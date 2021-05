Le tsar de Covid-19 de l’administration Biden, le Dr Anthony Fauci, était parfaitement conscient de la dangerosité de la recherche sur les virus de gain de fonction, mais aurait poussé à son renouvellement sans alerter la Maison Blanche lors du désabonnement du HHS en 2017.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à l’Institut national de la santé, « n’a pas alerté les hauts responsables de la Maison Blanche avant de lever l’interdiction de la recherche sur le gain de fonction en 2017 » La journaliste australienne Sharri Markson a affirmé dans un rapport publié vendredi.

« C’est en quelque sorte percuté » un ancien responsable de l’administration Trump a déclaré à Markson. « Je pense qu’il y a du vrai dans le récit selon lequel le personnel (du Conseil de sécurité nationale), le président, le chef de cabinet de la Maison Blanche, ces personnes ignoraient qu’il revenait sur la recherche. »

BOMBE! Le Dr Fauci a écrit en 2012 que la recherche sur le « gain de fonction » pour stimuler les virus des chauves-souris valait la peine de risquer une pandémie : « les avantages de telles expériences et les connaissances qui en résultent l’emportent sur les risques. Il est plus probable qu’une pandémie se produise dans la nature » @SharriMarkson scoop https://t.co/S7ILuzgnNwpic.twitter.com/iwyPCPctId – Miranda Devine (@mirandadevine) 28 mai 2021

Markson – dont le livre « What Really Happened in Wuhan » devrait être publié en septembre – affirme que « plusieurs » Les responsables de l’administration Trump lui ont dit que Fauci n’avait pas soulevé la question du redémarrage du financement de la recherche sur les virus avec les hauts responsables de la Maison Blanche.

Bien qu’elle ne cite personne dans le dossier, Markson a déclaré qu’elle « confirmé » que Fauci n’avait pas informé le directeur de la CIA de l’époque, Mike Pompeo, ni Matthew Pottinger, le directeur Asie du NSC qui était en charge de la politique chinoise.

La recherche sur le gain de fonction, dans laquelle les virologues expérimentent des agents pathogènes en laboratoire pour les rendre plus contagieux ou plus mortels – afin d’aider à prévenir une pandémie – est une pratique très controversée qui a fait l’objet d’un long moratoire par le gouvernement américain . C’est devenu un sujet d’intérêt général en raison de la théorie de l’origine du SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, qui dit qu’il pourrait avoir été accidentellement libéré de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.





Le NIH a annoncé qu’il reprenait la recherche sur le gain de fonction le 19 décembre 2017. Il a cité les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux sur un tel financement, publiées plus tôt dans la journée. Au moment de la publication des directives, le HHS était dirigé par le secrétaire par intérim Eric Hargan. Le secrétaire Tom Price avait démissionné fin septembre, après avoir dépensé 1 million de dollars en jets privés pour voyager. Son remplaçant Alex Azar ne prêtera serment que le 29 janvier 2018.

Si Fauci était responsable de la reprise du financement, cela contredirait directement son propre argument de quelques années auparavant. Dans un article de 2012 publié dans MBio, le journal de l’American Society of Microbiology, Fauci a déclaré que les scientifiques ne devraient pas seuls décider du sort d’une telle recherche, qu’il a décrite comme risquée mais qui en valait la peine.

Alors que la recherche sur le gain de fonction est très importante, a fait valoir Fauci, les chercheurs « ne peut plus être le seul acteur dans la discussion sur l’opportunité de faire certaines expériences. » Le moratoire volontaire contre de telles recherches – en vigueur à l’époque – est bon et devrait se poursuivre, a-t-il soutenu, « jusqu’à ce que les décisions politiques puissent être articulées » avec l’aide de l’opinion publique mondiale et nationale, des experts et des fonctionnaires. Deux ans plus tard, en 2014, l’administration Obama a officiellement imposé un moratoire sur le financement de la recherche sur le gain de fonction.

Évoquant cet article, Markson a souligné l’admission de Fauci selon laquelle la recherche sur le gain de fonction est risquée, avec un exemple dans lequel il a cité un cas hypothétique d’une pandémie éclatant si un scientifique effectuant la recherche est infecté par accident.

« Les scientifiques travaillant dans ce domaine pourraient dire – comme je l’ai d’ailleurs dit – que les avantages de telles expériences et les connaissances qui en résultent l’emportent sur les risques, » il a écrit.

Il est plus probable qu’une pandémie se produise dans la nature, et la nécessité de garder une longueur d’avance sur une telle menace est une raison principale pour effectuer une expérience qui peut sembler risquée.





Ces mots reviennent maintenant le hanter, alors que l’idée que le SARS-CoV-2 pourrait s’être échappé du laboratoire WIV gagne du terrain dans les médias – après avoir été dénoncée comme un « théorie du complot” et activement supprimée pendant plus d’un an. La seule théorie officiellement autorisée était la théorie zoonotique – selon laquelle le virus avait naturellement évolué chez les chauves-souris et avait sauté aux humains via une autre espèce, peut-être des pangolins.

Vendredi, l’ancien responsable de l’administration Trump, David Asher, a déclaré à Fox News que les chances d’une origine naturelle du virus étaient « extrêmement long » et appelé l’explication zoonotique « ridicule. » Asher était en charge de l’enquête du département d’État sur les origines du virus, que l’administration Biden a fermée en mars. Il a dit que le WIV était « l’épicentre [sic] de la biologie synthétique en République populaire de Chine, et ils étaient jusqu’à des trucs très velus avec la biologie synthétique et les techniques dites de gain de fonction. »

Fauci a nié tout acte répréhensible. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré au Sénat américain que le NIH « n’a jamais financé et ne finance pas maintenant la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan.Cela ne semble être vrai que techniquement, car les subventions du NIH vont en fait à une EcoHealth Alliance à but non lucratif basée à New York – qui sous-traite ensuite une partie de son travail au WIV.





