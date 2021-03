En dépit d’être l’un des fêtards les plus notoires du showbusiness, le leader de Libertines Pete Doherty a toujours eu un chemin avec les dames.

Après des décennies de débauche, les fans ont été étonnés d’apprendre qu’il avait embrassé une vie tranquille dans un village français endormi avec sa petite amie Katie De Vidas, leur chien et deux chats, laissant derrière lui l’hédonisme de son passé.

Mais avant de s’installer, la star de Babyshambles a eu des relations passionnées et des rencontres avec un grand nombre de femmes célèbres, du top model Kate Moss à la star de Big Brother Nikki Grahame, en passant par sa bonne amie Amy Winehouse.

Et en cours de route, il a également engendré deux enfants!







Lisa Maure

De retour au beau jour de Britpop, l’auteure-compositrice-interprète anglaise Lisa a apparemment déclenché la querelle épique entre le chanteur d’Oasis Liam Gallagher et Damon Albarn de Blur, avec des rapports affirmant qu’ils étaient des rivaux amoureux.

Lisa a donné naissance à la fille de Liam, Molly Moorish, en mars 1998 – une décision qui a déclenché le scandale étant donné qu’il était marié à Patsy Kensit au moment de la conception.

En 2003, Pete et Lisa ont accueilli leur fils Astile Louis – le résultat d’une brève aventure.







Nikki Grahame

En ce qui concerne un branchement que personne n’a vu venir, le rendez-vous de la star de Big Brother Nikki avec Pete est juste là-haut.

Le couple a partagé un baiser juste avant d’être choisie pour Big Brother, et son ex-colocataire Laula Lavin, 21 ans, a déclaré au People: « Elle avait beaucoup bu et ils ont fini par retourner chez lui à Notting Hill, il sortit sa guitare et commença à chanter pour elle.

« Nikki pensait qu’il était vraiment gentil et attentionné mais son appartement était dégoûtant. Il y avait des aiguilles partout et c’était sale. »







Et Nikki a confirmé que l’histoire était vraie, en disant à MailOnline: « Je suis allé dans un appartement à Londres. C’était un trou de merde complet plein d’autres drogués jouant de la guitare et traînant juste.

«J’ai fini par l’embrasser mais nous n’avons pas eu de relations sexuelles complètes. Il était tellement gaspillé en drogue qu’il n’en était pas capable.

Kate Moss

Le couple improbable s’est rencontré en janvier 2005 lors du 31e anniversaire de Kate et avait prévu de se marier à l’été 2007.

Pete a dessiné une photo d’eux en utilisant son propre sang, qui s’est vendu pour 5000 £ l’année dernière.







Mais leur rupture était acrimonieuse, Pete qualifiant Kate de « vieux chiffon méchant » et accusant son ex d’avoir brûlé son teddy Pandy bien-aimé – affirme qu’elle n’a jamais répondu non plus.

Puis en 2012, lorsque Kate était mariée à la star de The Kills Jamie Hince, Pete a affirmé qu’elle l’avait appelé à l’improviste pour faire la paix et vérifier son bien-être.

«J’ai reçu un appel qui a été une surprise car nous n’avons pas échangé un mot depuis la fin. Et croyez-moi, cela s’est mal terminé », a-t-il déclaré au Daily Mail.

«Mais elle était sympathique et m’a juste demandé ce que j’étais en train de faire. Elle voulait savoir pourquoi je n’avais pas écrit de chansons récemment et si je prenais encore de la drogue.

«Elle m’a dit que malgré tout ce qui s’était passé entre nous, elle m’encourageait toujours et c’était bien. Cela signifie beaucoup pour moi de le savoir.

Irina Lăzăreanu







Après s’être séparé de Kate, Pete a continué avec sa protégée, proposant de devenir mannequin et chanteuse Irina quelques mois plus tard.

Kate avait donné à Irina sa grande chance, la choisissant comme visage de sa ligne Topshop et la choisissant comme star de la couverture pour un numéro de Vogue: Paris.

Cependant, Pete et Irina étaient déjà sortis ensemble en 2004 avant de rencontrer Kate, lorsque la Canado-roumaine Irina était à l’école de ballet de Londres.

Lindi Hingston







La mannequin sud-africaine Lindi a choqué tout le monde en 2012 lorsqu’elle a révélé qu’elle avait donné naissance au bébé de Pete le lendemain de Noël.

La petite Aisling est arrivée tôt et on ne savait pas si Lindi et Pete étaient en couple à l’époque.

Pete a confirmé plus tard: « La petite fille était prématurée de deux mois. J’ai dit que j’essaierais d’être là pour la naissance … Ouais, elle est à moi. »

Amy Winehouse







Avant sa mort par intoxication alcoolique en juillet 2011, la tragique Amy avait été de bonnes amies avec Pete.

Mais en 2012, il a affirmé qu’ils étaient en fait des amants et a dit que cela s’était mal terminé.

«C’est difficile pour moi de l’admettre. Mais oui, c’est vrai. Amy et moi étions amants », a-t-il déclaré dimanche au Mail.

«Je l’aimais à l’époque et, eh bien, je l’aime encore aujourd’hui. Mais vers la fin, comme seuls les amants le peuvent, elle est devenue assez méchante et cruelle avec moi. crochet du droit. »

Après sa mort, Pete était convaincu que le fantôme d’Amy hantait son appartement à Londres et a donc déménagé à Paris.

Son single de 2015, Flags of the Old Regime, a été écrit en hommage à la star décédée, avec des bénéfices reversés à la Fondation Amy Winehouse.

Katia De Vidas







Pete’s a maintenant adopté un rythme de vie plus lent en France avec sa coéquipière de Puta Madres Katia De Vidas.

Le couple vit dans la pittoresque ville rurale d’Etretat avec son chien et ses deux chats tabby, et a récemment été aperçu en train de faire une longue promenade relaxante à la campagne.

L’année dernière, Katia a révélé qu’elle avait été autorisée à lutter contre le cancer, exhortant ses abonnés Instagram à se faire contrôler.

«Mon traitement contre le cancer aurait été très différent si je l’avais su un an plus tard», a-t-elle écrit.

« Grâce à des médecins incroyables et à l’amour autour de moi, j’ai tué le putain

« Faites-vous vérifier *

« # f ** kcancer #imasurvivor #cancerfree #pinkoctober #getchecked. »