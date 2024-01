Le Fondation Henri Cartier-Bresson présente Alessandra Sanguinetti : Les Aventures de Guille et Belinda.

Alessandra Sanguinetti (née en 1968) a grandi et étudié en Argentine. En 1999, elle remarque deux enfants uniques, Guillermina Aranciaga et Belinda Stutz. Ces deux femmes, dont elle suit depuis lors le destin, se sont imposées comme des icônes au centre de sa vie et de son œuvre. Avec en toile de fond la campagne argentine, dans un univers essentiellement masculin composé de gauchos et d’agriculteurs, les images documentaires qu’elle réalise montrent les étapes de la vie et interrogent l’irréversibilité du temps.

Avec l’aide de ces deux cousins ​​et en usant de la mise en scène et des accessoires, Alessandra Sanguinetti fait dialoguer ses photographies et ses modèles dans un univers résolument fantasmagorique. Tel Morphée tenant un miroir dans une main et offrant le pouvoir des rêves de l’autre, elle nous transporte paradoxalement dans l’illusion des rêves et dans la représentation de la réalité de ces âmes qui n’étaient, à l’origine, que des points sur l’horizon.

Avec la création de ces tableaux oniriques et psychanalytiques, Alessandra Sanguinetti apporte une réponse sensible à la perpétuelle remise en question du rapport des artistes à leurs sujets. Au sein et en dehors de cette série, ces trois femmes, Guillermina, Belinda et Alessandra, forment finalement une autre famille.

Les Aventures de Guille et Belinda mérite une mise à jour constante. Cette série exposée aux Rencontres de la Photographie d’Arles en 2006, puis au BAL de Paris en 2011, est présentée du 30 janvier au 19 mai 2024 à la Fondation Henri Cartier-Bresson, dans un ensemble élargi et actualisé de 52 photographies. et 3 films.

Ce projet est riche de ce qu’il est et de ce qu’il sera : hier, aujourd’hui et demain.

Commissaires d’exposition

Clément Chéroux

Directeur, Fondation Henri Cartier-Bresson

Pierre Leyrat

Responsable des expositions, Fondation Henri Cartier-Bresson

Alessandra Sanguinetti : Les Aventures de Guille et Belinda

30 janvier – 19 mai 2024

Fondation Henri Cartier-Bresson

79 rue des Archives 75003 Paris

+33 (0)1 40 61 50 50

www.henricartierbresson.org

@FondationHCB

L’exposition est accompagnée d’un livre d’entretiens publié par Mack Books.

Au fil du temps. Conversations sur les documents et les rêves

Mack Books, Collection de discours, 2024.

Édition bilingue français/anglais

12,5 x 19,5 cm

60pages

Publication : février 2024

ISBN978-1-915743-47-3

17 €

www.mackbooks.co.uk