Les avertissements de pluie et de neige promettent de mauvaises conditions de conduite pour une grande partie de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

De nombreux Britanno-Colombiens vivront leur premier véritable achat de temps hivernal jeudi après-midi (3 novembre).

Environnement Canada met en garde contre de fortes pluies le long de la côte sud ainsi que de la neige dans les collectivités du nord et le long des cols de montagne du sud. L’agence météorologique fédérale a déclaré que les choses reprendront vers midi jeudi et s’aggraveront dans la nuit avant de diminuer vendredi.

La pluie devrait être la plus abondante dans la région métropolitaine de Vancouver et dans la baie Howe, où 50 à 70 mm de pluie devraient tomber jeudi soir et vendredi. Le Grand Victoria et l’est de l’île de Vancouver connaîtront également un temps humide, bien que moins sévère, autour de 30 à 60 mm. Les résidents du Grand Victoria peuvent également s’attendre à des vents violents, qui pourraient souffler jusqu’à 80 km/h, selon Environnement Canada.

L’agence météorologique avertit que de fortes averses peuvent provoquer des crues soudaines, des inondations localisées et des glissements de terrain dans les zones vulnérables.

Dans les régions à plus haute altitude, cette pluie se transformera en neige.

Les communautés du Nord telles que Prince George et 100 Mile House devraient voir environ 15 à 20 cm de neige vendredi, dont 30 cm attendus près des monts Cariboo et de Pine Pass eux-mêmes.

Dans le sud, les cols de montagne devraient voir 15 à 20 cm, y compris la route Coquihalla entre Hope et Merritt, le connecteur Okanagan entre Merritt et Kelowna, la route 3 entre Princeton et Hope et la route Sea to Sky entre Squamish et Whistler.

Environnement Canada avertit les conducteurs de se préparer à des conditions qui changent et s’aggravent rapidement. Il indique que le temps hivernal devrait s’atténuer d’ici midi vendredi.

Atmospheric RiverColombie-BritanniqueMétéo CanadaEnvironnementNeige