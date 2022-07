Les avertissements de chaleur se poursuivent en Ontario et au Québec

Les avertissements de chaleur restent en vigueur pour de nombreuses régions de l’Ontario et du Québec mercredi, car les températures pourraient atteindre les 30, voire 40, avec l’humidité.

Les régions du Grand Sudbury et de North Bay, en Ontario, dans le nord de l’Ontario, ont actuellement des avertissements de chaleur en place, ainsi que presque tout le sud de l’Ontario et certaines parties du sud du Québec.

Certaines régions du Québec pourraient voir des valeurs d’humidex atteindre environ 40 ou plus.

Environnement Canada rapporte que les températures nocturnes pourraient chuter à moins de 20 degrés, mais « fourniront peu de soulagement de la chaleur ».

Bien qu’Environnement Canada s’attende à des « températures légèrement plus fraîches » jeudi en Ontario, certaines régions du sud pourraient encore connaître un temps plus chaud jusqu’à dimanche.

“Les étés sont chauds et les hivers sont froids. Ce n’est rien de très inhabituel pour le moment”, a expliqué le climatologue principal d’Environnement Canada, Dave Phillips, à l’émission Your Morning de CTV mercredi.

Il a dit que l’Est du Canada semble être dans les «journées caniculaires de l’été», qui se produisent généralement un mois après le jour le plus long de l’année, également connu sous le nom de solstice d’été.

L’almanach du vieux fermier décrit les “journées caniculaires de l’été” comme la période traditionnelle en juillet et août lorsque le temps devient particulièrement chaud et humide dans l’hémisphère nord.

Le terme vient de la Grèce antique et de Rome, qui croyaient que la chaleur extrême rendait fous les gens et les chiens.

“C’est le moment où vous vous attendez à ces températures torrides et torrides dans les années 30, et les nuits restent au-dessus de 20 (C)”, a déclaré Phillips.

Les avis de mercredi surviennent un jour après qu’Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour quatre provinces, dont l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et le Québec.

Le même jour, le Royaume-Uni a vu les températures dépasser les 40 °C pour la première fois dans l’histoire enregistrée du pays.

Mercredi matin, Environnement Canada avait également des bulletins météorologiques spéciaux en vigueur pour certaines parties du sud de l’Ontario, avec des orages qui devraient se développer sur l’est du Michigan et le lac Huron cet après-midi avant de se déplacer vers l’est dans la soirée.

De fortes rafales de vent, de la grêle et des tornades sont possibles dans les zones touchées, selon Environnement Canada, et Phillips a déclaré que les orages suivent généralement une fois que la chaleur et l’humidité ont disparu.

Pour l’avenir, il a déclaré que les modèles prédisent que la seconde moitié de l’été sera plus chaude que la première.

Phillips a déclaré à CTV News Channel lundi “la partie la plus chaude de l’été est encore à venir”, avec juillet et août plus chauds que la normale.

“Nous verrons plus de ces jours au-dessus de 30 (C) et je suis sûr que nous nous plaindrons de la chaleur et de l’humidité à l’avenir. Nous le faisons toujours, c’est la manière canadienne”, a-t-il déclaré mercredi à CTV’s Your Morning. .

“Nous voulons que ça vienne et quand ça vient, nous nous en plaignons.”



Avec des fichiers de CTV News et de l’Associated Press