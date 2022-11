Les avertissements iraniens concernant les troubles intérieurs doivent être pris au sérieux

Si les troubles en Iran se poursuivent, les conséquences régionales pourraient être graves

Au milieu des troubles en cours dans tout l’Iran, il a accusé à la fois Israël et les agences de renseignement occidentales de comploter une guerre civile à l’intérieur de la République islamique. Les implications de la revendication sur la direction de la politique de l’État iranien ne doivent pas être prises à la légère.

Au cours des huit dernières semaines, l’Iran a été frappé par des vagues de troubles politiques, allant des manifestations dominées par les femmes aux émeutes à grande échelle et aux attaques terroristes. Pendant ce temps, les médias occidentaux, les politiciens et les personnalités publiques sont tous intervenus pour condamner le gouvernement iranien dans une tentative de le délégitimer. Au fil des semaines, la violence s’intensifie, tout comme la rhétorique du gouvernement iranien et du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Téhéran semble maintenant s’emporter.

Il y a eu beaucoup de débats sur ce qui se passe à l’intérieur de l’Iran et, même s’il peut être difficile de déchiffrer les détails précis des troubles récents de la nation, une chose est sûre : le monde occidental est très impliqué dans une tentative de saper le régime de Téhéran. . Le gouvernement américain est évidemment intéressé par la perspective d’un changement de régime en Iran. Le président Joe Biden a même déclaré dans un discours récent qu’il allait “l’Iran libre” et son administration a activement appliqué ou même renforcé la campagne de sanctions de «pression maximale» qui a été lancée sous Donald Trump.

Au cours des dernières semaines en particulier, l’Iran a été témoin d’une série croissante d’attaques d’émeutiers et de groupes terroristes qui ont tué plusieurs civils et policiers iraniens. Mercredi, deux attentats terroristes distincts dans les provinces du Khouzistan et d’Ispahan ont fait au moins dix morts. En réponse à de telles attaques, la rhétorique de Téhéran a semblé rejeter une grande partie du blâme sur les agences de renseignement occidentales, ainsi que sur les médias de langue perse financés par l’Arabie saoudite. Si nous combinons les troubles en cours, les sanctions économiques américaines paralysantes, ainsi que l’isolement de l’Iran par l’Occident sur la scène internationale, dans ce contexte, les réponses des responsables de Téhéran doivent être prises très au sérieux.

Lire la suite L’Iran dénonce le “silence” du monde face aux attaques “terroristes”

Début novembre, les médias américains ont commencé à parler d’analyses du renseignement saoudien suggérant une menace iranienne imminente pour l’Arabie saoudite. Bien qu’il n’y ait eu aucun démenti ou confirmation iranien officiel, les reportages des médias d’État iraniens semblaient suggérer qu’une telle attaque pourrait être en cours. Il y a également eu une montée en flèche de la rhétorique sur une réponse à l’assassinat du général Qassem Soleimani de la Force Al-Qods du CGRI. À peu près au moment de l’attaque de missiles balistiques de l’Iran contre la base militaire d’Ain Al-Assad en 2020, qui a causé plus de 100 lésions cérébrales traumatiques à des soldats américains, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l’attaque n’était qu’une gifle et non le plein réponse. Ainsi, lorsque Khamenei a récemment affirmé que l’Iran se réservait le droit de venger le meurtre de Qassem Soleimani, il aurait dû attirer l’attention.



Téhéran a envoyé des messages d’avertissement répétés à ses adversaires régionaux, surtout maintenant que les pourparlers sur l’accord nucléaire sont au point mort et que les tentatives de normalisation des relations avec l’Arabie saoudite n’ont pas encore abouti. La dernière alerte semble avoir eu lieu au large des côtes d’Oman, où une munition traînante a frappé un pétrolier la semaine dernière. Le pétrolier était lié à un homme d’affaires milliardaire israélien, et Israël et les États-Unis ont accusé l’Iran d’avoir perpétré l’attaque.

Pour les États-Unis, poursuivre une guerre conventionnelle contre la République islamique est un échec. Si les États-Unis devaient lancer une invasion, comme ils l’ont fait lors de la guerre en Irak, non seulement ils auraient des difficultés à capturer du territoire et subiraient de nombreuses défaites, mais les alliés régionaux de l’Iran, ainsi que son arsenal de missiles balistiques, pourraient dévaster les alliés de Washington et les installations militaires partout dans le monde. Moyen-orient. Une telle guerre s’apparenterait, en un sens, à une situation apocalyptique. Par conséquent, les seules options dont disposent les États-Unis et leurs alliés pour effectuer un changement de régime à Téhéran sont les procurations et les sanctions économiques.

Il existe un certain nombre de circonstances dangereuses pour l’Iran, en termes d’éventuels opposants à la guerre par procuration, qui pourraient plonger la République islamique dans un état de guerre civile. La population iranienne compte actuellement un peu plus de 88,5 millions d’habitants, dont seulement 61 % sont des Perses, le reste étant constitué de diverses communautés minoritaires. Lors des récents troubles, les Kurdes ont représenté une grande partie de l’action anti-gouvernementale initiale parmi les groupes minoritaires, tandis que les groupes arabes et baloutches semblent être plus importants là où des tensions existent aujourd’hui. Avant d’aller plus loin, il faut noter que la plupart des Iraniens de ces communautés minoritaires ne cherchent pas à saper l’État et ne cherchent pas à obtenir un changement de régime.

Lire la suite L’Iran riposte à la résolution nucléaire de l’ONU – médias

Les groupes politiques et armés kurdes, qui maintiennent une position gouvernementale anti-iranienne, pourraient potentiellement poser un problème important à l’Iran. Cependant, les tentatives antérieures des mouvements armés ont été rapidement réprimées par le CGRI. Des militants kurdes ont été ciblés à plusieurs reprises au cours des huit dernières semaines en Irak alors qu’ils opéraient près de la frontière iranienne. La puissance des mouvements politiques et militaires kurdes vient de la vaste étendue de leurs opérations ; de l’Irak à la Syrie et à la Turquie. Un soulèvement kurde unifié orientant des ressources importantes contre Téhéran pourrait constituer un véritable défi. Mais alors qu’Ankara continue de réprimer les groupes kurdes à l’approche des élections turques, il est peu probable qu’une telle escalade se produise en ce moment.

La plus grande menace, cependant, pourrait être posée de l’intérieur par la minorité azerbaïdjanaise au nord de l’Iran. Environ 16% des Iraniens sont d’origine azerbaïdjanaise, ce qui en fait le plus grand groupe minoritaire du pays, ce qui signifie que même un petit pourcentage d’entre eux rejoignant un mouvement armé constituerait un énorme défi pour Téhéran.

Indépendamment du fait que les troubles à l’intérieur de l’Iran résultent ou non de l’influence occidentale-saoudienne-israélienne, s’ils ne cessent pas bientôt, Téhéran ne restera pas silencieux. Malheureusement pour les États-Unis, ils doivent désormais accepter que leur position dans la région n’est plus celle du seul hégémon. Jouer avec une puissance militaire régionale comme l’Iran en capitalisant sur ses conflits internes aura des conséquences dans toute la région. Ce qui se passera ensuite dépend maintenant de l’Occident et de ses alliés qui écoutent les signes avant-coureurs de Téhéran.