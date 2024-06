Les avantages supplémentaires de Wegovy pour la santé et Zepbound pourraient attirer plus d’hommes, selon les médecins

Par Bhanvi Satija et Sriparna Roy

(Reuters) – Les preuves selon lesquelles des médicaments amaigrissants comme Wegovy de Novo Nordisk et Zepbound d’Eli Lilly peuvent réduire le risque de maladie cardiaque, traiter l’apnée du sommeil et traiter d’autres problèmes de santé pourraient aider à convaincre davantage d’hommes de les utiliser, ont déclaré à Reuters cinq médecins qui prescrivent régulièrement ces médicaments. .

Les hommes préfèrent perdre des kilos en trop en modifiant leur régime alimentaire et en faisant de l’exercice avant de recourir aux médicaments, s’ils s’attaquent à leur poids, ont déclaré des médecins et trois analystes du secteur de la santé lors d’entretiens.

Les femmes hésitent beaucoup moins à demander l’aide d’un médecin pour perdre et gérer leur poids, ont-elles déclaré.

Le « programme typique de gestion du poids est à prédominance féminine dans notre clinique. Près de deux patients sur trois sont des femmes, et c’est assez courant dans tout le pays », a déclaré le Dr Robert Kushner, chercheur en médecine de l’obésité à la Feinberg School of Medicine de Northwestern.

Les patientes féminines représentaient au moins 78 % du total des prescriptions de Wegovy et 76 % ou plus des prescriptions totales de Zepbound entre janvier et mars, selon les données américaines d’IQVIA.

Pourtant, les taux d’obésité restent similaires pour les hommes et les femmes, soit respectivement 43 % et 42 %, selon les données du gouvernement américain.

« Cette maladie chronique ne fait aucune discrimination selon le sexe », a déclaré un porte-parole de Lilly dans un communiqué à Reuters. Novo a refusé de commenter la question du genre.

Les régulateurs américains ont approuvé Wegovy pour réduire les risques cardiaques en mars. Le Zepbound de Lilly a amélioré les symptômes de l’apnée du sommeil lors d’essais, et les analystes s’attendent à ce qu’il soit approuvé pour cette indication d’ici le début de l’année prochaine.

Ces médicaments, appartenant à une classe de médicaments qui traitent également le diabète de type 2, appelés agonistes du GLP-1, sont également considérés comme réduisant le risque ou la progression de la maladie rénale et de l’abus d’alcool, entre autres problèmes de santé. De telles nouvelles utilisations pourraient modifier l’équilibre entre les sexes, affirment les médecins.

Kushner a déclaré que dans son cabinet, les patients masculins montraient plus d’intérêt pour ces médicaments, tous deux pris sous forme d’injections hebdomadaires, à la lumière des données montrant leurs bienfaits plus larges pour la santé.

Certains patients pensent que « lorsque vous bénéficiez de multiples avantages, la valeur est plus grande », a déclaré le Dr Audrey Wells, médecin spécialiste en médecine du sommeil et de l’obésité. « C’est plus légitime en tant que traitement de santé, pas seulement en tant que traitement cosmétique. »

D’autres médecins ont suggéré que certains hommes pourraient être plus ouverts aux médicaments amaigrissants, sur la base des recommandations des femmes qui prennent ces médicaments dans leur vie.

« La femme est peut-être celle qui initie l’idée ou le processus de réflexion de suivre un GLP-1 (pour perdre du poids), mais l’homme la suit de près », a déclaré le Dr Fatima Cody Stanford, spécialiste en médecine de l’obésité au Massachusetts General Hospital.

Pourtant, Emily Field, analyste de l’industrie pharmaceutique chez Barclays, estime que le marché de ces médicaments – estimé à 150 milliards de dollars au cours de la décennie à venir – concerne toujours principalement les femmes, car ce sont généralement elles qui « recherchent un traitement » pour leur poids.

« STÉRÉOTYPES AUTOUR DE LA MASCULINITÉ »

Les médecins et les analystes attribuent la différence entre les sexes en partie aux attentes sociales et culturelles qui donnent aux hommes un poids plus important.

Les essais cliniques qui ont testé Wegovy et Zepbound pour la perte de poids ont principalement recruté des femmes. L’essai sur l’apnée du sommeil de Lilly et l’étude sur les maladies cardiaques de Novo ont tous deux recruté plus de 70 % de patients de sexe masculin, ont indiqué les fabricants de médicaments.

Deux analystes ont déclaré que cela pourrait refléter la prévalence de la maladie plutôt que des préjugés sexistes. Les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montrent que les hommes sont plus susceptibles de déclarer souffrir d’une maladie cardiaque et sont également touchés de manière disproportionnée par l’apnée obstructive du sommeil.

Les femmes deviennent également exposées au risque de développer ces pathologies une fois qu’elles atteignent la périménopause, vers l’âge de 45 ans.

« En général, les hommes, surtout avant l’âge mûr, n’ont pas autant d’expérience pour consulter un médecin… Je pense que cela correspond à certaines généralisations sur les stéréotypes autour de la masculinité », a déclaré Wells.

Des représentants de l’American College of Cardiology (ACC) et de l’American College of Endocrinology (ACE) ont noté des différences entre les sexes lorsque les médicaments GLP-1 sont utilisés pour perdre du poids.

Cependant, le Dr Scott Isaacs de l’ACE et la Dre Pamela Douglas de l’ACC ont souligné une utilisation plus équilibrée entre les sexes lorsque les traitements sont prescrits pour le diabète, pour lequel ils avaient été initialement approuvés.

Le Dr Jonathan Fialkow de Baptist Health, basé à Miami, a déclaré que, comme les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes, ils constatent généralement des efforts physiques plus tôt. Cela conduit également à un sentiment de plus grand contrôle sur les changements de poids, a-t-il déclaré.

« Beaucoup plus d’hommes sont particulièrement nerveux à l’idée d’essayer des solutions médicamenteuses », a déclaré Alex, un homme de 28 ans originaire de Caroline du Nord qui prend Wegovy depuis quatre mois mais a préféré ne pas donner son nom complet.

« Je leur répondrai que ce n’est pas une pilule », a-t-il déclaré. « Si prendre une dose par semaine peut vous donner 10 ans de temps supplémentaire avec vos enfants, je pense que la plupart des gars la prendraient. »

(Reportage de Bhanvi Satija et Sriparna Roy à Bengaluru ; édité par Bill Berkrot)