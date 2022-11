Les avertissements de neige couvrent le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, le courant étant principalement rétabli après la tempête

Environnement Canada a émis une série d’avertissements de chute de neige couvrant une grande partie du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique ainsi que la côte est de l’île de Vancouver, alors que les équipes s’efforcent de rétablir l’électricité dans les derniers milliers de foyers touchés par une puissante tempête de vent vendredi soir.

L’agence indique que des tronçons de plusieurs autoroutes à travers l’intérieur pourraient voir d’importantes chutes de neige avant qu’elles ne s’atténuent progressivement et ne se déplacent vers le sud lundi.

Ces itinéraires comprennent l’autoroute 97 de Clinton à 100 Mile House, l’autoroute 3 de Paulson Summit à Kootenay Pass, ainsi que Hope à Princeton, l’autoroute Coquihalla de Hope à Kamloops et le connecteur Okanagan.

Le bureau météorologique indique que 10 à 15 centimètres sont attendus dans les communautés des régions du canyon du Fraser, de l’Okanagan, de South Thompson, de Nicola et de Similkameen, y compris Kelowna, Lytton, Lillooet et 100 Mile House.

Il indique également qu’il est également possible que la neige s’accumule le long de la côte est de l’île de Vancouver entre Duncan et Nanaimo avant de se dégager mardi.

Pendant ce temps, BC Hydro affirme que les lumières étaient de nouveau allumées pour 98% des 330 000 clients touchés par une tempête de vent le long de la côte sud vendredi soir, mais les équipes ont continué à travailler pour rétablir le courant pour environ 7 000 personnes avant dimanche soir.

Le service public de la Couronne affirme que les équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour remplacer des dizaines de travées de lignes électriques, de poteaux électriques, de transformateurs et d’autres équipements endommagés par la tempête qui a produit des rafales de vent jusqu’à 90 kilomètres à l’heure à Vancouver.

Un avertissement de chute de neige a été remplacé par un avertissement de vent dans la région de Howe Sound, où Environnement Canada affirme que les rafales pourraient à nouveau atteindre cette vitesse.

Un avertissement de sortie de l’Arctique est également en vigueur pour les côtes centrale et nord, où le bureau météorologique indique que les vents pourraient souffler jusqu’à 110 kilomètres par heure et que le refroidissement éolien pourrait chuter jusqu’à -20 ° C lorsque l’air se déplace vers le sud depuis l’Arctique.

