Les avatars deepfakes qui veulent tout vous vendre

Mais grâce à de grands modèles linguistiques et aux technologies de synthèse vocale, ces streamers IA peuvent dire tout ce que vous voulez qu’ils disent, ce qui signifie qu’ils peuvent également parler d’autres langues.

La semaine dernière, un nouveau produit de traduction IA a fait son apparition sur les réseaux sociaux : HeyGen, basé à Los Angeles, a lancé un outil qui traduit la vidéo en sept langues différentes, clone la voix de l’orateur et synchronise ses lèvres pour que tout semble naturel. Le résultat (y compris la traduction vers l’hindi, la seule langue non occidentale proposée actuellement) est étonnamment bon !

Avec des outils comme celui-ci, il n’est plus nécessaire de trouver des talents locaux pour les diffusions en direct. « La langue est en fait un avantage des streamers virtuels [compared to humans]. Beaucoup de nos clients souhaitent faire du commerce électronique transfrontalier en Asie du Sud-Est. La demande est très élevée », déclare Huang Wei, directeur de l’activité de diffusion en direct d’influenceurs virtuels au sein de la société chinoise d’IA Xiaoice.

Xiaoice et Quantum Planet travaillent désormais ensemble pour présenter ces streamers IA aux clients chinois. Leurs streamers virtuels peuvent parler 129 langues, dont l’anglais et quelques langues d’Asie du Sud-Est, comme le vietnamien, le thaï et l’indonésien.

En mars, ils ont utilisé pour la première fois un streamer IA parlant thaï pour vendre des meubles pour une entreprise chinoise et ont vendu pour 2 000 $ de produits en une heure. J’ai demandé à un locuteur natif thaïlandais de regarder un clip et d’évaluer la qualité de l’IA ; il m’a dit que l’intonation était si naturelle qu’il pensait presque que cela devait être le résultat d’un doublage de voix.

Il existe également une version anglaise pour que vous puissiez juger par vous-même, même si je ne pense pas qu’elle soit à la hauteur des versions chinoise ou thaïlandaise.

Vidéo de démonstration d’un influenceur livestream anglophone générée par Xiaoice. XIAOICE

Évidemment, l’IA ne sera pas capable de faire tout ce qu’un streamer humain peut faire, notamment tester des produits en temps réel en réponse aux questions du public, mais elle convient aux entreprises qui cherchent simplement à percer un nouveau marché et à ne pas dépenser trop d’argent pour cela. l’entreprise risquée. Comme le rapporte la publication chinoise Huxiu, le salaire mensuel d’un streamer local en Indonésie est presque le même que le coût de personnalisation d’un streamer IA, et à long terme, il coûte beaucoup moins cher de réutiliser l’IA que de garder une vraie personne à bord. la masse salariale. De plus, le résultat est meilleur que ce à quoi la plupart des gens s’attendent.

Cela pourrait-il signifier que le commerce électronique en direct deviendra enfin populaire en dehors de la Chine ? Je serais très prudent et dirais que ce ne sera probablement pas le cas de sitôt. Mais je pense que l’IA pourrait aider les entreprises chinoises à se développer à l’échelle mondiale en surmontant les barrières linguistiques et culturelles. Quoi qu’il en soit, il est clair que la technologie des médias synthétiques évolue à un rythme incroyablement rapide, ce n’est donc peut-être qu’une question de temps avant que les entreprises chinoises de commerce électronique puissent enfin en tirer parti.