, créant un froid dangereux et compliquant les déplacements avant la période des fêtes.

L’agence météorologique s’attend à une autre série de neige pour la côte sud à partir de la soirée, en raison d’un système météorologique à basse pression venant de l’État de Washington.

“Généralement, lorsque nous obtenons ces systèmes du Pacifique, nous pouvons avoir quelques heures de neige, puis cela se transforme rapidement en pluie, mais comme nous avons maintenant l’air froid en place, cet air chaud n’est pas capable d’éroder l’air froid de surface. et toutes les précipitations tomberont sous forme de neige”, a déclaré le météorologue Jonathan Bau.

La neige commencera sur l’île de Vancouver, puis se déplacera vers le continent vers minuit.

La région du Grand Victoria, l’autoroute Malahat et les îles du sud du Golfe peuvent s’attendre à jusqu’à 25 centimètres, tandis que la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser peuvent s’attendre à 5 à 10 centimètres.

Cela survient après la chute de 10 à 15 centimètres sur la côte sud dimanche matin.

Une caméra de circulation montre des voitures entassées dimanche à la sortie Cross Street de l’autoroute 1 à West Vancouver. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis en garde contre les retards sur la route en raison de voitures en panne, deux semaines seulement après qu’une tempête de neige a provoqué le chaos de la circulation dans la région. (DriveBC)

Environnement Canada s’attend à une pause dans la neige mercredi avant qu’elle ne reprenne jeudi ou vendredi. Les météorologues ont déclaré que les températures inférieures à la saison resteront tout au long de la semaine prochaine, les températures maximales dans la région métropolitaine de Vancouver “luttant” pour dépasser -5 ° C.

Les chutes de neige de dimanche ont entraîné un certain nombre de fermetures de routes et de retards de vols à l’aéroport international de Vancouver. Plusieurs autoroutes, y compris l’autoroute 1 et l’autoroute Coquihalla, ont été soit jonchées de véhicules abandonnés, soit contraintes de fermer complètement.

La province a averti les conducteurs de rester à la maison si le voyage n’est pas nécessaire. S’ils doivent partir, un communiqué indique que les conducteurs doivent emporter une trousse d’urgence dans leur véhicule et s’assurer que leur véhicule est équipé de pneus neige appropriés.

Froid extrême, risque d’engelures dans le nord de la Colombie-Britannique

Dans la moitié nord de la province, un froid plus extrême est prévu pour des régions comme Chilcotin, Quesnel, Williams Lake, Prince George, Stuart et 100 Mile.

L’air glacial de l’Arctique pousse les températures jusqu’à -30 C, le refroidissement éolien lui donnant une sensation de -40 C.

“Une masse d’air arctique très froid s’est installée sur la région”, lit-on dans un avertissement météorologique pour la région de Cariboo.

“Le froid extrême met tout le monde en danger. Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur et celles qui n’ont pas d’abri adéquat.”

Les avertissements de débit sortant de l’Arctique restent en place pour les côtes centrale et nord, y compris les sections intérieures. Des avertissements de froid extrême sont également en place dans les régions de Muncho Lake Park, Dease Lake, Cassiar Mountains et Watson Lake dans l’extrême nord.

Dimanche était une journée pour pelleter la neige et creuser des voitures dans la région métropolitaine de Vancouver, et les prévisions suggèrent que des travaux similaires seront nécessaires cette semaine. (Nick Allan/CBC)

Des bulletins météorologiques spéciaux avertissant du risque d’engelures couvrent les régions de Haines Road, Atlin, Teslin, Peace River, Williston et Fort Nelson.

Dans le sud de l’Intérieur, des avertissements de froid extrême sont en place pour le Vallée des élans et Parc Yoho régions, et un avertissement de chute de neige a été affiché pour la région de West Kootenay.

Le refroidissement éolien pourrait donner une sensation de -35 °C pendant la nuit près d’Elk Valley et de Yoho Park, qui chevauchent la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.

La majeure partie de l’Alberta est également soumise à des avertissements de froid extrême, le refroidissement éolien rendant les températures aussi froides que -40 ° C dans une grande partie de la province.