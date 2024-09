Les avantages SNAP devraient augmenter en octobre – c’est officiel

En octobre, certains bénéficiaires de Avantages du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) verront une augmentation de leurs paiements en raison de l’année Ajustement au coût de la vie (COLA). Cet ajustement vise à garantir que le pouvoir d’achat des bénéficiaires ne soit pas diminué par l’inflation, en maintenant leur capacité à satisfaire leurs besoins nutritionnels essentiels ainsi que INSTANTANÉ est un programme fédéral qui aide les individus et les familles à faible revenu ou sans revenu, en les aidant à se procurer des aliments qu’ils auraient autrement du mal à acheter.

À compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025, les montants des prestations mis à jour seront en vigueur, après quoi un autre COLA sera probablement appliquée. Selon les données de Le Centre de Recherche et d’Action Alimentaireenviron 36% des ménages bénéficiant de INSTANTANÉ recevoir l’allocation maximale disponible dans le cadre du programme.

Changements dans les 48 États contigus et à Washington, DC

Pour les 48 États contigus et Washington, DC, l’allocation maximale connaîtra de légères augmentations. Pour un ménage d’une seule personne, le prestation mensuelle maximale augmentera de 1 $, passant de 291 $ à 292 $. De même, pour un ménage de quatre personnes, la prestation mensuelle maximale augmentera de 2 $, passant de 973 $ à 975 $. Ces changements sont modestes, mais ils représentent tout de même une légère augmentation visant à contrer les pressions inflationnistes sur les prix alimentaires.

Ajustements pour l’Alaska

L’Alaska suit une structure différente pour Paiements SNAP en raison de ses conditions géographiques et de vie uniques. Dans cet état, Avantages SNAP varient selon qu’une personne vit dans une zone urbaine ou dans l’une des régions rurales, qui sont elles-mêmes divisées en deux catégories : Rural 1 et Rural 2.

Dans les zones urbaines de l’Alaska, un ménage d’une seule personne peut recevoir une avantage maximal de 377 $ par mois, tandis qu’un ménage de quatre personnes peut réclamer jusqu’à 1 258 $. Pour ceux qui vivent dans les zones rurales 1, l’allocation mensuelle maximale est nettement plus élevée, un ménage d’une seule personne recevant 481 $ et un ménage de quatre personnes éligible à 1 604 $. Dans la zone rurale 2, les montants sont encore plus élevés, un ménage d’une seule personne pouvant réclamer 586 $ par mois et un ménage de quatre personnes recevant jusqu’à 1 953 $.

Réductions à Hawaï

Hawaï se démarque comme le seul endroit où allocations maximales SNAP diminuera en fait au cours de l’année à venir. Pour un ménage d’une seule personne à Hawaï, le prestation mensuelle maximale diminuera de 10 $, passant de 527 $ à 517 $. Les ménages composés de quatre personnes bénéficieront d’une réduction de 36 $, avec le allocation mensuelle maximale passant de 1 759 $ à 1 723 $.

Ajustements dans les territoires américains

Montants des prestations SNAP dans les territoires américains seront également ajustés à partir d’octobre. Dans les Îles Vierges américaines, le prestation mensuelle maximale pour un ménage d’une seule personne augmentera de 1 $, passant de 375 $ à 376 $. Un ménage de quatre personnes verra une augmentation de 3 $, passant de 1 251 $ à 1 254 $.

À Guam, l’allocation maximale pour un ménage d’une seule personne passera de 430 dollars à 431 dollars. Les ménages de quatre personnes connaîtront une augmentation tout aussi légère, avec le avantage maximal en hausse de 3 $, passant de 1 434 $ à 1 437 $.

Admissibilité et répartition des avantages SNAP

Pour être admissible à INSTANTANÉ, les individus doivent postuler dans leur État de résidence et répondre à certains critères, notamment des limites de revenus et de ressources. Étant donné que le programme est administré aux niveaux national et local, avec un financement fourni par le gouvernement fédéral, les conditions d’éligibilité exactes et les processus de candidature peuvent varier d’un État à l’autre, donc la recherche dans votre région sera toujours la clé.

Le moment de Paiements SNAP dépend également de l’état dans lequel vit le bénéficiaire. Dans certains États, tous les bénéficiaires reçoivent leurs paiements le même jour chaque mois. Cependant, dans les États plus peuplés, les paiements sont généralement échelonnés tout au long du mois pour garantir une distribution et une gestion fluides du programme.