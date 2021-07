Les avertissements d’inondation en ALLEMAGNE n’auraient pas atteint les habitants à temps avant que la pluie ne frappe – avec plus de 170 personnes toujours portées disparues dans le déluge meurtrier.

Les systèmes d’alerte ont envoyé des alertes quelques jours avant les fortes pluies, mais n’ont pas réussi à atteindre de nombreux résidents ou responsables à temps, selon les rapports de la BBC.

Une maison démolie à Altenburg, en Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne, après des inondations dévastatrices qui ont frappé la région Crédit : AFP

Un policier regarde un morceau de route qui a coulé dans la ville d’Altenahr, Rhénanie-Palatinat Crédit : AFP

Armin Schuster, chef de l’Office fédéral de la protection civile, a déclaré que « l’infrastructure d’alerte n’était pas notre problème, mais l’efficacité avec laquelle les autorités et la population ont réagi à ces alertes ».

« Nous avons envoyé 150 avertissements via nos applications, via les médias », a-t-il déclaré.

Cependant, Schuster a déclaré qu’il était impossible de prédire, même une demi-heure à l’avance, quels endroits seraient les plus durement touchés.

Les critiques ont maintenant remis en question l’utilité des applications d’avertissement, car les inondations ont rompu de nombreuses liaisons téléphoniques.

Et le Parti vert de l’opposition a déclaré que la catastrophe montrait que l’Allemagne devait mieux se préparer aux événements météorologiques extrêmes.

Cependant, le gouvernement allemand a riposté aux critiques concernant ses systèmes d’alerte, le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer qualifiant ces critiques de « rhétorique électorale bon marché ».

« Il serait totalement inconcevable qu’une telle catastrophe soit gérée de manière centralisée à partir de n’importe quel endroit – vous avez besoin de connaissances locales », a-t-il déclaré.

Les discussions sur l’efficacité des systèmes d’alerte interviennent alors que la chancelière Angela Merkel a visité lundi les zones touchées par les inondations, y compris un barrage-réservoir dans l’ouest de l’Allemagne qui risque de s’effondrer.

Le nombre de morts en Allemagne est passé à au moins 180 du jour au lendemain lors de la pire catastrophe naturelle du pays depuis des décennies.

Environ 4 500 habitants des villages proches du réservoir de Steinbach en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, ont été invités à évacuer leurs maisons par crainte que le barrage de 57 pieds ne s’effondre.

Les autorités locales ont déclaré que la situation était « stable mais pas sans critique » après que des fissures ont été repérées dans le barrage hier. La région a connu trois mois de pluie en une semaine.

Ailleurs, quelque 110 personnes ont été tuées dans le quartier d’Ahrweiler le plus touché au sud de Cologne, la police s’attendant à trouver plus de corps à mesure que les eaux de crue se retirent.

Des communautés entières des États de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie ont été coupées de l’électricité ces derniers jours. En Rhénanie du Nord-Westphalie, au moins 45 personnes ont été tuées lors des inondations.

Mme Merkel s’est rendue aujourd’hui en Rhénanie-Palatinat, qui abrite le village ravagé par les inondations de Schuld, où elle a inspecté les dégâts et rencontré les habitants.

Bien que les pluies se soient arrêtées dans les régions les plus touchées d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, des tempêtes et des averses ont persisté dans d’autres régions d’Europe occidentale et centrale.

Dimanche soir, des inondations ont eu lieu dans la zone frontalière germano-tchèque et dans le coin sud-est de l’Allemagne et au-delà de la frontière autrichienne.

Quelque 65 personnes ont été évacuées dans la région allemande de Berchtesgaden après la crue de la rivière Ache – avec au moins une personne tuée.

En Autriche, une crue éclair a balayé la ville de Hallein tard la nuit dernière, mais aucune victime n’a été signalée.

Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré sur Twitter que les fortes pluies et les tempêtes continuaient de causer de graves dommages dans plusieurs régions d’Autriche.

Un effort de nettoyage massif est en cours dans les zones touchées par le déluge, les médias allemands signalant la pollution par les hydrocarbures des rivières, y compris des parties du Whine, due au mazout de chauffage dans les caves inondées et aux voitures abandonnées.

Une priorité était l’approvisionnement en eau potable, avec des conduites d’eau endommagées dans certaines des zones touchées.

Le gouvernement aurait envisagé une aide d’environ 400 millions d’euros (344 millions de livres sterling; 470 millions de dollars).

On craint que le barrage du réservoir de Steinbach ne s’effondre

Angela Merkel inspecte les dégâts dans le village de Schuld

Des voitures et des camions accidentés sont inondés sur la route fédérale B265 à Erftstadt

Le gouvernement aurait envisagé un plan d’aide d’environ 400 millions d’euros Crédit: Pacific Coast News

Les secouristes marchent dans une rue d’Altenburg alors que les tentatives de nettoyage se poursuivent Crédit : AFP