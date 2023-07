Les avertissements de chaleur persistent dans une grande partie du Canada

Alors que le Canada étouffait sous un épisode persistant de chaleur intense, des avertissements météorologiques ont été émis jeudi d’un océan à l’autre.

Les régions du sud de l’Ontario et du Québec entamaient le troisième jour d’un épisode de chaleur de plusieurs jours qui, selon Environnement Canada, pourrait faire sentir entre 35 ° C et 40 ° C, lorsque l’humidité est prise en compte.

Les gens ont fui des appartements étouffants pour des aires de restauration climatisées dans le centre-ville de Toronto, où l’agence prévoyait un maximum jeudi de 30 ° C, se sentant comme 37 ° C.

« Il fait chaud et [my apartment] est très petit, alors je viens ici et je me sens frais avec la climatisation et ça fait du bien », a déclaré Valia Ruano, 58 ans, à l’intérieur de l’aire de restauration du Centre Eaton.

De l’autre côté de la rue Yonge, une gardienne d’une aire de restauration voisine a déclaré avoir remarqué une augmentation du nombre de visiteurs pendant la canicule.

« Il fait trop chaud dehors et les gens ont besoin d’une pause », a déclaré Carnen Macias. « Les gens entrent, se rafraîchissent dans la salle de bain et prennent peut-être une glace en sortant. »

Un soulagement vendredi

L’agence météorologique indique que les températures devraient diminuer de plusieurs degrés dans ces régions vendredi, tandis que le nord de l’Ontario connaîtra un soulagement à partir de jeudi.

Un avertissement de chaleur est également en vigueur en Colombie-Britannique, du nord au centre de la côte et dans la région du canyon du Fraser à l’est de Vancouver, où des maximums diurnes entre 30 C et 35 C sont attendus jusqu’à dimanche.

Un avertissement similaire est en place pour les régions de Fort Liard et de Fort Providence dans les Territoires du Nord-Ouest, où les températures devraient atteindre les 30 degrés d’ici vendredi ou samedi et la semaine prochaine.

Inuvik, au sud de la mer de Beaufort dans les Territoires du Nord-Ouest, est restée sous un avertissement de chaleur après que la température a atteint 33 ° C mardi, un record de température quotidienne locale, selon les registres d’Environnement Canada datant de 1957.

Un restaurant de la ville a fermé en raison de la chaleur et un atelier de fabrication de harpons a été reporté dans un centre d’accueil local au service des sans-abri et des personnes défavorisées.

REGARDER | Voici comment un couvreur fait face à la chaleur: Il fait combien chaud ? Voici comment un couvreur fait face à la chaleur Samanntha De Coteau, une couvreuse basée dans la région de Niagara en Ontario, dit à ses travailleurs de prendre beaucoup de précautions lorsqu’il y a une chaleur extrême.

Samanntha De Coteau, une couvreuse basée dans la région de Niagara en Ontario, était au travail mardi mais a trouvé un certain soulagement en rendant visite à sa famille à Edmonton jeudi. Elle a dit à CBC News qu’elle venait de l’Alberta, où il fait généralement moins humide pendant les vagues de chaleur, elle a donc dû s’adapter aux conditions une fois qu’elle a commencé à travailler dans l’Ontario humide.

« Travailler sur le toit est beaucoup plus chaud que sur le sol, car les bardeaux dégagent de la chaleur, alors oui, c’est vraiment difficile », a-t-elle déclaré.

De Coteau recommande aux travailleurs de plein air de faire des pauses fréquentes, de s’abriter à l’ombre et de rester hydratés, surtout s’ils se sentent étourdis ou étourdis.

REGARDER | Canadiens vivant sous des avertissements de chaleur dans plusieurs provinces et territoires : Canadiens vivant sous des avertissements de chaleur dans plusieurs provinces et territoires Cette semaine a vu la température mondiale moyenne la plus chaude jamais enregistrée en une journée alors que les Canadiens de plusieurs provinces et territoires vivent sous des avertissements de chaleur.

Sur la côte est, Environnement Canada indique qu’une période de températures tout aussi chaudes devrait commencer jeudi et s’étendre jusqu’au week-end au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans la région de Churchill Falls à Terre-Neuve-et-Labrador.

Réchauffement des océans

Les scientifiques ont averti que 2023 pourrait voir une chaleur record alors que le changement climatique d’origine humaine – principalement dû à la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole – réchauffait l’atmosphère. Ils ont également noté que La Niña, le refroidissement naturel de l’océan qui avait joué le rôle de contre-pouvoir, cède la place à El Niño, le phénomène inverse marqué par le réchauffement des océans.

La température moyenne de la Terre mercredi est restée à un niveau record non officiel établi la veille. Selon un outil utilisant des données satellitaires et des simulations informatiques à l’Université du Maine, la température mondiale moyenne était de 17,18 C (62,9 F).

Cela correspondait à un record établi mardi, et est venu après qu’un précédent record de 17,01 C ait été établi lundi. Alors que certains pays ont eu un temps plus froid que d’habitude, des vagues de chaleur ont frappé des villes du Pérou au Canada.

L’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a déclaré en mai qu’il y avait une probabilité de 98% que l’une des cinq prochaines années, ou la période de cinq ans dans son ensemble, soit la plus chaude jamais enregistrée.

Record de chaleur de juin

Pendant ce temps, le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud au monde jamais enregistré, avec des températures anormalement élevées enregistrées à la fois sur terre et sur mer, a déclaré jeudi le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique.

Le mois dernier a battu le record de température précédent pour le mois de juin – qui était en 2019 – par une marge substantielle, a déclaré Copernicus.

Mercredi, un homme transporte une caisse de bouteilles d’eau entre les gratte-ciel de St. James Town à Toronto. (Cole Burston/La Presse canadienne)

À l’échelle mondiale, juin était un peu plus de 0,5 ° C au-dessus de la température moyenne du même mois de 1991 à 2020, a déclaré Copernicus, alors que le changement climatique pousse les températures mondiales vers de nouveaux records, et que les conditions météorologiques à court terme entraînent également des mouvements de température.

Des températures supérieures à la moyenne ont balayé des pays comme le Canada, l’Inde et l’Iran, tandis que la chaleur extrême au Mexique le mois dernier a fait plus de 100 morts et Pékin a enregistré sa journée de juin la plus chaude.

Environnement Canada met en garde contre des risques élevés de maladies liées à la chaleur et de détérioration de la qualité de l’air. Il exhorte les gens à boire de l’eau avant d’avoir soif, à surveiller les personnes âgées et à surveiller les effets des maladies causées par la chaleur telles que l’évanouissement, l’enflure, l’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur.

Les chercheurs ont noté à plusieurs reprises que les personnes sans abri, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes de couleur et les ménages à faible revenu ayant peu accès à la climatisation et aux parcs extérieurs sont les plus touchés par les vagues de chaleur.